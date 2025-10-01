Trực tiếp bóng đá Đà Nẵng - Hà Nội: 3 điểm để bứt phá (V-League)

V-League | 18h00 | SVĐ Hòa Xuân Đà Nẵng 0 - 0 Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Đà Nẵng vs Hà Nội Hà Nội Điểm Văn Biểu Đình Duy Hồng Phúc Duy Cương Ngọc Sơn Văn Hưng Hữu Dũng Anh Tuấn Phi Hoàng Henen David Milan Makaric Điểm Văn Hoàng Xuân Mạnh Văn Nam Duy Mạnh Công Nhật Marlon Moraes Hai Long Văn Quyết Hùng Dũng Luiz Fernando Daniel Passira Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Đà Nẵng Đà Nẵng Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Biểu, Đình Duy, Hồng Phúc, Duy Cương, Ngọc Sơn, Văn Hưng, Hữu Dũng, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Henen David, Milan Makaric Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Nam, Duy Mạnh, Công Nhật, Marlon Moraes, Hai Long, Văn Quyết, Hùng Dũng, Luiz Fernando, Daniel Passira

Chiều nay (18h, 1/10), sân Hòa Xuân sẽ là tâm điểm của vòng 6 V-League với cuộc đối đầu giữa hai cựu vô địch đang cùng cảnh ngộ là SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC. Cả hai đội đều đang có 5 điểm và vừa tìm thấy chiến thắng đầu tiên ở vòng trước, nên 3 điểm trong trận này sẽ mang ý nghĩa bản lề để bứt phá khỏi nhóm giữa bảng xếp hạng.

Trong khi Hà Nội FC đang dần hồi sinh dưới thời HLV tạm quyền Yusuke Adachi sau giai đoạn khủng hoảng, thì SHB Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo của HLV Lê Đức Tuấn cũng đang rất quyết tâm khẳng định mình. Cán cân của trận đấu đang nghiêng về một nghịch lý thú vị: Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn ủng hộ đội khách, với việc Hà Nội FC thắng tới 12/19 lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, phong độ sân khách gần đây của đội bóng thủ đô lại rất đáng báo động với 3 trận thua liên tiếp.

