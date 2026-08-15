Bạn gái cũ tố bị Garnacho "đuổi ra đường", gã trai hư phải khóa tài khoản mạng xã hội

Bạn gái cũ tố Garnacho khiến mẹ con cô phải rời nhà

Một năm sau khi chính thức chấm dứt mối quan hệ với Alejandro Garnacho, nhà sáng tạo nội dung người Tây Ban Nha Eva Garcia một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông. Lần này, câu chuyện không liên quan đến những tin đồn tình cảm mà xuất phát từ một cáo buộc cụ thể: cô buộc phải rời khỏi căn nhà từng sinh sống cùng Enzo, cậu con trai chung với Garnacho.

Bạn gái cũ Eva Garcia chỉ trích Garnacho

Garcia đăng tải loạt ảnh đen trắng ghi lại cảnh thu dọn hành lý, những thùng đồ được xếp chồng lên nhau và hình ảnh cậu bé bước về phía cửa ra vào. Kèm theo đó là tâm thư gửi tới hơn 540.000 người theo dõi.

“Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải nói lời tạm biệt với căn nhà nơi con trai và em đã xây dựng lại cuộc sống kể từ khi mọi thứ thay đổi”, Garcia viết.

Cô ám chỉ việc rời đi không phải lựa chọn của mình: “Hôm nay, chúng tôi phải thu dọn hành lý và rời đi. Không phải vì chúng tôi muốn, cũng không phải vì chúng tôi lựa chọn như vậy, mà bởi có những hoàn cảnh và quyết định phụ thuộc vào người khác, cuối cùng khiến chúng tôi không thể tiếp tục ở đây”.

Garcia không trực tiếp nhắc tên Garnacho, nhưng những chia sẻ này nhanh chóng khiến người hâm mộ liên tưởng đến tiền đạo đang khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn từ Chelsea.

Làn sóng chỉ trích Garnacho dâng cao

Đoạn cuối bài đăng của Garcia đặc biệt thu hút sự chú ý. Cô viết: “Hôm nay, chúng tôi mất một căn nhà, nhưng không mất đi mái ấm. Bởi chỉ cần tôi có thể trao cho con tình yêu, sự an toàn và một nơi để con cảm thấy mình được yêu thương, tôi sẽ tiếp tục xây dựng mái ấm ấy hết lần này đến lần khác”.

Giữa Eva Garcia và Garnacho có 1 con chung

Cô khép lại tâm thư bằng lời nhắn: “Tôi ra đi với trái tim tan vỡ, đúng vậy, nhưng cũng thanh thản vì biết mình đã làm tất cả những gì có thể cho hai mẹ con”.

Ngay sau đó, hàng nghìn bình luận ủng hộ Garcia xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người yêu cầu cô tìm đến luật sư, trong khi một số khác chỉ trích Garnacho và cho rằng anh “giữ lại căn nhà, còn cô giữ lại mái ấm”.

Làn sóng phản ứng thậm chí lan sang câu chuyện đội tuyển Argentina. Một số người hâm mộ cho rằng những tranh cãi đời tư là lý do Garnacho không được chào đón trong màu áo đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất tiền đạo này ra sân cho Argentina là ngày 29/6/2024, khi anh đá chính trong chiến thắng 2-0 trước Peru tại Copa America và thi đấu 66 phút.

Garnacho đóng Instagram sau khi bị chỉ trích

Garnacho không công khai đáp trả Garcia và cũng không đưa ra lời giải thích về những gì xảy ra. Tuy nhiên, giữa lúc bài đăng của bạn gái cũ lan truyền mạnh mẽ, cầu thủ này bất ngờ đóng tài khoản Instagram.

Hình ảnh bạn gái cũ và con trai bị Garnacho đuổi ra khỏi nhà

Động thái của Garnacho càng khiến những tranh luận trên mạng xã hội trở nên gay gắt. Việc anh không lên tiếng, đồng thời biến mất khỏi Instagram, bị một bộ phận người hâm mộ xem như hành động càng làm cho cáo buộc của Garcia nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Garcia và Garnacho quen nhau từ năm 2020, khi cả hai mới 15 tuổi và tiền đạo người Argentina còn thi đấu ở đội trẻ Atletico Madrid. Mối quan hệ của họ trải qua nhiều lần rạn nứt, trong đó có những tin đồn ngoại tình vào tháng 1/2024 khiến Garcia từng bỏ theo dõi Garnacho trên mạng xã hội.

Đến giữa năm 2025, cả hai chính thức đường ai nấy đi. Con trai duy nhất của họ, Enzo, chào đời vào tháng 11/2023.

Sau khi chia tay Garcia, Garnacho nhiều lần được liên hệ với những gương mặt nổi tiếng trong giới influencer Tây Ban Nha, trong đó có Ona Gonfaus và một nhà sáng tạo nội dung tại Madrid có biệt danh Lauri. Vài tuần trước, anh còn đăng ảnh chụp cùng người mẫu Adriana Lobaz, khiến nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu về một mối quan hệ mới.

Trong khi đó, tranh cãi xoay quanh Garcia vẫn đang tiếp tục lan rộng. Garnacho hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi công khai nào về những cáo buộc từ bạn gái cũ.