Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 3 điểm để bứt phá (V-League)
(18h, 1/10, Vòng 6 V-League) Sau khi cùng tìm thấy chiến thắng đầu tiên, Đà Nẵng và Hà Nội FC đối đầu tại Hòa Xuân. Cả hai đều khao khát 3 điểm để thoát khỏi khủng hoảng.
V-League | 18h00 | SVĐ Hòa Xuân
Điểm
Văn Biểu
Đình Duy
Hồng Phúc
Duy Cương
Ngọc Sơn
Văn Hưng
Hữu Dũng
Anh Tuấn
Phi Hoàng
Henen David
Milan Makaric
Điểm
Văn Hoàng
Xuân Mạnh
Văn Nam
Duy Mạnh
Công Nhật
Marlon Moraes
Hai Long
Văn Quyết
Hùng Dũng
Luiz Fernando
Daniel Passira
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chiều nay (18h, 1/10), sân Hòa Xuân sẽ là tâm điểm của vòng 6 V-League với cuộc đối đầu giữa hai cựu vô địch đang cùng cảnh ngộ là SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Cả hai đội đều đang có 5 điểm và vừa tìm thấy chiến thắng đầu tiên ở vòng trước, nên 3 điểm trong trận này sẽ mang ý nghĩa bản lề để bứt phá khỏi nhóm giữa bảng xếp hạng.
Trong khi Hà Nội FC đang dần hồi sinh dưới thời HLV tạm quyền Yusuke Adachi sau giai đoạn khủng hoảng, thì SHB Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo của HLV Lê Đức Tuấn cũng đang rất quyết tâm khẳng định mình. Cán cân của trận đấu đang nghiêng về một nghịch lý thú vị: Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn ủng hộ đội khách, với việc Hà Nội FC thắng tới 12/19 lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, phong độ sân khách gần đây của đội bóng thủ đô lại rất đáng báo động với 3 trận thua liên tiếp.
