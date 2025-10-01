Nhận định Đà Nẵng vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 1/10: Đường lên phía trước

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Nhận định Đà Nẵng vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 1/10: Đường lên phía trước

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng




TPO - Nhận định bóng đá Đà Nẵng vs Hà Nội FC, vòng 6 LPBank V.League 2025/26 lúc 18h00 ngày 1/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Nội FC đã dần thấy ánh sáng và chuyến làm khách tới sân Hòa Xuân của người anh em Đà Nẵng là cơ hội tuyệt vời để họ kiếm thêm điểm số, sau đó tìm đường ngược lên phía trên BXH LPBank V.League 2025/26.

Nhận định Đà Nẵng vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 1/10: Đường lên phía trước - 1

Nhận định trước trận đấu Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Sau khởi đầu tồi tệ khiến HLV Makoto Teguramori phải rời ghế, Hà Nội FC đang hồi phục dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Yusuke Adachi. Trước chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Nam Định, cũng là trận thắng đầu tiên ở mùa giải LPBank V.League 2025/26, đội bóng áo tím đã có trận hòa tiếc nuối ở trận đấu với Thể Công Viettel. Những kết quả này giúp Hà Nội FC cùng chia sẻ vị trí thứ 8 với PVF-CAND và người anh em Đà Nẵng khi đều có 5 điểm và hiệu số -2.

Là đội bóng sở hữu kỷ lục vô địch quốc gia nhiều nhất (6 lần), tất nhiên vị trí đó không thể làm hài lòng Hà Nội FC. Nhiều thông tin cho hay, đội bóng thủ đô đang nhắm đến một HLV danh tiếng nhằm khôi phục vị thế trong bối cảnh không ít thế lực mới đang nổi lên tại V.League. Nhằm giảm áp lực cho tân thuyền trưởng, họ cần kiếm trọn 3 điểm tại Hòa Xuân chiều nay.

Đây không phải mục tiêu quá khó bởi Đà Nẵng cũng đang chơi khá phập phù. Điều quan trọng, đội bóng sông Hàn vẫn thường bị Hà Nội FC khuất phục kể cả khi đá sân nhà.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Lần gần nhất Đà Nẵng giành chiến thắng trước Hà Nội FC là tháng 7/2022, khi giành kết quả 2-1 tại Hòa Xuân. Nhưng sau đó, họ đã để thua 4 trận ở mọi đấu trường (và hòa 1 trận khác), bao gồm thất bại ở cả hai lượt trận mùa trước với tổng tỷ số 2-5. Nhìn lại 19 trận trở lại đây, Đà Nẵng chỉ 2 lần hưởng niềm vui thắng trận, trong khi hòa 5 trận và thua tới 12 trận (một nửa diễn ra trên sân nhà).

Chính tại Hòa Xuân, Đà Nẵng thua cả 2 trận V.League gần nhất. Mùa trước họ chỉ giành 18 điểm trên sân nhà, ít hơn 8 đội khác trong giải đấu, và thắng 4/13 trận. Hà Nội FC cũng đang chơi khá tệ mỗi khi thi đấu xa nhà, với 3 trận gần nhất đều thua (bao gồm 1 trận ở Cúp Quốc gia). Tuy nhiên trước mạch này, đội bóng áo tím toàn thắng 4 trận, một phần của chuỗi 7 trận bất bại.

Thông tin lực lượng Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Cả hai đội đều có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu chiều nay. Đà Nẵng sẽ hy vọng vào phong độ đang lên của bộ đôi ngoại binh Henen David, Milan Makaric còn Hà Nội FC đặt niềm tin vào Daniel Passira đang nổ súng khá đều và khả năng xoay xở của đội trưởng Văn Quyết, bên cạnh các trụ cột Hùng Dũng, Hai Long, Duy Mạnh.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs Hà Nội FC

Đà Nẵng: Văn Biểu, Đình Duy, Hồng Phúc, Duy Cương, Ngọc Sơn, Văn Hưng, Hữu Dũng, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Henen David, Milan Makaric

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Nam, Duy Mạnh, Công Nhật, Marlon Moraes, Hai Long, Văn Quyết, Hùng Dũng, Luiz Fernando, Daniel Passira.

Dự đoán tỷ số Đà Nẵng 0-2 Hà Nội FC

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2025/2026 mới nhất

Cập nhật nhanh chính xác và chi tiết nhất lịch thi đấu giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2024/2025. Mùa giải sẽ bắt đầu từ 8/2025 cho tới 6/2026.






Theo Thanh Hải

Nguồn: [Link nguồn]

01/10/2025 06:14 AM (GMT+7)
