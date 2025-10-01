Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 3 điểm để bứt phá (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 3 điểm để bứt phá (V-League)

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Hà Nội FC SHB Đà Nẵng

(18h, 1/10, Vòng 6 V-League) Sau khi cùng tìm thấy chiến thắng đầu tiên, Đà Nẵng và Hà Nội FC đối đầu tại Hòa Xuân. Cả hai đều khao khát 3 điểm để thoát khỏi khủng hoảng.

V-League | 18h00 | SVĐ Hòa Xuân

Đà Nẵng
Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 3 điểm để bứt phá (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 3 điểm để bứt phá (V-League) - 1
Hà Nội
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 3 điểm để bứt phá (V-League) - 1
Văn Biểu, Đình Duy, Hồng Phúc, Duy Cương, Ngọc Sơn, Văn Hưng, Hữu Dũng, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Henen David, Milan Makaric
Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 3 điểm để bứt phá (V-League) - 1
Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Nam, Duy Mạnh, Công Nhật, Marlon Moraes, Hai Long, Văn Quyết, Hùng Dũng, Luiz Fernando, Daniel Passira

Chiều nay (18h, 1/10), sân Hòa Xuân sẽ là tâm điểm của vòng 6 V-League với cuộc đối đầu giữa hai cựu vô địch đang cùng cảnh ngộ là SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Cả hai đội đều đang có 5 điểm và vừa tìm thấy chiến thắng đầu tiên ở vòng trước, nên 3 điểm trong trận này sẽ mang ý nghĩa bản lề để bứt phá khỏi nhóm giữa bảng xếp hạng.

Trong khi Hà Nội FC đang dần hồi sinh dưới thời HLV tạm quyền Yusuke Adachi sau giai đoạn khủng hoảng, thì SHB Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo của HLV Lê Đức Tuấn cũng đang rất quyết tâm khẳng định mình. Cán cân của trận đấu đang nghiêng về một nghịch lý thú vị: Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn ủng hộ đội khách, với việc Hà Nội FC thắng tới 12/19 lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, phong độ sân khách gần đây của đội bóng thủ đô lại rất đáng báo động với 3 trận thua liên tiếp.

Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 3 điểm để bứt phá (V-League) - 1

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ
Nhận định Đà Nẵng vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 1/10: Đường lên phía trước
Nhận định Đà Nẵng vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 1/10: Đường lên phía trước

TPO - Nhận định bóng đá Đà Nẵng vs Hà Nội FC, vòng 6 LPBank V.League 2025/26 lúc 18h00 ngày 1/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Nhật ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/10/2025 12:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN