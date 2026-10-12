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Đội tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Nhật Bản

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển Việt Nam

Nguyễn Đình Bắc có thể đối đầu với đội tuyển Nhật Bản trong một trận giao hữu trước thềm Asian Cup 2027.

Theo trang tin Sponichi (Nhật Bản), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản sắp đạt thỏa thuận về trận giao hữu quốc tế giữa hai đội trước thềm Asian Cup 2027. Nguồn tin này cho biết trận đấu dự kiến diễn ra vào 30/12/2026 và đây là màn thử nghiệm cuối cùng của đội bóng xứ sở mặt trời mọc trước giải đấu lớn.

Đội tuyển Nhật Bản nằm cùng bảng với 2 đội Đông Nam Á là Thái Lan và Indonesia, đối thủ còn lại là Qatar. Do đó, trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam nếu có thể diễn ra là bước chuẩn bị đặc biệt quan trọng với Takefusa Kubo và đồng đội.

Đình Bắc trong lần đối đầu với Nhật Bản.

Đình Bắc trong lần đối đầu với Nhật Bản.

Đội tuyển Nhật Bản không thường xuyên giao hữu với các đối thủ từ Đông Nam Á mà chủ yếu thi đấu với một số đội đến từ Nam Mỹ, châu Âu nhằm nâng cao chuyên môn. Nhưng Thái Lan hiện nay vẫn cho thấy bản lĩnh thi đấu đáng kinh ngạc còn Indonesia mạnh lên nhanh chóng nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Đội tuyển Nhật Bản không muốn mạo hiểm và gặp rủi ro.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen trong khuôn khổ Asian Cup 2027. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng dù thực tế đây là thử thách không hề dễ dàng.

Việc được thử sức với đối thủ rất mạnh như Nhật Bản cũng là dịp may hiếm có với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam được “thử lửa” trước khi đụng độ Hàn Quốc của Son Heung-min, Lee Kang-in và nhiều ngôi sao khác.

Với cá nhân Nguyễn Đình Bắc, anh sẽ có dịp tái ngộ một đối thủ mang lại nhiều kỉ niệm đẹp. Tại Asian Cup 2023, Nguyễn Đình Bắc bất ngờ được xếp đá chính trong màn đối đầu giữa Việt Nam và Nhật Bản. HLV Troussier tin vào cậu học trò mới chỉ 19 tuổi và còn đang non kinh nghiệm.

Tuy nhiên, Nguyễn Đình Bắc thi đấu xuất sắc. Anh liên tục gây khó khăn cho các hậu vệ Nhật Bản có đẳng cấp cao. Chính ngôi sao sinh năm 2004 ghi 1 bàn và tuyển Việt Nam thua đối thủ với tỉ số 2-4.

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Theo Mai Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 14:55 PM (GMT+7)
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