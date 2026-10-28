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Truyền thông Trung Quốc chê đội nhà tơi tả sau trận thua Công an Hà Nội

Sự kiện: Bóng đá CLB Công an Hà Nội

TPO - Trong bài viết về trận Shanghai Port vs Công an Hà Nội, các tờ báo hàng đầu Trung Quốc đã khẳng định sức mạnh của đội bóng Việt Nam, đồng thời cho rằng đại diện nước nhà xứng đáng thua sau những gì đã thể hiện trên sân.

   

Truyền thông Trung Quốc chê đội nhà tơi tả sau trận thua Công an Hà Nội - 1

Tờ Sohu bình luận: “Thất bại 2-3 này không phải là điều đáng tiếc. Đó là sân nhà của Shanghai Port, nhưng họ không thể hiện được tinh thần chiến đấu và xứng đáng thua cuộc. Hàng phòng ngự rất tệ, vị trí hậu vệ cánh của Yang Xi bị đối thủ áp đảo hoàn toàn!

Cả 3 bàn thắng mà Công an Hà Nội có được đều theo kịch bản các tiền đạo của họ di chuyển thoáng xuống cánh trước khi tạt vào cho đồng đội dứt điểm. Mà cũng chỉ có 2 cầu thủ phối hợp với nhau, đó là Leo Artur và “Koko” Perea. Thế nhưng không ai cản bước được cặp đôi này”.

Tất cả những gì Shanghai Port có được chỉ là 2 tình huống tỏa sáng của Ampem và Campos. Nhưng theo Sohu, đây chỉ là 2 pha bóng hoàn toàn cá nhân, không phản ánh đúng thế trận của Shanghai Port.

“Điểm nhấn của trận đấu là pha bóng lá tuyệt đẹp của Ampem (bàn gỡ hòa 1-1). Nhiều người có thể nói là cầu thủ này đang muốn gia hạn hợp đồng nên mới thi đấu bùng nổ đến thế”, Sohu mỉa mai.

Truyền thông Trung Quốc chê đội nhà tơi tả sau trận thua Công an Hà Nội - 2

Tờ Sina thì dùng từ “rất tệ” để nói về đội nhà. “Shanghai Port đã để thua 2-3 trên sân nhà trước đội bóng Việt Nam. Thua là một nhẽ, nhưng màn thể hiện của Shanghai Port là hoàn toàn đáng xấu hổ. Họ phòng thủ lỏng lẻo, trong khi các tình huống dàn xếp tấn công thì không hiệu quả”, tờ Sina viết.

“Trên bảng xếp hạng, Shanghai Port có 4 điểm sau 3 vòng đấu, trong khi Công an Hà Nội chấm dứt chuỗi 2 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng đầu tiên sau 3 vòng đấu và ra về với 3 điểm”.

Ấn phẩm của Trung Quốc nhấn vào tình huống ở phút 73 khi Shanghai Port được thực hiện lại quả penalty (do Nguyễn Filip không đặt chân trên vạch vôi trong lúc cản phá). “Ngay cả một nhà biên kịch cũng không dám viết ra kịch bản như thế này. Shanghai Port được đá tới 2 quả phạt đền nhưng hỏng cả 2. Đá penalty mà khó khăn vậy sao?”, Sina mỉa mai.

Cuối cùng, tờ báo này khẳng định rằng qua chiến thắng vừa qua, bóng đá Việt Nam đã tiến bộ từ cấp đội tuyển quốc gia đến CLB. “Hẳn Shanghai Port đã quên chiến thắng mùa giải trước đó của Công an Hà Nội trước Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An). Năm nay họ thắng Shanghai Port.

2 chiến thắng đó không phải là ngẫu nhiên. Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam là có thật. Họ tiến bộ từ đội tuyển đến CLB. Còn Shanghai Port thì sao? Họ không có tham vọng ở giải quốc nội, vậy mà lại xoay vòng đội hình ở AFC Champions League. Trận thắng này cho thấy các đội bóng Việt Nam không đến cúp châu Á chỉ để làm nền cho đối thủ trong khi các đội Trung Quốc thì không được như thế”.

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/truyen-thong-trung-quoc-che-doi-nha-toi-ta-sau-tran-th...

-28/10/2026 05:58 AM (GMT+7)
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