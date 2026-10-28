Hấp dẫn Serie A: Lazio của Gattuso độc chiếm đầu bảng, Roma vất vả bám đuổi

8 bàn, 1 thẻ đỏ, 2 quả penalty hỏng trong trận cầu của Lazio

Lazio và Inter Milan đang đồng đứng đầu bảng trước loạt trận giữa tuần và Lazio có cơ hội tạm chiếm vị trí số 1 khi làm khách tại Sassuolo, đội từng cầm hòa AC Milan 1-1 trong tháng này nhưng đã thua cả 2 vòng gần nhất.

Gattuso ăn mừng trận thắng 6-2 của Lazio

Thi đấu sân khách nhưng cổ động viên lại đông hơn chủ nhà (và thậm chí đông hơn cả sân nhà, vì hội Ultra của Lazio đang tẩy chay CLB), đội bóng của HLV Gennaro Gattuso đã vượt lên dẫn trước sau chưa đầy 120 giây nhờ công của Kenneth Taylor. Nhưng không lâu sau khi tổ VAR xác nhận bàn thắng, Sassuolo ngay sau đó gỡ hòa với cú dứt điểm 1 chạm của Thorstvedt.

Dù vậy Isaksen và Romano Floriani Mussolini (chắt của Benito Mussolini) đã nhanh chóng ghi liền 2 bàn ở các phút 13 & 16 để Lazio lại vượt lên, và khó khăn càng tăng cho Sassuolo sau khi Zaccagni bị Thorstvedt xoạc trúng vào mắt cá và cẳng chân, một cú xoạc rợn người khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Thorstvedt.

Trong thế thiếu người, Sassuolo vẫn rút ngắn 2-3 cuối hiệp 1 với pha đỡ ngực dứt điểm từ cự ly 15m của Esposito, nhưng cách biệt 2 bàn được tái lập chỉ 3 phút sau nhờ cú đánh đầu thoải mái của Zaccagni. Sang hiệp 2, cả Zaccagni lẫn Frattesi đều sút penalty bị thủ môn Turati cản phá, nhưng xen giữa 2 pha hỏng 11m đó Lazio vẫn có bàn thắng của Noslin ở phút 56. Và đến phút 65, Noslin ghi cú đúp với cú sút xa trái phá để ấn định chiến thắng 6-2 cho Lazio.

Tỷ số trận đấu: Sassuolo 2-6 Lazio. Ghi bàn: - Sassuolo: Thorstvedt 7', Esposito 43' - Lazio: Taylor 2', Isaksen 13', Mussolini 16', Zaccagni 45'+1, Noslin 56' 65' Thẻ đỏ: Thorstvedt 32' Đội hình xuất phát: Sassuolo: Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. Lazio: Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, D.Leite, N.Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Roma chỉ chắc thắng cuối hiệp 2

Bị Napoli cầm hòa 3-3 dù đá hơn người, Roma phải thắng trận này để bám đuổi đội bóng hàng xóm và họ được đá sân nhà trước Cagliari đã 3 vòng liên tiếp không thắng. Tuy nhiên ở phút thứ 9 Pisilli đã để bóng chạm tay trong vòng cấm Roma, và các vị khách từ đảo Sardinia đã vượt lên từ quả penalty của Nzola.

Malen và Mora mang lại chiến thắng khá vất vả cho Roma

Nhưng phản ứng của các cầu thủ Roma khiến HLV Gasperini hài lòng, phút 15 Molina từ cánh trái cắt vào, tạt về phía cột xa để Lulli ghi bàn từ cự ly chỉ hơn 5m. 7 phút sau chính Pisilli chuộc lỗi khi anh tận dụng pha chuyền vào từ cánh phải của Lulli để nâng tỷ số lên 2-1.

Cagliari phải dâng lên tấn công và ở phút 34 họ đã khiến thủ môn Gollini phải cản phá cú dứt điểm của Adopo, thủ môn này sang hiệp 2 tiếp tục chơi tốt khi đẩy vọt xà cú "đại bác" tầm xa của Deiola phút 54. Nhưng sau nhiều đợt hãm thành, phút 81 Cagliari đã gỡ hòa nhờ công của Daniel Maldini từ góc đá khá hẹp.

Nhưng niềm vui của Cagliari không kéo dài được lâu, phút 85 dự bị Ghilardi tạt vào từ cánh phải và Rodrigo Mora dù cao chỉ 1m68 vẫn ghi bàn từ pha đánh đầu. 2 phút sau Mora bật tường đưa Donyell Malen thoát xuống và chân sút người Hà Lan ấn định chiến thắng 4-2, đưa Roma tạm đứng thứ 3 với 1 điểm ít hơn đội nhì bảng Inter.