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Báo chí Malaysia: “Đội tuyển của chúng ta đã thực sự bất lực trước ĐT Việt Nam"

Sự kiện: Bóng đá Malaysia AFF Cup 2026 Đại chiến Malaysia - Việt Nam

Báo chí Malaysia cho rằng, Malaysia có rất ít cơ hội giành vé vào chơi ở trận chung kết ASEAN Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà.

Báo chí Malaysia thừa nhận đội nhà khó vào chung kết ASEAN Cup 2026

Tuy thi đấu lấn lướt hơn đôi chút nhưng do dứt điểm kém cùng hàng thủ lỏng lẻo nên Malaysia phải nhận thất bại 0-2 trước ĐT Việt Nam ở trận lượt đi vòng bán kết ASEAN Cup 2026 ngày trên sân nhà Bola Sepak Kuala Lumpur. Các bàn thắng của “Rồng vàng” ở trận này được thực hiện bởi Nguyễn Xuân Son (45+5’) và Faris Danish (86' og).

Thắng lợi này giúp ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để giành vé vào chơi ở trận chung kết ASEAN Cup 2026. Ngày 19/8 tới, đôi bên sẽ tái đấu với nhau trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

ĐT Việt Nam thắng ấn tượng trước Malaysia. Ảnh: VFF.

ĐT Việt Nam thắng ấn tượng trước Malaysia. Ảnh: VFF.

Theo nhận định của tờ Siamsport, ĐT Việt Nam đã thể hiện khả năng dứt điểm sắc bén khi đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 trong trận lượt đi vòng bán kết ASEAN Cup 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm giữ lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Hà Nội.

Trang Aseanutdfc cho rằng, Malaysia đã nhập cuộc tốt và khiến ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, Xuân Son đã toả sáng bằng bàn mở tỷ số ở quãng thời gian bù giờ của hiệp thi đấu thứ nhất. Sang hiệp hai, các “Chiến binh Sao vàng” vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công và may mắn có thêm 1 bàn nhờ tình huống “đốt đền” của Faris Danish. Trận thắng này mang về cho “Rồng vàng” lợi thế trước cuộc tái đấu tại sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, tờ New Straits Times của Malaysia thẳng thừng thừa nhận rằng, ĐT Việt Nam đã tiến thêm một bước gần hơn đến trận chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt đi tại sân Bola Sepak Kuala Lumpur. Với tương quan lực lượng hiện tại, “Hổ Malay” rất khó có thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về tại sân Mỹ Đình.

Theo miêu tả của tờ The Star (Malaysia), 16/8 là đêm đáng quên với người Malaysia khi thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải nhận thất bại 0-2 trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến “Hổ Malay” sẽ phải nỗ lực hết mình với hy vọng có thể lật ngược thế cờ trong trận lượt về trên sân khách.

Tờ Bernama nhận định, Malaysia đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong nhiệm vụ giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi để thua 0-2 trước Malaysia trên sân nhà. Mặc dù kiểm soát thế trận và tạo ra không ít cơ hội ăn bàn, song “Hổ Malay” không thể tận dụng được. Ngược lại, thủ môn Azri Ghani còn có 2 lần phải vào lưới nhặt bóng.

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Theo Minh Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 07:10 AM (GMT+7)
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