Lecce vs Fiorentina
Dính pháo sáng từ CĐV nhà, ngoại binh Hải Phòng FC gặp vấn đề về mắt

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

Tiền đạo Joaquim Lupeta phải đến bệnh viện kiểm tra vì sự cố pháo sáng, buộc Hải Phòng FC thay đổi kế hoạch ngay trước trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 19 V.League 2025/2026.

Tình huống dở khóc dở cười nhưng đầy nguy hiểm đã xảy ra ngay trước thềm trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng FC tại vòng 19 V.League 2025/2026 trên sân Hà Tĩnh, khi tiền đạo chủ lực Joaquim Lupeta trở thành nạn nhân của chính sự quá khích từ người hâm mộ đội bóng đất Cảng.

Cụ thể, chiều tối 18/4, một nhóm CĐV Hải Phòng đã có mặt sớm, bật nhạc phát qua loa thùng, nhảy múa, vẫy cờ truyền thống của CLB và đốt pháo sáng. Khi xe buýt chở đội đến, nhóm này tiến đến sát để chào hỏi, động viên ban huấn luyện cũng như cầu thủ. Lúc này, vẫn có người cầm pháo sáng trên tay và vung vẩy, dẫn đến tai nạn.

Joaquim Lupeta vẫy tay chào các CĐV Hải Phòng trước thềm trận đấu. Ảnh: Kênh 14.

Hậu quả là tiền đạo Joaquim Lupeta đã bị dính luồng nhiệt từ pháo sáng trực tiếp vào vùng mặt. Trong bối cảnh pháo sáng có thể đạt mức nhiệt từ 1.200 đến 3.000 độ C, Ban huấn luyện đội bóng đất Cảng đã phải lập tức đưa chân sút người Bồ Đào Nha tới gặp bác sĩ để kiểm tra mức độ tổn thương.

Các bác sĩ xác nhận, Joacquim Lupeta không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng anh không kịp vào sân từ đội hình xuất phát. HLV Chu Đình Nghiêm buộc sử dụng tiền đạo Jourdain Fletcher thay thế. Hoạ vô đơn chí, đến phút 42, Jourdain Fletcher chấn thương khiến ông Nghiêm lại phải đưa Lupeta vào sân sớm. Hải Phòng FC sau cùng thua chung cuộc 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trận thua 0-1 khiến đội bóng đất cảng chấm dứt chuỗi hai trận thắng. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành trọn 3 điểm quan trọng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tạo khoảng cách an toàn hơn trong cuộc đua trụ hạng. Sự cố pháo sáng một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn sân cỏ tại V.League.

Đình Bắc 3 trận ghi 4 bàn, được HLV Polking khen "vẫn chưa bộc lộ hết khả năng"

CLB Công an Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Công an TP.HCM 3-0 ở vòng 19 V-League 2025/26, qua đó xây chắc vị trí số 1 với 48...

-19/04/2026 18:10 PM (GMT+7)
