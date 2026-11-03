Đội tuyển Việt Nam và các đại diện Đông Nam Á bị ảnh hưởng thế nào khi Asian Cup lùi 1 năm?

Đội tuyển Việt Nam đứng trước ngã ba đường

Với bóng đá Việt Nam, việc Asian Cup lùi sang năm 2028 tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến chiếc ghế thuyền trưởng của HLV Kim Sang-sik. Theo bản hợp đồng hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ hết hạn ràng buộc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 2 năm sau - thời điểm mà ban đầu Asian Cup 2027 vừa khép lại.

Theo kế hoạch cũ, giải đấu số một châu lục sẽ là bài test cuối cùng để định đoạt tương lai của HLV Kim. Tuy nhiên, việc giải đấu bị lùi lại 1 năm đẩy VFF và ông Kim vào hai sự lựa chọn mang tính sống còn.

Lựa chọn thứ nhất: VFF quyết định gia hạn hợp đồng với thầy Sik ngay từ bây giờ để đảm bảo sự ổn định. Việc trao cho ông thêm một chu kỳ dài hạn sẽ giúp các cầu thủ yên tâm thi đấu và bản thân vị HLV này cũng có thời gian rà soát, làm mới đội hình.

HLV Kim Sang-sik chỉ còn hợp đồng tới tháng 2 năm sau

Lựa chọn thứ hai: Chấp nhận thay tướng. Nếu VFF không hoàn toàn bị thuyết phục bởi triết lý của ông Kim sau các giải đấu khu vực, họ có thể tận dụng khoảng thời gian một năm trống này để tìm kiếm một nhà cầm quân mới. Tuy nhiên, việc xây dựng lại từ đầu một hệ thống chiến thuật ngay trước thềm sân chơi lớn nhất châu lục luôn tiềm ẩn những rủi ro khôn lường.

Singapore: Niềm tin ít ỏi cho Gavin Lee

Nếu như Việt Nam vẫn dành nhiều sự tín nhiệm cho HLV Kim Sang-sik thì đội tuyển Singapore lại đối diện với một cuộc khủng hoảng niềm tin thực sự. HLV Gavin Lee, người chỉ còn ràng buộc hợp đồng đến mùa hè năm 2027, đang ngồi trên ghế nóng.

Từng được kỳ vọng là "luồng gió mới" của bóng đá đảo quốc Sư tử nhờ sự trẻ trung và những dấu ấn chiến thuật ở giai đoạn đầu, song vị HLV 38 tuổi này lại đang bộc lộ rõ sự non kém về mặt kinh nghiệm thực chiến. Đỉnh điểm của sự thất vọng chính là thất bại 0-6 trước kình địch Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thua lịch sử đó đã tàn phá lòng kiêu hãnh của người hâm mộ Singapore và làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội nhằm vào Gavin Lee.

Khi Asian Cup bị lùi lại, LĐBĐ Singapore (FAS) sẽ không thể "cố đấm ăn xôi" đợi đến hết giải đấu mới thanh lý hợp đồng như dự tính ban đầu. Áp lực dư luận đang đòi hỏi một sự thay đổi ngay lập tức.

Với một đội hình đang có dấu hiệu chững lại và thiếu vắng thế hệ kế cận xuất chúng, việc tiếp tục đặt niềm tin vào một HLV như Gavin Lee có thể sẽ là một canh bạc đẩy bóng đá Singapore thụt lùi thêm nhiều năm nữa. Có thể sau loạt trận FIFA Days tháng 11, FAS sẽ chốt tương lai của HLV Lee.

Indonesia: Bài toán điểm rơi phong độ

Khác với Việt Nam và Singapore, Indonesia không phải lo lắng về băng ghế huấn luyện khi tương lai của HLV John Herdman đã được bảo đảm vững chắc bằng bản hợp đồng kéo dài tới năm 2029. Sự ổn định ở thượng tầng giúp Indonesia có lợi thế lớn về mặt hoạch định chiến lược. Tuy nhiên, tác động của việc dời giải đấu lại đánh thẳng vào yếu tố cốt lõi nhất của Garuda: Nhân sự.

Dưới triều đại của mình, cấu trúc đội hình của Indonesia phụ thuộc rất lớn vào chính sách nhập tịch các cầu thủ từ châu Âu và sự trưởng thành của một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng. Việc lùi giải đấu sang 2028 tạo ra một "tác dụng phụ" mang tính hai mặt.

Ở mặt tích cực, những sao mai như Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, hay Justin Hubner sẽ có thêm một năm trọn vẹn để tích lũy kinh nghiệm, đạt độ chín về cả thể chất lẫn tư duy chơi bóng. Họ sẽ bước vào năm 2028 ở độ tuổi 23-25, độ tuổi sung mãn nhất của đời cầu thủ.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, lực lượng nòng cốt là các cựu binh và nhóm cầu thủ nhập tịch thế hệ đầu sẽ phải đối mặt với gánh nặng tuổi tác. Những trụ cột hàng thủ như Jordi Amat, Joey Pelupessy hay Shayne Pattynama sẽ bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp. HLV John Herdman sẽ phải giải bài toán cực kỳ hóc búa: Làm sao để duy trì sự cân bằng thế hệ, dần loại bỏ những trụ cột luống tuổi để trao cơ hội cho nhân tố mới, mà không làm phá vỡ bộ khung chiến thuật đã được định hình suốt nhiều năm qua.

Thái Lan và lợi thế không ngờ

Trái ngược với sự xáo trộn của các đối thủ, bóng đá Thái Lan lại có thể coi việc Asian Cup hoãn đến 2028 là một "món quà từ trên trời rơi xuống". Trong bối cảnh Voi chiến đang trải qua một cuộc đại phẫu về mặt lực lượng, thời gian chính là thứ họ cần nhất lúc này.

Bóng đá Thái Lan đang ở trong giai đoạn chuyển giao quyền lực khốc liệt. Thế hệ vàng của những Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Teerasil Dangda đã đi đến chương cuối cùng. Đội tuyển quốc gia nước này đang khát khao định hình lại bộ mặt với hạt nhân là lứa cầu thủ tài năng như Suphanat Mueanta, Supachai Chaided, hay Nicholas Mickelson…

Tuy nhiên, quá trình đập đi xây lại chưa bao giờ là dễ dàng và Thái Lan đã bộc lộ không ít sự chuệch choạc trong các giải đấu gần đây do thế hệ trẻ chưa đủ sức gánh vác áp lực.

Việc có thêm 12 tháng chuẩn bị giúp LĐBĐ Thái Lan (FAT) và ban huấn luyện có dư dả thời gian để hoàn thiện các mảnh ghép. Các giải vô địch quốc gia có thể điều chỉnh lại lịch thi đấu để tối ưu hóa nguồn lực cho ĐTQG. Quan trọng hơn, dàn sao trẻ của họ sẽ có thêm trọn vẹn một mùa giải để mài giũa bản lĩnh tại các đấu trường châu lục cấp CLB hoặc tại các giải đấu nước ngoài.

Thái Lan từ một đội bóng đang loay hoay trong quá trình chuyển giao, hoàn toàn có thể bước đến VCK 2028 với một đội hình đồng đều, trẻ trung và đạt điểm rơi phong độ hoàn hảo, nhất là khi thời gian chuẩn bị thêm 1 năm cũng cho phép họ tìm kiếm thêm nguồn lực Thái kiều như tuyên bố của Madam Pang.