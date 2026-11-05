Nadal chính thức gia nhập ban lãnh đạo Real Madrid

Real Madrid vừa thông báo quyết định bổ nhiệm huyền thoại quần vợt Rafael Nadal vào Ban giám đốc câu lạc bộ. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bày tỏ sự tự hào khi tay vợt từng giành 22 danh hiệu Grand Slam, đồng thời là một cổ động viên cuồng nhiệt lâu năm của đội bóng, chính thức đảm nhận vai trò quản lý này.

Rafael Nadal chính thức gia nhập Ban giám đốc của Real Madrid.

Chia sẻ về quyết định này, Nadal viết: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Florentino Perez và Ban giám đốc, những người đã đề nghị tôi trở thành một phần trong bộ máy lãnh đạo của Real Madrid. Tôi chấp nhận lời đề nghị này với niềm phấn khích lớn lao, khao khát được học hỏi và cống hiến tất cả những gì có thể".

Quyết định này diễn ra sau khi Nadal, người vốn là hội viên danh dự của Real Madrid, từng lên tiếng bác bỏ các tin đồn liên quan đến khả năng anh ra ứng cử chiếc ghế Chủ tịch câu lạc bộ.

Sau thông báo bổ nhiệm, Real Madrid đã dành những lời tri ân đặc biệt cho cựu tay vợt 40 tuổi, người đã giải nghệ quần vợt chuyên nghiệp vào năm 2024, nhấn mạnh rằng các giá trị của Nadal hoàn toàn nhất quán với định hướng của câu lạc bộ.

Nadal gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Florentino Perez và Ban lãnh đạo đội bóng.

Động thái này được xem là một sự chuẩn bị cho khả năng Nadal kế vị Perez trong tương lai. Ông chủ tịch đương nhiệm của Real Madrid đã thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch hồi mùa hè năm nay, nhưng uy tín của đối thủ Enrique Riquelme ngày càng lớn trong khi Perez bị chỉ trích rất nhiều vì thành tích của đội, do đó đây được xem là một pha phản đòn chiến lược.

Dù vậy nếu sau này tranh cử chức chủ tịch Real Madrid, Nadal vẫn sẽ phải gom tiền để đáp ứng điều kiện tranh cử. Tay vợt huyền thoại này được cho là có khối tài sản trị giá 300 triệu euro.