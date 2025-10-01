Nhận định Đà Nẵng vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 1/10: Đường lên phía trước

Nhận định trước trận đấu Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Sau khởi đầu tồi tệ khiến HLV Makoto Teguramori phải rời ghế, Hà Nội FC đang hồi phục dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Yusuke Adachi. Trước chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Nam Định, cũng là trận thắng đầu tiên ở mùa giải LPBank V.League 2025/26, đội bóng áo tím đã có trận hòa tiếc nuối ở trận đấu với Thể Công Viettel. Những kết quả này giúp Hà Nội FC cùng chia sẻ vị trí thứ 8 với PVF-CAND và người anh em Đà Nẵng khi đều có 5 điểm và hiệu số -2.

Là đội bóng sở hữu kỷ lục vô địch quốc gia nhiều nhất (6 lần), tất nhiên vị trí đó không thể làm hài lòng Hà Nội FC. Nhiều thông tin cho hay, đội bóng thủ đô đang nhắm đến một HLV danh tiếng nhằm khôi phục vị thế trong bối cảnh không ít thế lực mới đang nổi lên tại V.League. Nhằm giảm áp lực cho tân thuyền trưởng, họ cần kiếm trọn 3 điểm tại Hòa Xuân chiều nay.

Đây không phải mục tiêu quá khó bởi Đà Nẵng cũng đang chơi khá phập phù. Điều quan trọng, đội bóng sông Hàn vẫn thường bị Hà Nội FC khuất phục kể cả khi đá sân nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Lần gần nhất Đà Nẵng giành chiến thắng trước Hà Nội FC là tháng 7/2022, khi giành kết quả 2-1 tại Hòa Xuân. Nhưng sau đó, họ đã để thua 4 trận ở mọi đấu trường (và hòa 1 trận khác), bao gồm thất bại ở cả hai lượt trận mùa trước với tổng tỷ số 2-5. Nhìn lại 19 trận trở lại đây, Đà Nẵng chỉ 2 lần hưởng niềm vui thắng trận, trong khi hòa 5 trận và thua tới 12 trận (một nửa diễn ra trên sân nhà).

Chính tại Hòa Xuân, Đà Nẵng thua cả 2 trận V.League gần nhất. Mùa trước họ chỉ giành 18 điểm trên sân nhà, ít hơn 8 đội khác trong giải đấu, và thắng 4/13 trận. Hà Nội FC cũng đang chơi khá tệ mỗi khi thi đấu xa nhà, với 3 trận gần nhất đều thua (bao gồm 1 trận ở Cúp Quốc gia). Tuy nhiên trước mạch này, đội bóng áo tím toàn thắng 4 trận, một phần của chuỗi 7 trận bất bại.

Thông tin lực lượng Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu chiều nay. Đà Nẵng sẽ hy vọng vào phong độ đang lên của bộ đôi ngoại binh Henen David, Milan Makaric còn Hà Nội FC đặt niềm tin vào Daniel Passira đang nổ súng khá đều và khả năng xoay xở của đội trưởng Văn Quyết, bên cạnh các trụ cột Hùng Dũng, Hai Long, Duy Mạnh.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs Hà Nội FC Đà Nẵng: Văn Biểu, Đình Duy, Hồng Phúc, Duy Cương, Ngọc Sơn, Văn Hưng, Hữu Dũng, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Henen David, Milan Makaric Hà Nội FC: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Nam, Duy Mạnh, Công Nhật, Marlon Moraes, Hai Long, Văn Quyết, Hùng Dũng, Luiz Fernando, Daniel Passira.

Dự đoán tỷ số Đà Nẵng 0-2 Hà Nội FC

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn