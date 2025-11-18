Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sesko nghỉ 1 tháng vì chấn thương, lỡ bao nhiêu trận của MU?

Tiền đạo Benjamin Sesko sẽ phải nghỉ khoảng 1 tháng và đứng trước nguy cơ lỡ không ít trận đấu của Man United.

   

Benjamin Sesko phải nghỉ 1 tháng

Trong trận đấu với Tottenham diễn ra hôm 8/11, Benjamin Sesko đã phải rời sân ở phút 88 sau pha dứt điểm hỏng ăn trước đó vài phút. Tiền đạo người Slovenia bị đau ở đầu gối sau khi dứt điểm hụt do cú xoạc bóng của Van de Ven. Man United không chỉ mất đi một bàn thắng mà còn phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Benjamin Sesko chấn thương

Benjamin Sesko chấn thương

Sau đó, Sesko được rút khỏi danh sách triệu tập ĐTQG Slovenia trong tháng 11. LĐBĐ Slovenia xác nhận đã nhận được báo cáo chi tiết về tình trạng sức khỏe của tiền đạo 23 tuổi từ Man United. Việc cầu thủ không lên tuyển được chấp nhận ngay lập tức.

Theo tin mới nhất từ Athletic, Benjamin Sesko sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 1 tháng tới. Con số này có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy thuộc vào khả năng hồi phục của tiền đạo người Slovenia. Đây có thể nói là tin không thể tệ hơn đối với Ruben Amorim.

Cơn đau đầu của Amorim

Benjamin Sesko là mảnh ghép quan trọng của ông thầy người Bồ Đào Nha trong mùa giải này. Khởi đầu có phần chậm chạp nhưng tiền đạo người Slovenia đã có 2 bàn và 1 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù Amorim thường để Sesko dự bị trong những trận đấu lớn như gặp Liverpool hay Tottenham, nhưng cầu thủ này là con bài rất quan trọng khi Man United gặp những đối thủ "dưới cơ" với khả năng làm tường và dứt điểm tốt trong vòng cấm.

Các trận Man United không có Sesko
Ngày Giờ Đối thủ Sân đấu
25/11 3h Everton Sân nhà
30/11 19h Crystal Palace Sân khách
05/12 3h West Ham Sân nhà
09/12 3h Wolves Sân khách
16/12 3h Bournemouth Sân nhà
21/12 23h30 Aston Villa Sân khách

Với chấn thương này, Sesko có thể lỡ ít nhất 6 trận Ngoại hạng Anh. Đó là những cuộc đối đầu với Everton (3h, 25/11, sân nhà), Crystal Palace (19h, 30/11, sân khách), West Ham (3h, 5/12, sân nhà), Wolves (3h, 9/12, sân khách), Bournemouth (3h, 16/12, sân nhà) và Aston Villa (23h30, 21/12, sân khách). Tiền đạo người Slovenia dự kiến sẽ trở lại trong trận đấu gặp Newcastle (3h, 27/12, sân khách).

Nên nhớ rằng Man United sẽ mất Bryan Mbeumo và Amad Diallo từ ngày 21/12 tới ngày 18/1 do giải vô địch châu Phi (CAN Cup). Cả hai dự kiến lỡ 7 trận đấu của Man United, trong đó có 6 trận Ngoại hạng Anh và trận đấu thuộc FA Cup.

Với sự vắng mặt của Benjamin Sesko, Ruben Amorim sẽ phải sắp xếp lại đội hình. Cunha là cái tên thường được ông thầy người Bồ Đào Nha sử dụng đá cắm thay Sesko và Mason Mount sẽ trám vào vị trí của tiền đạo người Brazil. Ngoài ra, Amorim có thể sử dụng Joshua Zirkzee hoặc Chido Obi cho vị trí tiền đạo cắm.

Cả hai cầu thủ này đều chưa có tên trong đội hình xuất phát kể từ đầu mùa giải. Zirkzee mới 4 lần được vào sân từ ghế dự bị với tổng cộng 82 phút thực chiến. Trong khi đó, Chido Obi thậm chí còn chưa lần nào được tận hưởng không khí tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải này. Phong độ của tài năng trẻ người Đan Mạch khá ổn khi thi đấu cho đội trẻ Man United với 3 bàn/8 trận.

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

18/11/2025 07:56 AM (GMT+7)
