Sếp lớn Barcelona nói phũ về Alvarez và JJ Gabriel, sao trẻ MU "vỡ mộng"

Barcelona bất ngờ "xử phũ" với Alvarez và sao trẻ MU

Barcelona đang có khởi đầu cực kỳ bay bổng trong mùa giải này. Thầy trò HLV Hansi Flick toàn thắng 7 vòng đầu tiên của La Liga, ghi được tới 31 bàn (tương đương trung bình hơn 4 bàn/trận) và mới chỉ lọt lưới 4 lần. Ngày ra quân tại Champions League, họ cũng giành chiến thắng với tỉ số 5-1.

Deco thẳng thắn nói rằng "không quan tâm" tới JJ Gabriel

Với những gì Barcelona đang thể hiện, rất nhiều cầu thủ mong muốn gia nhập đội bóng này. Từ một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới như Julian Alvarez hay tài năng trẻ mới nổi như JJ Gabriel đều công khai bày tỏ tình yêu với đội bóng xứ Catalunya. Tuy nhiên, giám đốc bóng đá của Barcelona, Deco vừa lên tiếng phủ nhận.

Về trường hợp của Julian Alvarez, Deco cho biết. “Julian Alvarez bây giờ chỉ là câu chuyện quá khứ, giống như rất nhiều trường hợp khác không thể cập bến của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi hài lòng với đội hình của mình. Tôi hy vọng Julian có được phong độ tốt và cống hiến cho đội bóng của mình”.

Cựu cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng rất thẳng thắn về câu chuyện của JJ Gabriel, tài năng trẻ 15 tuổi của MU. “Chúng tôi chẳng có gì để nói về cậu ấy cả. Barcelona là CLB lớn nên chuyện các cầu thủ muốn gia nhập là rất bình thường. Về cơ bản, thị trường rất rộng nên chúng tôi có nhiều lựa chọn.

Hiện tại, chúng tôi không có ý định gì với JJ Gabriel. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu ấy vẫn là cầu thủ của Man United. Chúng tôi sẽ không can thiệp sâu. Phong cách của chúng tôi là tìm hiểu kỹ mới bắt tay vào làm việc. Đó là công việc tôi đang làm chứ không phải phát biểu về cầu thủ trẻ nào đó”.

Bước đi khôn ngoan

Đây được đánh giá là bước đi cực kỳ khôn ngoan của giám đốc bóng đá Barcelona. Thứ nhất, Julian Alvarez và JJ Gabriel đều đang có CLB chủ quản. Bất kỳ hành động thể hiện sự thân thiện nào cũng có thể khiến Barcelona vất vả trong việc đàm phán trong tương lai.

Cả Alvarez và JJ Gabriel đều muốn gia nhập Barcelona

Thái độ đúng mực ở thời điểm hiện tại sẽ không tạo ra sóng gió nào về mặt truyền thông. Câu chuyện của Alvarez mùa hè vừa qua là kinh nghiệm xương máu cho Barcelona. Tiền đạo người Argentina công khai đòi ra đi và chỉ chấp nhận tới sân Camp Nou khiến cho Atletico “nóng mắt” và ngăn cản điều đó trở thành hiện thực.

Thứ hai, “cơm không ăn, gạo còn đó”. Cả Julian Alvarez và JJ Gabriel đều bày tỏ mong muốn tha thiết gia nhập Barcelona nên đội bóng này không cần phải vội. Họ chỉ quan sát tình hình và giúp hai cầu thủ kể trên giữ vững lập trường cho tới kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Thứ ba, hàng công của Barcelona đang vận hành tốt nên chẳng có lý do khiến Deco lại phải tung hô cầu thủ của đội bóng khác. Đó là sự tự tin của đội bóng lớn. Ngay cả khi không bổ sung cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Barcelona có lẽ vẫn sẽ ổn cho tới cuối mùa giải.