Tại sao chấn thương của Yamal khiến Barca và ĐT Tây Ban Nha mâu thuẫn?

Lần thứ hai trong hai tháng, mối quan hệ giữa CLB Barcelona và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) lại căng thẳng vì cách xử lý chấn thương háng dai dẳng của Lamine Yamal.

  

📌 Lịch sử căng thẳng

Tháng 9 vừa qua, HLV Hansi Flick của Barcelona đã nổi giận khi ĐT Tây Ban Nha thúc đẩy Yamal thi đấu ở các trận vòng loại World Cup gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria. Vị thuyền trưởng của Barca cáo buộc RFEF và HLV Luis de la Fuente không bảo vệ cầu thủ trẻ.

Vấn đề chấn thương của Yamal không hề đơn giản

Vấn đề chấn thương của Yamal không hề đơn giản

Tuần này, chính RFEF và HLV Luis de la Fuente bị “sốc” khi mất tiền đạo 18 tuổi cho các trận quan trọng gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. Yamal thi đấu trọn 90 phút và ghi bàn cho Barca trong chiến thắng 4-2 trước Celta Vigo. Sau đó, Quả bóng bạc 2025 gia nhập tuyển quốc gia tại Madrid nhưng bị trả về Barcelona ngay ngày hôm sau. Các bác sĩ khuyến cáo Yamal cần nghỉ ngơi 7-10 ngày sau thủ thuật điều trị chấn thương háng.

Sự việc mới nhất tiếp tục bộc lộ mâu thuẫn giữa hai bên. Ở tuổi 18, Yamal đã ra sân 140 trận cho CLB và đội tuyển, đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng lâu dài tới sự nghiệp.

⚠️ RFEF bức xúc vì không được thông báo

RFEF cho rằng họ bị bỏ ngoài cuộc, khiến HLV De la Fuente “không tin nổi” cách sự kiện diễn ra. Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha mất Yamal sau khi triệu tập. Lần trước, Barca thông báo Yamal vẫn gặp vấn đề và bỏ lỡ trận gặp Sevilla. Lần này, Yamal thi đấu cho Barca trước khi thực hiện thủ thuật y tế.

HLV De la Fuente nhấn mạnh Yamal không hoàn toàn hiểu thủ thuật và quá trình hồi phục, vì vậy việc trở về Barcelona là cần thiết. Ngược lại, phía Barca khẳng định RFEF luôn được cập nhật thông tin.

HLV De la Fuente nổi giận vì Barca điều trị chấn thương cho Yamal mà không thông báo với ĐT Tây Ban Nha

HLV De la Fuente nổi giận vì Barca điều trị chấn thương cho Yamal mà không thông báo với ĐT Tây Ban Nha

🌍 Tầm quan trọng của Yamal với Tây Ban Nha

Tuy ĐT Tây Ban Nha đã thiếu vắng Nico Williams, Pedri và Rodri, họ vẫn dẫn đầu bảng E với 12 điểm/4 trận. Chủ tịch Laporta tin rằng việc Yamal nghỉ thi đấu không ảnh hưởng lớn tới cơ hội giành vé World Cup 2026 của "La Roja".

Theo luật của FIFA, các CLB bắt buộc phải nhả cầu thủ trong các đợt thi đấu quốc tế. Nếu chấn thương xảy ra, Liên đoàn có quyền kiểm tra y tế và FIFA sẽ can thiệp nếu có tranh cãi. Trường hợp Yamal, RFEF chấp nhận báo cáo y tế của Barca và cho phép cầu thủ nghỉ.

🤝 Mối quan hệ CLB – ĐTQG căng thẳng

Mặc dù Barcelona và RFEF cố gắng hạ nhiệt căng thẳng, HLV Flick và De la Fuente vẫn không nhượng bộ. Cả hai đều nhấn mạnh cần cải thiện giao tiếp, nhưng không ai là người chủ động.

Cả HLV Flick của Barca và De la Fuente tuyển Tây Ban Nha đều không ngại chỉ trích đối phương

Cả HLV Flick của Barca và De la Fuente tuyển Tây Ban Nha đều không ngại chỉ trích đối phương

Yamal chịu chấn thương háng kéo dài, do hao mòn từ các động tác lặp đi lặp lại, không phải do va chạm. Chấn thương này đã âm ỉ từ trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 9.

Sau các trận vòng loại, Yamal gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ. Tuy nhiên, từ trận hòa 3-3 với Club Brugge, anh đã thể hiện năng lượng “nhân vật chính”, ghi bàn và kiến tạo giúp đội giành điểm.

📊 Rủi ro với cầu thủ trẻ

Yamal hiện tập luyện kèm trị liệu hàng ngày, tập gym tăng cường cơ bắp quanh háng, xương mu và cơ adductor. Một chuyên gia về hông và háng cho rằng phẫu thuật chưa cần thiết, nhưng khả năng can thiệp vẫn tồn tại nếu vấn đề dai dẳng.

Nhiều cầu thủ trẻ tài năng của Barca ảnh hưởng sự nghiệp vì chấn thương

Nhiều cầu thủ trẻ tài năng của Barca ảnh hưởng sự nghiệp vì chấn thương

Barca hiểu rõ nguy cơ quá tải với cầu thủ trẻ: Pedri, Gavi, Ansu Fati từng gặp các vấn đề tương tự. Trước 18 tuổi, Yamal đã thi đấu hơn 8.000 phút, một con số hiếm thấy với cầu thủ đỉnh cao.

Cả CLB Barcelona và RFEF cần đảm bảo Yamal được bảo vệ, để anh kết thúc mùa giải trong trạng thái tốt nhất. Có như vậy, thần đồng "trăm năm có một" của bóng đá Tây Ban Nha mới có cơ hội tỏa sáng tại vòng chung kết World Cup 2026 (trong trường hợp Tây Ban Nha đoạt vé).

14/11/2025 14:50 PM (GMT+7)
