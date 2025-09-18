David Luiz 38 tuổi tái xuất cúp C1 sau 8 năm, đội "tí hon" đảo Síp làm nên lịch sử

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trung vệ David Luiz có màn tái xuất tại Champions League ở tuổi 38 và giúp Pafos FC có được điểm số đầu tiên ngay trong ngày ra mắt sân chơi cúp C1.

  

David Luiz tái xuất ở Cúp C1 sau 8 năm vắng bóng

Người hâm mộ bóng đá đang rất phấn khích với sự trở lại của David Luiz tại Champions League. Rất nhiều người không thể tin nổi trung vệ người Brazil đã tái xuất ở hạng đấu cao nhất của châu Âu. Nhưng đó là sự thật, không những thế, cựu sao Chelsea còn góp công lớn giúp Pafos FC có điểm số đầu tiên tại Champions League.

David Luiz có lần đầu tiên tái xuất tại Champions League sau 8 năm&nbsp;

David Luiz có lần đầu tiên tái xuất tại Champions League sau 8 năm 

Đa phần giới chuyên môn đều dự đoán "tí hon tới từ Đảo Síp" sẽ bị "nghiền nát" bởi Olimpiacos, đội bóng đang có phong độ tốt tới từ Hy Lạp. Tuy nhiên, Pafos FC đã có trận đấu thực sự quả cảm. Mặc dù phải thi đấu trên sân khách và mất người từ phút thứ 25 sau tấm thẻ vàng thứ hai của Felipe, nhưng Pafos vẫn đứng vững tới cuối trận.

Thực tế, David Luiz chỉ thi đấu được 34 phút và phải rời sân do chấn thương. Tuy nhiên, những gì cầu thủ này đóng góp là không thể phủ nhận. Trung vệ người Brazil có 4 lần giải nguy, 1 lần đánh chặn, 2 lần xoạc bóng, đấu tay đôi thắng 2/3 lần chỉ sau hơn 30 phút thi đấu.

Kỹ năng và kinh nghiệm của David Luiz vẫn còn vẹn nguyên nhưng tuổi tác khiến cơ thể của cầu thủ này có dấu hiệu bị quá tải. Với việc ra sân cho Pafos FC, trung vệ người Brazil có tạo nên thành tích ít ai làm được. Đó là thi đấu tại Champions League cho 4 CLB khác nhau tới từ 4 giải đấu khác nhau. Đó là Benfica (Bồ Đào Nha), PSG (Pháp), Chelsea (Anh) và Pafos (Đảo Síp). 

David Luiz từng khoác áo Arsenal nhưng đúng vào giai đoạn đội bóng không kiếm được vé dự cúp C1. Trước khi đá cho Pafos, lần gần nhất David Luiz chơi ở hạng đấu cao nhất của châu Âu là năm 2017 khi còn khoác áo Chelsea. Sự trở lại sau 8 năm của trung vệ này khiến khán giả thực sự phấn khích. 

"Tí hon tới từ Đảo Síp" không hề đơn giản

Cần phải nói thêm rằng trận hòa trước Olimpiacos giúp Pafos FC có được điểm số lịch sử. Đây là lần đầu tiên họ được thi đấu tại Champions League và kiếm ngay được điểm số đầu tiên. Đội bóng này còn rất non trẻ khi mới thành lập cách đây... 11 năm và câu chuyện thần kỳ của họ rất trùng hợp cũng bắt đầu từ 8 năm trước.

Pafos kiếm được điểm số đầu tiên ngay trong ngày ra mắt Champions League

Pafos kiếm được điểm số đầu tiên ngay trong ngày ra mắt Champions League

Pafos FC được thành lập từ việc sáp nhập hai đội AEP Paphos và AEK Kouklia do không đủ kinh phí để duy trì. Thời gian đầu, họ rất chật vật và chỉ thực sự khá lên khi nhận được sự đầu tư từ hai triệu phú người Nga là Roman Dubov và Sergey Lomakin. 

Đội bóng nhanh chóng vươn mình mạnh mẽ. Năm 2023, họ có định giá lên tới 23,7 triệu euro, hơn gấp 10 lần so với năm 2017 (2,15 triệu euro). Pafos có lần đầu tiên vô địch cúp quốc gia của Đảo Síp ở mùa giải 2023/24 và được góp mặt tại Europa Conference League sau khi vượt qua vòng loại.

Đội bóng này thi đấu khá tốt và xếp thứ 12 sau vòng bảng với 10 điểm/6 trận nhưng bị loại ở vòng tranh vé vớt vào vòng 1/8. Mùa giải năm ngoái (2024/25), Pafos đăng quang giải VĐQG Đảo Síp và có vé dự vòng sơ loại Champions League. Họ lại làm nên điều diệu kỳ tại đây khi lần lượt đánh bại những "khách quen" của Cúp C1 như Maccabi Tel Aviv, Dynamo Kiev và cuối cùng là Sao đỏ Belgrade để có mặt ở vòng bảng.

Có vẻ như Pafos không phải là "viên gạch lót đường" giống như nhiều người tưởng tượng. Tuy nhiên, lịch trình của "tí hon" tới từ Đảo Síp tại cúp C1 không hề dễ dàng khi họ còn phải đối mặt với Bayern Munich, Juventus, Chelsea, Monaco. Hãy cùng chờ xem họ có thể làm được gì. 

18/09/2025 08:16 AM (GMT+7)
