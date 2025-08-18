Thua Úc, tuyển Việt Nam tranh vé World Cup 2027 ra sao?

Những đội, trong đó có tuyển Việt Nam được thi đấu với đội Úc (U-23 Úc) ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 là may mắn. Tuyển nữ Việt Nam cùng với Philippines đều đã gặp Úc tại AFF Cup nữ 2025 này. Điều đáng nói là cũng hai đội trên là hai đại diện duy nhất Đông Nam Á góp mặt tại Asian Cup 2026/vòng loại World Cup 2027 vào tháng 3 năm tới ở Úc.

Rất tiếc cho Myanmar và Thái Lan, Myanmar có hai lần đấu với đội Úc tại AFF Cup đang diễn ra tại Việt Nam, trận vòng bảng (Myanmar thắng 2-1) và trận chung kết vào lúc 19 giờ 30 ngày 19-8.

Tuy nhiên cả nữ Myanmar và Thái Lan đều “cầm vàng mà để vàng rơi” ngay trên sân nhà ở vòng loại Asian Cup 2026, mất luôn cơ hội săn vé World Cup 2026. Khi cả Myanmar và Thái Lan đều thua những “kèo dưới” đến từ Nam Á là Bangladesh và Ấn Độ.

Úc với thành phần U-23 đã giúp tuyển Việt Nam nâng chất. Ảnh:VFF

Từ nay cho đến Asian Cup 2026 còn 6 tháng nữa. Tuyển nữ Việt Nam còn tham dự sân chơi quan trọng là SEA Games 33. Giải đấu Đông Nam Á lần này, tuyển nữ Việt Nam chỉ duy trì phong độ, còn học hỏi để tiến bộ thì không. Sân chơi SEA Games, tuyển Việt Nam là “đỉnh” rồi. Tuyển Việt Nam cần gặp những đội “rắn mặt” như kiểu Úc đêm 16-8 vừa qua mới tiến bộ.

Đội Úc với thành U-23 thắng tuyển nữ Việt Nam 2-1 ấy là một đội cơ bản là mạnh, mọi thứ đều trên cơ tuyển Việt Nam, nhất là hình thể và khả năng chơi bóng bổng, tì đè.

Nhìn nữ Việt Nam qua trận gặp Úc đó cho thấy triển vọng rất cao, những Chương Thị Kiều, Bích Thùy (cầu thủ xuất sắc nhất trận đó), Thanh Nhã, Thu Thảo... cùng toàn đội chịu bung hết sức mình, vượt qua chính mình, nỗ lực tột độ để tìm bàn thắng. Qua những trận đấu như thế Việt Nam mới tiến bộ được, phải nỗ lực tột độ, vượt qua chính mình mới tiến bộ, đó là điều tất nhiên trong thể thao.

Hồi vòng loại Asian Cup 2026, tuyển nữ Việt Nam làm chủ nhà bảng E đá với Maldives, Guam và UAE toàn là những đối thủ quá yếu. Sự dễ dãi, sai lầm của những tuyển thủ trong thi đấu, đối thủ cũng chẳng trừng phạt được, tuyển nữ Việt Nam chỉ thể hiện như kiểu “chạy guarantee” cũng “tạo mưa gôn”.

Bây giờ còn chừng 6 tháng nữa, tuyển nữ Việt Nam lại bước vào sân chơi khủng Asian Cup 2026 (cùng bảng C với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan). Tuyển Việt Nam cần nâng cấp qua chạm trán với những đội mạnh hơn như Nhật, Triều Tiên, Trung Quốc hay Hàn Quốc mới mong bảo đảm tấm vé World Cup 2027.

Qua trận thua Úc đêm 16-8 cho thấy tuyển nữ Việt Nam trở nên rất hay, nhiều cá nhân “cháy” hết mình. Việt Nam thua Úc là do kém hơn về đẳng cấp, nhưng cần những đối thủ như thế để nâng chất.

VCK Asian Cup 2026 có 12 đội, châu Á có 6 suất đi World Cup 2026, “2 nửa suất” đi đá Play off tranh vé liên khu vực. Bóng đá nữ châu Á có 5 đội mạnh gồm chủ nhà Úc, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Hàn Quốc. Năm đội này nếu tuyển Việt Nam chạm trán hầu như không cơ hội gây bất ngờ, nói khác đi là không thể thắng.

Trong khi đó, suất thứ sáu khả năng cao là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Philippines.

Nếu tuyển nữ Philippines tập trung đầy đủ lực lượng, đầy đủ những ngôi sao thì rất thách thức cho tuyển nữ Việt Nam. Vì chất lượng của đội này như đội bóng châu Âu với những cầu thủ lai rất cao to trưởng thành từ bóng đá nữ Mỹ.

Giải AFF Cup nữ này, tuyển nữ Philippines thiếu đến ba, bốn ngôi sao tấn công, nhưng Úc “vã mồ hôi” mới thắng 1-0. Nếu Philippines đủ lực lượng chưa chắc Úc thắng. Nói thế để thấy rằng, tuyển nữ Việt Nam cần nâng chất thật nhiều từ nay đến Asian Cup 2026.

Tuyển Philippines mà đầy đủ ngôi sao, họ cực kỳ thách thức cho tuyển Việt Nam. Ảnh:AFC

Trong trường hợp Việt Nam bị loại ở tứ kết Asian Cup 2026 (khả năng này rất cao) thì bốn đội thua tứ kết sẽ đá Play off tranh hai suất đi World Cup 2027. Nếu thua Play off thì hai đội thua ấy tiếp tục đi tranh vòng play off liên khu vực, khó khăn gấp nhiều lần vì lúc đó sẽ chạm trán với những đội khu vực châu Âu, Nam Mỹ, Trung Mỹ, châu Phi...

Tuyển nữ Việt Nam cần chiếm 1 trong 6 suất châu Á thay vì đi Play off liên khu vực hầu như không có cơ hội. Bây giờ, tuyển Việt Nam cần lên kế hoạch nâng cấp là không muộn, từ nay đến Asian Cup 2026 phải chạm trán ít nhất 5 đến 6 trận với những đội giỏi hơn.