Thực hư vụ PSG bỏ tiền để báo chí ủng hộ Dembele giành Quả bóng vàng

Tiêu đề email “Cơ hội hợp tác bảo mật” đã lập tức gây chú ý cho cây bút thể thao Neal Gardner tại Australia, khi hộp thư của anh bất ngờ nhận tin từ một người gửi lạ.

Bức thư đến từ một công ty quảng cáo sáng tạo, đề nghị Gardner tham gia “hợp tác tiềm năng” – nhận tiền để âm thầm làm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhằm thúc đẩy chiến dịch ủng hộ Ousmane Dembele (PSG) trong cuộc đua Quả bóng vàng.

Yamal (bên trái) và Dembele đua tranh danh hiệu Quả bóng vàng 2025

💸 Lời đề nghị: 3 bài viết/tuần, trả phí hậu hĩnh

Theo nội dung email: “Chúng tôi đang lên kế hoạch một chiến dịch kéo dài một tháng để tạo thảo luận và củng cố câu chuyện về ứng cử viên Quả bóng vàng Ousmane Dembele. Cụ thể, chúng tôi muốn anh đăng 3 bài viết mỗi tuần, nhấn mạnh màn trình diễn, tầm ảnh hưởng và lý do Dembele xứng đáng”.

Email còn nhấn mạnh “tuyệt đối giữ bí mật” và yêu cầu Gardner báo giá.

📢 Gardner từ chối, công khai toàn bộ

Nhà báo Neal Gardner cho biết anh không có ý định tham gia. Thay vào đó, cây bút tự do này đã đăng toàn bộ email (ẩn tên agency) lên X, chia sẻ với 169.000 người theo dõi: “Tôi không biết ai đứng sau việc này, nhưng thực sự nực cười. Tôi phải công khai để mọi người cảnh giác”.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, thu hút 3.700 lượt chia sẻ và 22.000 lượt thích.

Dembele sáng cửa giành danh hiệu Quả bóng vàng 2025

🔍 PSG và Dembele phủ nhận liên quan

The Athletic đã liên hệ phía Dembele để xác minh, và câu trả lời dứt khoát: không hề biết gì về chiến dịch này.

Manh mối dẫn đến Bangrr International – một công ty quảng cáo tại Ấn Độ, tự nhận là “đơn vị kể chuyện thương hiệu xa xỉ thế hệ mới”. Email được gửi từ tài khoản chính của công ty, ký tên sáng lập Ali Husain.

🙇‍♀️ Lời giải thích: “Chỉ là thực tập sinh 18 tuổi tò mò”

Trong phản hồi, Bangrr khẳng định đây không phải kế hoạch chính thức mà chỉ là hành động tự phát của một thực tập sinh 18 tuổi, đam mê bóng đá và muốn “nghiên cứu thị trường” bằng cách hỏi giá một nhà báo có tầm ảnh hưởng.

Nhà sáng lập Ali Husain nói: “Email là thăm dò cá nhân, không phải chiến dịch được ủy quyền. Thực tập sinh chỉ tò mò về mức giá, xem nhà báo thường tính thế nào cho quảng bá. Đây là hành động mang tính học hỏi, không liên quan công ty hay bên thứ ba”.

Yamal và Dembele đã có một mùa giải tuyệt vời

⚽ Thực tế: Bình chọn Quả bóng vàng đã… kết thúc

Điều mỉa mai là phiếu bầu Quả bóng vàng đã đóng lại, lễ trao giải diễn ra ngày 22/9 tại Paris. Dembele vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu, cạnh tranh cùng Lamine Yamal (Barcelona) và Mohamed Salah (Liverpool).

🙏 Lời xin lỗi chính thức

Bangrr thừa nhận vụ việc gây bối rối và khẳng định không có chiến dịch thực sự nào:

“Chúng tôi thành thật xin lỗi Neal Gardner vì sự phiền toái này. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến Ousmane Dembele và đại diện của anh vì sự liên quan ngoài ý muốn. Chúng tôi sẽ siết chặt quy trình nội bộ để tránh lặp lại”.