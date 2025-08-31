Kết quả bóng đá Tottenham - Bournemouth: Đòn đau phút thứ 5, ngỡ ngàng thế trận (Ngoại hạng Anh)

Tottenham tiếp đón Bournemouth trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26. Đội chủ nhà sớm nhà nhận "gáo nước lạnh" với pha dứt điểm của Evanilson ở ngay phút thứ 5. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Bournemouth chơi hưng phấn.

Tottenham gặp khó trước Bournemouth

Phút 11, Semenyo sút chút nữa đã nhân đôi cách biệt nhưng cú đánh đầu lại đi lệch cột dọc. Tottenham cầm bóng rất nhiều nhưng lại không tung ra được cú sút nào trong hiệp một và chấp nhận bị dẫn trước sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, Bournemouth tiếp tục dồn lên tấn công mạnh mẽ. Nếu như Vicario và xà ngang không cứu thua xuất sắc, Tottenham đã thủng lưới lần thứ hai. "Gà trống" không lên nổi bóng nên HLV Thomas Frank phải thay đổi người.

Đội chủ nhà đòi lại được thế trận trong những phút cuối và tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Mathys Tel suýt chút nữa ghi bàn với cú vô lê cực nhanh nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Chung cuộc, Tottenham thua ngay trên sân nhà trước Bournemouth.

Tỉ số chung cuộc: Tottenham 0-1 Bournemouth (H1: 0-1)

Ghi bàn: Evanilson 5'

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Palhinha, Bentancur, Kudus, Richarlison, Johnson

Bournemouth: Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffet, Adams, Brooks, Scott, Tavernier, Semenyo, Evanilson

Thông số trận đấu

Tottenham Bournemouth Sút khung thành 5(1) 19(6) Thời gian kiểm soát bóng 62% 38% Phạm lỗi 17 13 Thẻ vàng 2 4 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 3 Phạt góc 0 8 Cứu thua 5 1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)