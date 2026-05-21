Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực từng khóc khi xa nhà, muốn từ bỏ bóng đá

Nguyễn Lực từng muốn từ bỏ bóng đá vì nhớ nhà

Trong năm 2026, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực đã có sự tiến bộ vượt bậc và trở thành “nhạc trưởng” trong lối chơi của U17 Việt Nam. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, Nguyễn Lực đóng góp 4 bàn thắng và là nhân tố quan trọng giúp các “Chiến binh Sao vàng” lên ngôi vô địch.

Ở VCK giải U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực tiếp tục ghi dấu ấn bằng những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U17 Việt Nam. Đồng thời, tiền vệ sinh năm 2009 là người gỡ hoà 1-1 trong trận thắng ngược dòng 3-2 trước U17 UAE.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực

Trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo Dân Việt, Nguyễn Lực tiết lộ rằng, anh đã từng có thời điểm cảm thấy rất nhớ nhà, khóc và xin phép bố mẹ cho mình từ bỏ sự nghiệp cầu thủ.

Nguyễn Lực nói: “Lúc mới xa nhà khoảng 1 năm em cũng nhớ nhà. Có kỷ niệm là em đã khóc và gọi điện cho bố mẹ xin về không theo bóng đá nữa. Lúc đó, bố mẹ bảo theo bóng đá lâu rồi nên cố gắng ở được bao nhiêu thì ở. Sau đó em đã quen và không còn nhớ nhiều nữa”.

Chia sẻ về tâm lý khi phải chạm trán các đối thủ mạnh như U17 Yemen, U17 Hàn Quốc, U17 UAE ở bảng C của VCK U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực chia sẻ: “Khi bước vào mỗi trận đấu, bản thân em luôn giữ vững sự tự tin và không hề có tâm lý e ngại trước bất kỳ đối thủ nào.

Điều này có được là nhờ em đã tích lũy được kinh nghiệm quý báu từ việc tham gia thi đấu tại các giải đấu lớn trong năm trước đó. Vì vậy, tâm lý em đã hoàn toàn sẵn sàng để ra sân thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc”.

Trả lời câu hỏi đâu là trận đấu đáng nhớ nhất với em tại VCK U17 châu Á 2026, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC bật mí: “Em nhớ nhất là trận đấu với U17 UAE, là trận đấu đưa toàn đội đi thi đấu World cup. Lúc đó, chúng em rất vui và đã ăn mừng”.