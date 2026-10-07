Tin mới nhất bóng đá sáng 7/10: Harry Kane được khen dứt điểm hay hơn Ronaldo

Harry Kane được khen giỏi hơn Ronaldo về khả năng dứt điểm

Trả lời phỏng vấn The Athletic, Anthony Barry, trợ lí của HLV Thomas Tuchel ở ĐT Anh nhận định Harry Kane chính là tiền đạo có khả năng dứt điểm tốt nhất mà ông từng làm việc cùng. Đáng chú ý, vị chuyên gia này từng có nhiều năm làm trợ lí HLV tại Chelsea, ĐT Bỉ, Bayern Munich và cả ĐT Bồ Đào Nha - nơi ông sát cánh cùng Cristiano Rnoaldo.

“Harry Kane là tiền đạo xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng, giỏi hơn tất cả những tiền đạo ghi bàn giỏi nhất mà tôi từng huấn luyện. Ronaldo và tất cả những cầu thủ đó. Bạn nói đó là điều phi thường nhưng tôi cho rằng đó chỉ là điều bình thường so với Harry".

PSG tính "cuỗm" Yorro từ MU

Theo KickFootball, PSG vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ trung vệ Leny Yoro của MU. Cầu thủ 20 tuổi gia nhập MU vào mùa hè 2024 với mức phí 64 triệu euro, hiện vẫn còn hợp đồng tới hè 2029 (kèm điều khoản gia hạn 1 năm). Dù vậy, PSG vẫn tự tin vào khả năng đưa anh trở lại Pháp.

Dự kiến, phía MU sẽ có cuộc đàm phán với Yoro vào tháng 11 để giải quyết rõ ràng tương lai của cầu thủ con cưng.

Real Madrid đạt thỏa thuận "trói chân" Guler

Theo tờ AS của Tây Ban Nha dẫn nguồn từ Sky Sports News , Real Madrid đã hoàn tất thủ tục gia hạn hợp đồng với tiền vệ Arda Guler. Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kì gia nhập Real vào mùa hè 2023 theo bản hợp đồng 6 năm và trong giao kèo mới, cầu thủ 21 tuổi cam kết gắn bó với "Đội bóng Hoàng gia" tới tận năm 2031.

2 "ông lớn" nhắm Madueke

Theo Football.london, Atletico Madrid và Juventus đang theo dõi sát sao tình hình của ngôi sao chạy cánh Noni Madueke. Kể từ khi gia nhập Arsenal từ Chelsea, Madueke thường sắm vai trò "dự bị chiến lược" dưới thời HLV Mikel Arteta. Vì vậy, hai "ông lớn" của La Liga và Serie A đều dành cho tuyển thủ quốc gia Anh những hứa hẹn về tương lai lẫn suất đá chính.