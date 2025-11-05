Sao trẻ Arsenal lập kỷ lục tại cúp C1 ở tuổi 15, Arteta không tiếc lời khen

Sao trẻ Arsenal lập kỷ lục tại Champions League

Arsenal vừa có chiến thắng thứ 10 liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Mặc dù phải làm khách của Slavia Prague và có chút tranh cãi liên quan đến VAR nhưng "Pháo thủ" vẫn giành trọn 3 điểm với cú đúp của Merino và pha đá phạt đền thành công của Saka. Chiến thắng này giúp thầy trò Mikel Arteta vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm và hiệu số với Bayern (12 điểm, +11) nhưng ghi bàn ít hơn (11 so với 14 bàn).

Max Dowman

Một điểm đáng chú ý khác trong trận đấu này là Mikel Arteta quyết định cho tài năng trẻ Max Dowman vào sân. Ông thầy người Tây Ban Nha biến học trò của mình thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Champions League (15 tuổi 308 ngày), phá sâu kỷ lục trước đó được lập bởi Youssoufa Moukoko của Dortmund vào năm 2020 (16 tuổi 18 ngày).

Trong khoảng 20 phút xuất hiện trên sân, Max Dowman cho thấy sự tự tin với 21 lần chạm bóng, 3 lần rê bóng trong đó có một lần thành công. Đáng chú ý là tài năng trẻ người Anh thắng 4/6 tranh chấp tay đôi. Đây là màn trình diễn đáng khích lệ với cầu thủ còn chưa đầy 16 tuổi bởi dẫu sao, Champions League vẫn là sân chơi đẳng cấp nhất tại châu Âu lúc này.

Max Dowman là ai?

Max Dowman chơi vị trí tiền đạo cánh, thuận chân trái, sinh ra tại Chelmsford, thành phố thuộc hạt Essex, nằm ở phía đông bắc London. Tài năng trẻ người Anh gia nhập Arsenal khi mới 5 tuổi vào tháng 5 năm 2015.

Dowman có trận ra mắt cho đội U18 của Arsenal khi mới 13 tuổi và trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử UEFA Youth League ở tuổi 14, khi thi đấu cho đội U19.

Dowman được Mikel Arteta mời tập luyện cùng đội một vào tháng 12 năm ngoái khi mới 14 tuổi. Tài năng trẻ người Anh đã tỏa sáng trong chuyến du đấu trước mùa giải hồi hè của CLB tại châu Á trong các trận gặp AC Milan và Newcastle.

Một điểm khá thú vị là Dowman đang phải thay trang phục trong phòng riêng, tách biệt với các đồng đội do quy định bảo vệ cầu thủ trẻ dưới 16 tuổi của Ngoại hạng Anh. Mặc dù vậy, HLV Mikel Arteta không cho rằng tuổi tác là vấn đề cản trở đối với tài năng trẻ người Anh.

"Cậu ấy chẳng cần ai chỉ phải làm gì trên sân. Max tự có cảm nhận của riêng mình và điều bạn nên làm là thưởng thức. Tuổi tác đôi khi chỉ là con số trên giấy tờ. Đối với Dowman, cậu ấy đã chứng minh được năng lực của mình".