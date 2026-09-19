Thần đồng JJ Gabriel của MU tới Barcelona đàm phán, "Quỷ đỏ" không nhượng bộ

MU từ chối yêu cầu của JJ Gabriel

Theo tờ Express (Anh), Gabriel hiện đang ở Tây Ban Nha để đàm phán với Barcelona. Động thái này diễn ra sau khi người đại diện của thần đồng bóng đá Anh được cho là đã gửi yêu cầu chính thức tới MU trong tuần này về việc hủy đăng ký cầu thủ 15 tuổi. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” đã từ chối, đồng thời tiếp tục tìm cách thuyết phục tài năng trẻ này ở lại Old Trafford.

JJ Gabriel lập hat-trick trong lần gần nhất khoác áo U19 MU tại UEFA Youth League

Những nỗ lực trên dường như ngày càng khó đạt kết quả, khi Gabriel và đội ngũ của anh hiện ở Tây Ban Nha và có khả năng tiến hành đàm phán với Real Madrid và Barcelona về một vụ chuyển nhượng vào tháng tới.

Dù MU còn hợp đồng với Gabriel đến hết mùa giải này, đã có tiền lệ để anh chuyển ra nước ngoài sau khi tròn 16 tuổi vào ngày 6/10 nếu sở hữu hộ chiếu EU, qua đó tận dụng một kẽ hở trong quy định của FIFA để gia nhập Barcelona hoặc Real Madrid.

Gabriel có thể đủ điều kiện nhờ nguồn gốc Ireland của cha hoặc gốc Đảo Síp của mẹ. Theo truyền thông Tây Ban Nha, anh sẽ có được những giấy tờ cần thiết để hoàn tất vụ chuyển nhượng vào tuần tới. Người ta tin rằng Gabriel thực sự đang sở hữu hộ chiếu Ireland.

Bất kỳ vụ chuyển nhượng nào cũng vẫn cần được FIFA phê duyệt. MU có thể đề nghị Gabriel ký hợp đồng học bổng kể từ sinh nhật 16 tuổi. Trong bối cảnh việc anh ra đi hiện dường như khó tránh khỏi, điều này sẽ giúp “Quỷ đỏ” bảo nhận được một khoản phí bồi thường khiêm tốn, theo Express.

JJ Gabriel ngày càng có khả năng rời Old Trafford

MU đã bị sốc trước yêu cầu ra đi của Gabriel trong tuần này. Cầu thủ 15 tuổi vắng mặt tại Carrington kể từ khi lập hat-trick vào lưới U19 Sabah tại UEFA Youth League hôm 10/9.

Các đại diện của Gabriel cho rằng những lời hứa về cơ hội thi đấu cho đội một của MU đã không được thực hiện, dẫn đến việc họ thúc đẩy cầu thủ này rời Old Trafford.

Gabriel chỉ thi đấu 8 phút trong các trận giao hữu tiền mùa giải và bị loại khỏi danh sách đăng ký Champions League của MU, khiến anh không thể ra mắt ở trận gặp Sabah hôm 11/9.

HLV Michael Carrick đã được hỏi về tình hình đang diễn ra xung quanh Gabriel trong cuộc họp báo trước trận gặp Fulham. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trách nhiệm chăm sóc đối với cầu thủ mới 15 tuổi.

Chiến lược gia người Anh cho biết: “Tôi nghĩ tôi chỉ nhắc lại những gì đã nói hôm trước. JJ vẫn còn rất trẻ và tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta chắc chắn không đưa bất cứ điều gì ra ngoài vào lúc này. Tôi nghĩ sự chú ý, sự soi xét và tất cả những điều đó, bạn phải cẩn trọng, tỉnh táo và trên hết phải nghĩ đến cậu ấy. Tình hình rồi sẽ tự được giải quyết, theo bất kỳ cách nào. Đảm bảo rằng cậu ấy ổn là điều quan trọng nhất”.