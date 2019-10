Tin HOT bóng đá sáng 21/10: "MU quá hay nhưng vẫn thua xa Liverpool"

Thứ Hai, ngày 21/10/2019 05:34 AM (GMT+7)

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 21/10: Chuyên gia nổi tiếng cho rằng MU đã chơi trận hay nhất trước Liverpool nhưng chưa đủ mạnh để sánh ngang đại kình địch, ngoài ra còn nhiều thông tin đáng chú ý khác.

Điểm tin bóng đá Sự kiện:

"MU quá hay nhưng vẫn thua xa Liverpool": John Cross - phóng viên bóng đá nổi tiếng đã hết lời ca ngợi màn trình diễn của MU trước Liverpool. Tuy nhiên cây viết này cho rằng từng đó chưa đủ để khẳng định thầy trò Solskjaer xứng "chung mâm" với đại kình địch.

MU xuất sắc cầm hòa Liverpool

"Đây là màn trình diễn tệ nhất của Liverpool và tốt nhất của MU ở mùa giải 2019/20, tuy nhiên chừng đó chưa đủ giúp thầy trò Solskjaer đánh bại đối thủ truyền kiếp. Trận đấu trên sân Old Trafford cũng cho thấy khoảng cách về chất lượng, đẳng cấp giữa hai đội, đồng thời lý giải vì sao Liverpool đang hơn đội xếp sau 6 điểm trên BXH", trích lời John Cross.

Real đón Hazard trở lại ở cúp C1: Real Madrid vừa công bố danh sách tham dự trận đấu với Galatasaray thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League. Đáng chú ý, Eden Hazard, Toni Kroos và Dani Carvajal - những cầu thủ vắng mặt ở trận thua Mallorca cuối tuần qua đều góp mặt. Hiện "đội bóng Hoàng gia" đang xếp cuối bảng A với 1 điểm/2 trận.

Mane "sướng" vì được Messi bầu chọn ở The Best: Ở Gala trao giải FIFA The Best, Messi đã bất ngờ bầu chọn Sadio Mane ở vị trí số 1. Dù không giành chiến thắng, siêu sao thuộc biên chế Liverpool vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc với vinh dự này:

"Được Messi bầu chọn là niềm vui lớn lao. Nếu nhìn vào những gì xảy ra, tôi thực sự đã đi một chặng đường dài", trích lời Mane.

Pochettino gợi ý Tottenham mua sắm vào tháng 1: Chứng kiến Tottenham trải qua chuỗi trận bết bát thời gian qua (2 thua, 1 hòa), HLV Mauricio Pochettino đã lên tiếng gợi ý BLĐ "phá két" để ông bổ sung lực lượng vào tháng 1 nhằm cạnh tranh danh hiệu:

"Vẫn còn quá xa để nói về kỳ chuyển nhượng tháng 1, dù vậy ban lãnh đạo CLB cần phải sẵn sàng nếu chúng tôi cần làm một điều gì đó vào quãng thời gian đầu năm sau. Tất nhiên nếu không được mua sắm, tôi vẫn hạnh phúc với đội hình hiện tại".

SAO Bayern bị nghi lên cơn đau tim khi đang tập luyện: Tiền vệ Corentin Tolisso bất ngờ vắng mặt ở trận hòa Augsburg 2-2 cuối tuần qua do bị tức ngực, khó thở trong buổi tập trước đó. Dù đội ngũ y tế chẩn đoán Tolisso chỉ bị chóng mặt, ngôi sao 25 tuổi vẫn phải tới bệnh viện kiểm tra vì mắc các triệu chứng đau tim.