Kane gây sốc muốn tới Barcelona, thay thế Lewandowski sát cánh Yamal

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Kane gây sốc muốn tới Barcelona, thay thế Lewandowski sát cánh Yamal

Sự kiện: Bóng đá Bayern Munich Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Harry Kane đang xem xét rời Bayern Munich và có thể thực hiện cú chuyển nhượng "bom tấn" sang Barcelona.

  

Kane còn hợp đồng với Bayern Munich đến tháng 6/2027. Nhưng có điều khoản giải phóng hợp đồng cho phép anh rời "Hùm xám" xứ Bavaria chỉ với 65 triệu euro phí chuyển nhượng kể từ mùa hè năm 2026. Chắc chắn sẽ có nhiều ông lớn châu Âu săn đón "cỗ máy" ghi bàn này và Barcelona nổi lên như ứng viên hàng đầu.

Kane có thể rời Bayern Munich dù hiện rất hạnh phúc ở sân Allianz Arena

Kane có thể rời Bayern Munich dù hiện rất hạnh phúc ở sân Allianz Arena

"Blaugrana" cần tiền đạo dẫn dắt hàng công nếu Robert Lewandowski ra đi khi hợp đồng của tiền đạo người Ba Lan kết thúc vào tháng 6/2026. Theo tờ SPORT, Julian Alvarez của Atletico Madrid là mục tiêu số một, nhưng việc chiêu mộ anh dự báo sẽ khiến đội chủ sân Camp Nou tốn số tiền lớn. Erling Haaland của Man City cũng vượt ngoài khả năng tài chính của Barcelona.

Chính vì vậy, Barcelona giờ xem Kane là lựa chọn khả thi hơn các tiền đạo trẻ. Nhưng đội bóng của HLV Hansi Flick sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các CLB khác. Tottenham tính tái hợp Kane trong bối cảnh hàng công của họ có phong độ ghi bàn không ổn định. Trong khi đó, các đại gia ở Saudi League sẵn sàng "ve vãn" Kane bằng mức lương khổng lồ.

Trước mắt, Kane vẫn muốn cống hiến cho Bayern Munich. Nhưng tờ The Sun cho biết tiền đạo người Anh sẽ xem xét lại tương lai khi mùa giải 2025/26 khép lại. Barcelona là 1 trong những bến đỗ mà tiền đạo người Anh nhắm tới. 

Mục tiêu của Kane là giành Cúp C1 lần đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu Bayern Munich tiếp tục thất bại ở sân chơi này trong mùa giải hiện tại, tiền đạo người Anh càng có động lực để tìm vận may ở đội bóng khác. 

Kane là 1 trong những chân sút tốt nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo sinh năm 1993 đã ghi 22 bàn, kiến tạo 3 lần sau 15 trận ra sân trên mọi đấu trường ở mùa bóng hiện tại. 

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
MU được khuyên theo đuổi Toney, vẫn muốn chiêu mộ Harry Kane (Clip tin nóng)
MU được khuyên theo đuổi Toney, vẫn muốn chiêu mộ Harry Kane (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng bóng đá 24h) Mặc dù đã có Benjamin Sesko nhưng Man United vẫn mơ về Harry Kane. Trong khi đó, cựu "Quỷ đỏ" cho rằng đội bóng này nên...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 11:56 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN