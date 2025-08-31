Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Augsburg vs Bayern Munich 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Augsburg - FCA Augsburg
0
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Leeds United vs Newcastle United 30/08/25 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Kết quả bóng đá Tottenham - Bournemouth: Đòn đau phút thứ 5, ngỡ ngàng thế trận (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Tottenham
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 3 Ngoại hạng Anh) Mặc dù là đội chủ nhà nhưng Tottenham lại bị Bournemouth ép từ đầu tới cuối.

   

Tottenham tiếp đón Bournemouth trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh 2025/26. Đội chủ nhà sớm nhà nhận "gáo nước lạnh" với pha dứt điểm của Evanilson ở ngay phút thứ 5. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Bournemouth chơi hưng phấn.

Tottenham gặp khó trước Bournemouth

Tottenham gặp khó trước Bournemouth

Phút 11, Semenyo sút chút nữa đã nhân đôi cách biệt nhưng cú đánh đầu lại đi lệch cột dọc. Tottenham cầm bóng rất nhiều nhưng lại không tung ra được cú sút nào trong hiệp một và chấp nhận bị dẫn trước sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, Bournemouth tiếp tục dồn lên tấn công mạnh mẽ. Nếu như Vicario và xà ngang không cứu thua xuất sắc, Tottenham đã thủng lưới lần thứ hai. "Gà trống" không lên nổi bóng nên HLV Thomas Frank phải thay đổi người. 

Đội chủ nhà đòi lại được thế trận trong những phút cuối và tạo ra được cơ hội nguy hiểm. Mathys Tel suýt chút nữa ghi bàn với cú vô lê cực nhanh nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Chung cuộc, Tottenham thua ngay trên sân nhà trước Bournemouth. 

Tỉ số chung cuộc: Tottenham 0-1 Bournemouth (H1: 0-1)

Ghi bàn: Evanilson 5'

Đội hình xuất phát

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Sarr, Palhinha, Bentancur, Kudus, Richarlison, Johnson

Bournemouth: Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffet, Adams, Brooks, Scott, Tavernier, Semenyo, Evanilson

Thông số trận đấu

Kết quả bóng đá Tottenham - Bournemouth: Đòn đau phút thứ 5, ngỡ ngàng thế trận (Ngoại hạng Anh) - 2 Tottenham Bournemouth Kết quả bóng đá Tottenham - Bournemouth: Đòn đau phút thứ 5, ngỡ ngàng thế trận (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
5(1)
19(6)
Thời gian kiểm soát bóng
62%
38%
Phạm lỗi
17
13
Thẻ vàng
2
4
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
3
Phạt góc
0
8
Cứu thua
5
1

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Tottenham Kết quả bóng đá Tottenham - Bournemouth: Đòn đau phút thứ 5, ngỡ ngàng thế trận (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Tottenham - Bournemouth: Đòn đau phút thứ 5, ngỡ ngàng thế trận (Ngoại hạng Anh) - 5 Bournemouth

Điểm

Vicario 6.9

Porro 6.6

Romero 7.0

Thẻ vàng Van de Ven 6.7

Thẻ vàng Spence 6.3

Palhinha 6.2

Bentancur 6.4

Kudus 6.7

Sarr 6.3

Johnson 6.2

Richarlison 6.3

Điểm

6.7Petrovic Thẻ vàng

6.4Smith

7.1Diakite

7.9Senesi

7.5Truffert

6.9Adams Thẻ vàng

7.3Scott

6.9Semenyo Thẻ vàng

6.7Tavernier

8.1Brooks

7.8Evanilson Ghi bàn

Thay người

Odobert 6.6

Bergvall 6.2

Udogie 7.0

Tel 6.8

Thay người

6.6Hill Thẻ vàng

7.2Adli

6.7Christie

Kluivert

Kroupi

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Theo Nhật Anh

30/08/2025 22:04 PM (GMT+7)
