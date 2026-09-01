Alvarez đòi rời Atletico Madrid đến Barca, cần xem tấm gương Isak là bài học nhớ đời

Alvarez từng tìm mọi cách để rời đi

Chỉ mới tuần trước, Barcelona tuyên bố đã chuyển hướng sang những mục tiêu khác sau khi Atletico Madrid từ chối đàm phán vụ chuyển nhượng Alvarez. Theo HLV Diego Simeone, Alvarez vắng mặt trong chiến thắng ở khai màn của Atletico trước Malaga vì vấn đề thể lực. Tuy nhiên, anh đã bị CĐV la ó khi được xướng tên trong danh sách dự bị trước trận hòa Villarreal 2-2, rồi tiếp tục nhận phản ứng tương tự khi được tung vào sân ở giữa hiệp hai.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Alvarez đi thẳng vào phòng thay đồ. Simeone sau đó cố gắng giải thích phản ứng này: “Các nhân viên nói với tôi rằng CLB quyết định Alvarez không nên cùng các đồng đội sang chào người hâm mộ, và đó không phải quyết định của cậu ấy".

Nụ cười không còn xuất hiện trên khuôn mặt của Alvarez

Simeone rõ ràng vẫn muốn giữ Alvarez, hoặc ít nhất muốn đảm bảo ông có trong tay cầu thủ chất lượng như vậy trong suốt mùa giải. Nhưng lập trường ấy phần nào trái ngược với thái độ của người hâm mộ. Một bộ phận CĐV Atletico dường như đã sẵn sàng gác lại câu chuyện đòi rời đi của Alvarez, nhưng nhiều người khác thì không.

Alvarez đã liên tục cáo ốm để không tham gia các buổi tập của Atletico Madrid. Có trời mới biết Alvarez gặp vấn đề sức khỏe hay không, khi đây cũng là cách để ngôi sao người Argentina gây sức ép tới Atletico Madrid để ra đi.

Việc tìm thử thách mới trong sự nghiệp là nhu cầu chính đáng của mỗi cầu thủ. Nhưng việc giữ được sự tôn trọng cho CLB chủ quản cũng quan trọng không kém.

Bài học từ Isak

Việc gây sức ép quá lớn để rời một CLB luôn đi kèm rủi ro. Mùa hè năm ngoái, Liverpool chiêu mộ Alexander Isak với mức phí kỷ lục nước Anh sau khi tiền đạo này đình công. Nhưng anh đến Anfield mà không có lịch trình tiền mùa giải đầy đủ phía sau, và kể từ đó liên tục gặp vấn đề về thể lực cũng như dính chấn thương.

Isak chỉ ghi được 3 bàn tại Ngoại hạng Anh cho Liverpool trong mùa 2025/26, nhiều hơn đúng 2 bàn so với người thay thế anh ở Newcastle. Ngôi sao người Thụy Điển đang cho thấy sự sa sút rõ rệt.

Isak đánh mất chính mình

Hoàn cảnh xung quanh vụ Yoane Wissa chuyển từ Brentford sang Newcastle cũng tương tự trường hợp Isak. Tuyển thủ người CHDC Congo trở lại London từ trại tập huấn mùa hè của Brentford tại Tây Ban Nha sau khi công khai mong muốn ra đi. Giống Isak, Wissa cũng ra tuyên bố, trong đó chỉ trích những lời hứa được cho là chưa được thực hiện.

Trong khi Isak vẫn đang chật vật trong màu áo Liverpool và còn rất nhiều việc phải làm để chứng minh thương vụ đưa anh tới đội bóng vùng Merseyside là xứng đáng, Wissa có lẽ đã có màn trình diễn hay nhất kể từ khi gia nhập Newcastle.

Không ít cầu thủ có thể tiêu tốn quá nhiều năng lượng và phải hứng chịu sự khó ở để tìm đường đến nơi mình thực sự muốn thuộc về. Cho đến mức khi thương vụ chuyển nhượng cuối cùng được hoàn tất, họ lại không còn ở trạng thái tốt nhất để đóng góp cho đội bóng mới.

Alvarez nên coi những gì diễn ra với Isak giống như bài học đáng suy ngẫm. Việc chuyển đến Barcelona có thể không thể trở thành hiện thực. Có lẽ ngôi sao sinh năm 2000 cần tìm cách xin lỗi Atletico Madrid để không làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.