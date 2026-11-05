Thủ môn Việt kiều Australia cao 1m84 chính thức có quốc tịch Việt Nam

Thủ môn Việt kiều Australia cao 1m84 Lawrence Caruso chính thức có quốc tịch Việt Nam

Theo thông tin được công bố ngày 4/11, thủ môn Lawrence Caruso của CLB Thể Công Viettel đã hoàn tất thủ tục để có quốc tịch Việt Nam và lấy tên tiếng Việt là Caruso Minh Khang. Đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của thủ thành Việt kiều sinh năm 2004, đồng thời mở ra cơ hội để anh hướng tới mục tiêu khoác áo ĐT Việt Nam.

Caruso Minh Khang sinh tại Melbourne (Australia), cao 1m84, có bố là người Australia gốc Italia và mẹ là người Việt Nam. Trước khi trở về quê mẹ thi đấu, thủ thành 22 tuổi được đào tạo trong môi trường bóng đá Australia, từng khoác áo các đội trẻ của Melbourne City, Dandenong City và Central Coast Mariners.

Thủ môn Lawrence Caruso đã nhập tịch Việt Nam, lấy tên là Caruso Minh Khang. Ảnh: Thể Công Viettel.

Đáng chú ý, Caruso Minh Khang từng ra sân tại A-League trong màu áo Central Coast Mariners khi mới 17 tuổi, trở thành một trong những cầu thủ gốc Việt hiếm hoi có cơ hội thi đấu tại giải vô địch quốc gia Australia. Anh cũng từng được triệu tập lên đội tuyển U20 Australia, cho thấy tiềm năng chuyên môn đáng chú ý.

Điểm mạnh của Caruso Minh Khang là khả năng chơi chân, phân phối bóng bằng cả hai chân và sự tự tin khi tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới. Đây là những phẩm chất phù hợp với xu hướng bóng đá hiện đại, khi thủ môn không chỉ làm nhiệm vụ cản phá mà còn đóng vai trò quan trọng trong tổ chức lối chơi.

Hiện tại, Caruso Minh Khang đang là phương án dự phòng tại Thể Công Viettel. Tuy nhiên, với nền tảng đào tạo tại Australia cùng độ tuổi còn trẻ, anh có nhiều cơ hội phát triển nếu được thi đấu thường xuyên tại V.League.

Caruso Minh Khang năm nay mới 22 tuổi và sở hữu chiều cao 1m84. Ảnh: Thể Công Viettel.

Việc Caruso Minh Khang có quốc tịch Việt Nam cũng mang đến tín hiệu tích cực cho các đội tuyển quốc gia. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng chú trọng khai thác nguồn lực cầu thủ Việt kiều, sự xuất hiện của một thủ môn được đào tạo bài bản ở nước ngoài sẽ giúp gia tăng tính cạnh tranh ở vị trí người gác đền.

Dù cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam còn phụ thuộc vào phong độ, quá trình phát triển chuyên môn và điều kiện thi đấu quốc tế, Caruso Minh Khang vẫn là nhân tố đáng để HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự theo dõi. Nếu tiếp tục tiến bộ, thủ thành Việt kiều 22 tuổi này hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn chất lượng cho bóng đá Việt Nam trong những năm tới.