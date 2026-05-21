Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực từng khóc khi xa nhà, muốn từ bỏ bóng đá

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực từng khóc khi xa nhà, muốn từ bỏ bóng đá

Sự kiện: Đội tuyển U17 Việt Nam

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực tiết lộ rằng, khi mới xa nhà để theo đuổi sự nghiệp cầu thủ, anh từng khóc và xin bố mẹ cho phép mình từ bỏ bóng đá.

Nguyễn Lực từng muốn từ bỏ bóng đá vì nhớ nhà

Trong năm 2026, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực đã có sự tiến bộ vượt bậc và trở thành “nhạc trưởng” trong lối chơi của U17 Việt Nam. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, Nguyễn Lực đóng góp 4 bàn thắng và là nhân tố quan trọng giúp các “Chiến binh Sao vàng” lên ngôi vô địch.

Ở VCK giải U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực tiếp tục ghi dấu ấn bằng những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U17 Việt Nam. Đồng thời, tiền vệ sinh năm 2009 là người gỡ hoà 1-1 trong trận thắng ngược dòng 3-2 trước U17 UAE.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực

Trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo Dân Việt, Nguyễn Lực tiết lộ rằng, anh đã từng có thời điểm cảm thấy rất nhớ nhà, khóc và xin phép bố mẹ cho mình từ bỏ sự nghiệp cầu thủ.

Nguyễn Lực nói: “Lúc mới xa nhà khoảng 1 năm em cũng nhớ nhà. Có kỷ niệm là em đã khóc và gọi điện cho bố mẹ xin về không theo bóng đá nữa. Lúc đó, bố mẹ bảo theo bóng đá lâu rồi nên cố gắng ở được bao nhiêu thì ở. Sau đó em đã quen và không còn nhớ nhiều nữa”.

Chia sẻ về tâm lý khi phải chạm trán các đối thủ mạnh như U17 Yemen, U17 Hàn Quốc, U17 UAE ở bảng C của VCK U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực chia sẻ: “Khi bước vào mỗi trận đấu, bản thân em luôn giữ vững sự tự tin và không hề có tâm lý e ngại trước bất kỳ đối thủ nào.

Điều này có được là nhờ em đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu từ việc tham gia thi đấu tại các giải đấu lớn trong năm trước đó. Vì vậy, tâm lý em đã hoàn toàn sẵn sàng để ra sân thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc”.

Trả lời câu hỏi đâu là trận đấu đáng nhớ nhất với em tại VCK U17 châu Á 2026, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC bật mí: “Em nhớ nhất là trận đấu với U17 UAE, là trận đấu đưa toàn đội đi thi đấu World cup. Lúc đó, chúng em rất vui và đã ăn mừng”.

Trung vệ Trần Hoàng Việt lý giải nguyên nhân khiến U17 Việt Nam thua U17 Australia
Trung vệ Trần Hoàng Việt lý giải nguyên nhân khiến U17 Việt Nam thua U17 Australia

Ở buổi giao lưu trực tuyến với Báo Dân Việt, trung vệ Trần Hoàng Việt đã nêu nguyên nhân khiến U17 Việt Nam phải nhận thất bại 0-3 trước U17 Australia...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/05/2026 09:18 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển U17 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN