Quang Hải và kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 được nâng cao trên sân Mỹ Đình tối ngày 26/8 đưa Nguyễn Quang Hải bước vào một vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1997 là cầu thủ đầu tiên đăng quang giải đấu số một khu vực ba lần, vào các năm 2018, 2024 và 2026.

Quang Hải chạm đến cột mốc này trong ngày đội tuyển Việt Nam cũng thiết lập dấu son mới. Sau trận hòa Thái Lan 2-2 ở lượt về và chiến thắng chung cuộc 4-2, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lần đầu bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, đồng thời mang về danh hiệu thứ tư cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Hành trình ba lần lên đỉnh của Quang Hải trải dài qua tám năm, dưới sự dẫn dắt của hai HLV người Hàn Quốc.

Ở AFF Cup 2018, Quang Hải mới 21 tuổi nhưng đã là một trong những nhân tố nổi bật nhất của thế hệ do HLV Park Hang-seo xây dựng. Việt Nam đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-2 trong hai lượt chung kết, giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ hai sau đúng một thập kỷ chờ đợi.

Không chỉ sở hữu danh hiệu tập thể, Quang Hải còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ba bàn thắng cùng khả năng tổ chức, chuyền bóng và tạo đột biến giúp tiền vệ quê Đông Anh khẳng định vị thế của một ngôi sao mới trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Sáu năm sau, Quang Hải tiếp tục góp mặt trong đội hình Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 ở chung kết. Từ một tài năng trẻ, Quang Hải khi ấy đã trở thành cầu thủ giàu kinh nghiệm, đóng vai trò quan trọng bên cạnh Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh.

Đến ASEAN Cup 2026, vai trò của tiền vệ mang áo số 19 có sự thay đổi. Anh không còn thường xuyên đá chính, nhiều thời điểm được sử dụng như một phương án tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa. Tuy nhiên, Quang Hải vẫn thi đấu đủ tám trận và thường để lại dấu ấn sau khi được tung vào sân.

Khoảnh khắc nổi bật nhất của anh đến ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala. Quang Hải ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 69, góp phần tạo ra lợi thế quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trước trận lượt về tại Mỹ Đình.

Ở lần đăng quang thứ ba, dấu ấn của Quang Hải không chỉ nằm ở chuyên môn. Anh còn mang trên tay tấm băng đội trưởng, đại diện cho kinh nghiệm, bản lĩnh và sự tiếp nối giữa hai thế hệ vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Trước giải năm nay, Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng cùng có hai lần vô địch vào các năm 2018 và 2024. Tuy nhiên, trong nhóm cầu thủ này, chỉ Quang Hải góp mặt trong hành trình đăng quang năm 2026 để độc chiếm kỷ lục.

Xếp sau anh hiện có 16 cầu thủ Việt Nam từng hai lần vô địch Đông Nam Á. Trong đó, Đoàn Văn Hậu đăng quang vào các năm 2018 và 2026, nhưng vắng mặt ở giải đấu năm 2024 vì chấn thương.

Quang Hải đã lập kỷ lục của bóng đá Việt Nam, nhưng vẫn còn kém thành tích cao nhất Đông Nam Á một danh hiệu. Tiền vệ Sarach Yooyen từng bốn lần vô địch cùng đội tuyển Thái Lan vào các năm 2014, 2016, 2020 và 2022.

Ở tuổi 29, Quang Hải vẫn còn cơ hội nối dài bộ sưu tập danh hiệu. Nhưng ngay lúc này, ba chức vô địch trong ba giai đoạn khác nhau đã đủ đưa anh trở thành một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam tại đấu trường khu vực.