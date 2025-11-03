Kane gây sốc muốn tới Barcelona, thay thế Lewandowski sát cánh Yamal

Kane còn hợp đồng với Bayern Munich đến tháng 6/2027. Nhưng có điều khoản giải phóng hợp đồng cho phép anh rời "Hùm xám" xứ Bavaria chỉ với 65 triệu euro phí chuyển nhượng kể từ mùa hè năm 2026. Chắc chắn sẽ có nhiều ông lớn châu Âu săn đón "cỗ máy" ghi bàn này và Barcelona nổi lên như ứng viên hàng đầu.

Kane có thể rời Bayern Munich dù hiện rất hạnh phúc ở sân Allianz Arena

"Blaugrana" cần tiền đạo dẫn dắt hàng công nếu Robert Lewandowski ra đi khi hợp đồng của tiền đạo người Ba Lan kết thúc vào tháng 6/2026. Theo tờ SPORT, Julian Alvarez của Atletico Madrid là mục tiêu số một, nhưng việc chiêu mộ anh dự báo sẽ khiến đội chủ sân Camp Nou tốn số tiền lớn. Erling Haaland của Man City cũng vượt ngoài khả năng tài chính của Barcelona.

Chính vì vậy, Barcelona giờ xem Kane là lựa chọn khả thi hơn các tiền đạo trẻ. Nhưng đội bóng của HLV Hansi Flick sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các CLB khác. Tottenham tính tái hợp Kane trong bối cảnh hàng công của họ có phong độ ghi bàn không ổn định. Trong khi đó, các đại gia ở Saudi League sẵn sàng "ve vãn" Kane bằng mức lương khổng lồ.

Trước mắt, Kane vẫn muốn cống hiến cho Bayern Munich. Nhưng tờ The Sun cho biết tiền đạo người Anh sẽ xem xét lại tương lai khi mùa giải 2025/26 khép lại. Barcelona là 1 trong những bến đỗ mà tiền đạo người Anh nhắm tới.

Mục tiêu của Kane là giành Cúp C1 lần đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu Bayern Munich tiếp tục thất bại ở sân chơi này trong mùa giải hiện tại, tiền đạo người Anh càng có động lực để tìm vận may ở đội bóng khác.

Kane là 1 trong những chân sút tốt nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo sinh năm 1993 đã ghi 22 bàn, kiến tạo 3 lần sau 15 trận ra sân trên mọi đấu trường ở mùa bóng hiện tại.