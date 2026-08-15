Bạn gái cũ tố bị Garnacho "đuổi ra đường", gã trai hư phải khóa tài khoản mạng xã hội

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Singapore vs Thái Lan
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Alavés vs Getafe
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Malaysia vs Việt Nam
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Espanyol vs Levante
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Deportivo de A Coruña vs Elche
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Việt Nam vs Malaysia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Atlético de Madrid vs Málaga
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Bạn gái cũ tố bị Garnacho "đuổi ra đường", gã trai hư phải khóa tài khoản mạng xã hội

Sự kiện: Bóng đá

Eva Garcia, bạn gái cũ của Alejandro Garnacho, gây chú ý khi đăng tải tâm thư đầy đau đớn, cho biết cô và con trai 2 tuổi buộc phải rời khỏi căn nhà tại Tây Ban Nha. Garnacho không lên tiếng giải thích, nhưng sau đó đã đóng tài khoản Instagram giữa làn sóng chỉ trích dữ dội.

   

Bạn gái cũ tố Garnacho khiến mẹ con cô phải rời nhà

Một năm sau khi chính thức chấm dứt mối quan hệ với Alejandro Garnacho, nhà sáng tạo nội dung người Tây Ban Nha Eva Garcia một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông. Lần này, câu chuyện không liên quan đến những tin đồn tình cảm mà xuất phát từ một cáo buộc cụ thể: cô buộc phải rời khỏi căn nhà từng sinh sống cùng Enzo, cậu con trai chung với Garnacho.

Bạn gái cũ Eva Garcia chỉ trích Garnacho

Bạn gái cũ Eva Garcia chỉ trích Garnacho

Garcia đăng tải loạt ảnh đen trắng ghi lại cảnh thu dọn hành lý, những thùng đồ được xếp chồng lên nhau và hình ảnh cậu bé bước về phía cửa ra vào. Kèm theo đó là tâm thư gửi tới hơn 540.000 người theo dõi.

“Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải nói lời tạm biệt với căn nhà nơi con trai và em đã xây dựng lại cuộc sống kể từ khi mọi thứ thay đổi”, Garcia viết.

Cô ám chỉ việc rời đi không phải lựa chọn của mình: “Hôm nay, chúng tôi phải thu dọn hành lý và rời đi. Không phải vì chúng tôi muốn, cũng không phải vì chúng tôi lựa chọn như vậy, mà bởi có những hoàn cảnh và quyết định phụ thuộc vào người khác, cuối cùng khiến chúng tôi không thể tiếp tục ở đây”.

Garcia không trực tiếp nhắc tên Garnacho, nhưng những chia sẻ này nhanh chóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến tiền đạo đang khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn từ Chelsea.

Làn sóng chỉ trích Garnacho dâng cao

Đoạn cuối bài đăng của Garcia đặc biệt thu hút sự chú ý. Cô viết: “Hôm nay, chúng tôi mất một căn nhà, nhưng không mất đi mái ấm. Bởi chỉ cần tôi có thể trao cho con tình yêu, sự an toàn và một nơi để con cảm thấy mình được yêu thương, tôi sẽ tiếp tục xây dựng mái ấm ấy hết lần này đến lần khác”.

Giữa Eva Garcia và Garnacho có 1 con chung

Giữa Eva Garcia và Garnacho có 1 con chung

Cô khép lại tâm thư bằng lời nhắn: “Tôi ra đi với trái tim tan vỡ, đúng vậy, nhưng cũng thanh thản vì biết mình đã làm tất cả những gì có thể cho hai mẹ con”.

Ngay sau đó, hàng nghìn bình luận ủng hộ Garcia xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người yêu cầu cô tìm đến luật sư, trong khi một số khác chỉ trích Garnacho và cho rằng anh “giữ lại căn nhà, còn cô giữ lại mái ấm”.

Làn sóng phản ứng thậm chí lan sang câu chuyện đội tuyển Argentina. Một số người hâm mộ cho rằng những tranh cãi đời tư là lý do Garnacho không được chào đón trong màu áo đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất tiền đạo này ra sân cho Argentina là ngày 29/6/2024, khi anh đá chính trong chiến thắng 2-0 trước Peru tại Copa America và thi đấu 66 phút.

Garnacho đóng Instagram sau khi bị chỉ trích

Garnacho không công khai đáp trả Garcia và cũng không đưa ra lời giải thích về những gì xảy ra. Tuy nhiên, giữa lúc bài đăng của bạn gái cũ lan truyền mạnh mẽ, cầu thủ này bất ngờ đóng tài khoản Instagram.

Hình ảnh bạn gái cũ và con trai bị Garnacho đuổi ra khỏi nhà

Hình ảnh bạn gái cũ và con trai bị Garnacho đuổi ra khỏi nhà

Động thái của Garnacho càng khiến những tranh luận trên mạng xã hội trở nên gay gắt. Việc anh không lên tiếng, đồng thời biến mất khỏi Instagram, bị một bộ phận người hâm mộ xem như hành động càng làm cho cáo buộc của Garcia nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Garcia và Garnacho quen nhau từ năm 2020, khi cả hai mới 15 tuổi và tiền đạo người Argentina còn thi đấu ở đội trẻ Atletico Madrid. Mối quan hệ của họ trải qua nhiều lần rạn nứt, trong đó có những tin đồn ngoại tình vào tháng 1/2024 khiến Garcia từng bỏ theo dõi Garnacho trên mạng xã hội.

Đến giữa năm 2025, cả hai chính thức đường ai nấy đi. Con trai duy nhất của họ, Enzo, chào đời vào tháng 11/2023.

Sau khi chia tay Garcia, Garnacho nhiều lần được liên hệ với những gương mặt nổi tiếng trong giới influencer Tây Ban Nha, trong đó có Ona Gonfaus và một nhà sáng tạo nội dung tại Madrid có biệt danh Lauri. Vài tuần trước, anh còn đăng ảnh chụp cùng người mẫu Adriana Lobaz, khiến nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu về một mối quan hệ mới.

Trong khi đó, tranh cãi xoay quanh Garcia vẫn đang tiếp tục lan rộng. Garnacho hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào về những cáo buộc từ bạn gái cũ.

8

Việt Nam - Malaysia 19.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
Garnacho "đá xoáy" Chelsea sau màn ra mắt Aston Villa, được fan ủng hộ
Garnacho "đá xoáy" Chelsea sau màn ra mắt Aston Villa, được fan ủng hộ

Alejandro Garnacho dường như có ý "đá xoáy" Chelsea sau khi có trận ra mắt trong màu áo Aston Villa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 15:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN