Cầu thủ Miguel qua đời ở tuổi 30 gây rúng động, châu Âu cảnh báo hiểm họa tương tự

Bi kịch trên sân cỏ khiến bóng đá Tây Ban Nha chấn động

Tiền đạo Jesus de Miguel của Tenerife đã qua đời sau khi bị ngừng tim vì một pha va chạm với thủ môn đối phương trong trận đấu thuộc giải hạng Nhì Tây Ban Nha. Thông tin được CLB Tenerife xác nhận hôm thứ Ba, khiến làng bóng đá nước này bàng hoàng. De Miguel hưởng dương 30 tuổi.

Cầu thủ Miguel qua đời sau pha va chạm kinh hoàng

Sự việc xảy ra vào phút bù giờ trận đấu hôm thứ Hai, khi De Miguel tranh chấp bóng ở khu vực gần giữa sân. Thủ môn Jesus Owono của FC Andorra lao lên từ hướng ngược lại nhằm phá bóng nhưng va chạm trực diện với phần ngực của tiền đạo Tenerife. Pha va chạm rất mạnh khiến De Miguel đổ gục xuống sân. Owono lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sau tình huống này, De Miguel ban đầu quỳ gập người, hai tay ôm chặt phần thân trên trong vài giây trước khi ngã ngửa ra sân, hai tay buông thõng. Thủ môn Owono dù đã đi về phía đường biên sau khi bị truất quyền thi đấu vẫn quay lại, cùng các cầu thủ khác chạy đến kiểm tra tình trạng của đối thủ.

De Miguel được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Trận đấu giữa Tenerife và Andorra, khi tỷ số đang là 2-2, cũng bị hủy bỏ ngay sau biến cố.

Tenerife suy sụp, đồng đội cần hỗ trợ tâm lý

CLB Tenerife, đội bóng có trụ sở tại quần đảo Canary, bày tỏ sự đau đớn trước mất mát quá lớn. Cổ đông lớn nhất của đội bóng, Rayco García, cho biết thi thể De Miguel sẽ được đưa về Navahermosa, thuộc tỉnh Toledo, theo nguyện vọng của gia đình. Các đồng đội và thành viên CLB sẽ có mặt để nói lời tiễn biệt cuối cùng.

Theo ông García, người hâm mộ Tenerife dự kiến tập trung tại sân vận động của đội bóng vào thứ Bảy để tưởng nhớ tiền đạo xấu số.

"Chúng ta sẽ cùng đoàn kết và vượt qua chuyện này", ông García chia sẻ.

Chủ tịch Tenerife - ông Felipe Miñambres, cũng thừa nhận các cầu thủ cùng gia đình họ sẽ cần được hỗ trợ chuyên nghiệp để đối mặt với cú sốc tinh thần. Ông nhấn mạnh CLB không thể tự mình vượt qua thời điểm khó khăn này nếu thiếu sự đồng hành của người hâm mộ.

Nhiều nơi tại châu Âu, Jesus de Miguel được tưởng nhớ

Bóng đá châu Âu tưởng niệm, cảnh báo về những tai nạn hiếm gặp

Bi kịch của De Miguel nhanh chóng lan rộng, nhận được sự chia buồn từ nhiều đội bóng, tổ chức bóng đá và các ngôi sao hàng đầu thế giới. FC Andorra, đội bóng thuộc sở hữu của cựu danh thủ Gerard Piqué, cũng gửi lời tiếc thương tới gia đình cầu thủ Tenerife. Piqué viết trên mạng xã hội X: "Tôi vô cùng đau buồn. Hãy yên nghỉ, Jesus".

Trong loạt trận Champions League, các đội bóng Tây Ban Nha gồm Barcelona, Atletico Madrid và Villarreal quyết định không phát bài nhạc hiệu truyền thống của giải đấu trước giờ bóng lăn để tưởng nhớ De Miguel. Nhiều sân vận động khác trên khắp châu Âu, trong đó có Old Trafford ở trận Manchester United gặp Roma, tổ chức phút mặc niệm và trình chiếu hình ảnh tiền đạo người Tây Ban Nha trên màn hình lớn.

Các cầu thủ Real Madrid cũng dành một phút mặc niệm cho De Miguel trong buổi tập. Espanyol hoãn sự kiện ra mắt HLV trưởng mới. Kylian Mbappe viết trên mạng xã hội: "Quá đau buồn. Không có lời nào để diễn tả". Lionel Messi cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của cầu thủ xấu số.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha quyết định hoãn toàn bộ các trận đấu thuộc Copa del Rey và Copa de la Reina dự kiến diễn ra trong ba ngày từ thứ Ba đến thứ Năm. UEFA cũng thông báo tổ chức phút mặc niệm tại tất cả các trận đấu trong tuần này.

Những sự kiện đau lòng từng xảy ra

Dù những chấn thương đe dọa tính mạng do va chạm trên sân bóng rất hiếm gặp, bóng đá Tây Ban Nha từng chứng kiến những thảm kịch tương tự. Năm ngoái, thủ môn 19 tuổi Raúl Ramírez của Colindres qua đời sau chấn thương vùng đầu trong một trận đấu thuộc giải hạng Năm. Anh bị ngừng tim hai lần, lần đầu trên sân và lần tiếp theo trong xe cứu thương trên đường tới bệnh viện. Hai ngày sau, các bác sĩ xác định anh đã chết não.

Năm 2001, thủ môn Serhiy Perkhun cũng qua đời vì chấn thương đầu sau pha va chạm trong trận đấu khi khoác áo CSKA Moscow. Trước đó, tháng 1/1987, thủ môn José Antonio Gallardo của Malaga tử vong sau hơn ba tuần điều trị vì va chạm với tiền đạo Baltazar bên phía Celta Vigo trong một trận đấu thuộc giải hạng Nhì.