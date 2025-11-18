Sesko nghỉ 1 tháng vì chấn thương, lỡ bao nhiêu trận của MU?

Benjamin Sesko phải nghỉ 1 tháng

Trong trận đấu với Tottenham diễn ra hôm 8/11, Benjamin Sesko đã phải rời sân ở phút 88 sau pha dứt điểm hỏng ăn trước đó vài phút. Tiền đạo người Slovenia bị đau ở đầu gối sau khi dứt điểm hụt do cú xoạc bóng của Van de Ven. Man United không chỉ mất đi một bàn thắng mà còn phải chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Benjamin Sesko chấn thương

Sau đó, Sesko được rút khỏi danh sách triệu tập ĐTQG Slovenia trong tháng 11. LĐBĐ Slovenia xác nhận đã nhận được báo cáo chi tiết về tình trạng sức khỏe của tiền đạo 23 tuổi từ Man United. Việc cầu thủ không lên tuyển được chấp nhận ngay lập tức.

Theo tin mới nhất từ Athletic, Benjamin Sesko sẽ phải ngồi ngoài trong vòng 1 tháng tới. Con số này có thể tăng lên hoặc giảm đi tùy thuộc vào khả năng hồi phục của tiền đạo người Slovenia. Đây có thể nói là tin không thể tệ hơn đối với Ruben Amorim.

Cơn đau đầu của Amorim

Benjamin Sesko là mảnh ghép quan trọng của ông thầy người Bồ Đào Nha trong mùa giải này. Khởi đầu có phần chậm chạp nhưng tiền đạo người Slovenia đã có 2 bàn và 1 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù Amorim thường để Sesko dự bị trong những trận đấu lớn như gặp Liverpool hay Tottenham, nhưng cầu thủ này là con bài rất quan trọng khi Man United gặp những đối thủ "dưới cơ" với khả năng làm tường và dứt điểm tốt trong vòng cấm.