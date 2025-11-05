Sao trẻ Arsenal lập kỷ lục tại cúp C1 ở tuổi 15, Arteta không tiếc lời khen

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Sao trẻ Arsenal lập kỷ lục tại cúp C1 ở tuổi 15, Arteta không tiếc lời khen

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Max Dowman, tài năng trẻ mới chỉ 15 tuổi của Arsenal, đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ trẻ nhất xung trận.

  

Sao trẻ Arsenal lập kỷ lục tại Champions League

Arsenal vừa có chiến thắng thứ 10 liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Mặc dù phải làm khách của Slavia Prague và có chút tranh cãi liên quan đến VAR nhưng "Pháo thủ" vẫn giành trọn 3 điểm với cú đúp của Merino và pha đá phạt đền thành công của Saka. Chiến thắng này giúp thầy trò Mikel Arteta vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm và hiệu số với Bayern (12 điểm, +11) nhưng ghi bàn ít hơn (11 so với 14 bàn). 

Max Dowman

Max Dowman

Một điểm đáng chú ý khác trong trận đấu này là Mikel Arteta quyết định cho tài năng trẻ Max Dowman vào sân. Ông thầy người Tây Ban Nha biến học trò của mình thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Champions League (15 tuổi 308 ngày), phá sâu kỷ lục trước đó được lập bởi Youssoufa Moukoko của Dortmund vào năm 2020 (16 tuổi 18 ngày). 

Trong khoảng 20 phút xuất hiện trên sân, Max Dowman cho thấy sự tự tin với 21 lần chạm bóng, 3 lần rê bóng trong đó có một lần thành công. Đáng chú ý là tài năng trẻ người Anh thắng 4/6 tranh chấp tay đôi. Đây là màn trình diễn đáng khích lệ với cầu thủ còn chưa đầy 16 tuổi bởi dẫu sao, Champions League vẫn là sân chơi đẳng cấp nhất tại châu Âu lúc này. 

Max Dowman là ai?

Max Dowman chơi vị trí tiền đạo cánh, thuận chân trái, sinh ra tại Chelmsford, thành phố thuộc hạt Essex, nằm ở phía đông bắc London. Tài năng trẻ người Anh gia nhập Arsenal khi mới 5 tuổi vào tháng 5 năm 2015.

Dowman có trận ra mắt cho đội U18 của Arsenal khi mới 13 tuổi và trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử UEFA Youth League ở tuổi 14, khi thi đấu cho đội U19.

Dowman được Mikel Arteta mời tập luyện cùng đội một vào tháng 12 năm ngoái khi mới 14 tuổi. Tài năng trẻ người Anh đã tỏa sáng trong chuyến du đấu trước mùa giải hồi hè của CLB tại châu Á trong các trận gặp AC Milan và Newcastle.

Một điểm khá thú vị là Dowman đang phải thay trang phục trong phòng riêng, tách biệt với các đồng đội do quy định bảo vệ cầu thủ trẻ dưới 16 tuổi của Ngoại hạng Anh. Mặc dù vậy, HLV Mikel Arteta không cho rằng tuổi tác là vấn đề cản trở đối với tài năng trẻ người Anh.

"Cậu ấy chẳng cần ai chỉ phải làm gì trên sân. Max tự có cảm nhận của riêng mình và điều bạn nên làm là thưởng thức. Tuổi tác đôi khi chỉ là con số trên giấy tờ. Đối với Dowman, cậu ấy đã chứng minh được năng lực của mình".

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ
Nóng bảng xếp hạng Cúp C1: Bayern Munich - Arsenal ngạo nghễ vượt "Nhà vua" PSG
Nóng bảng xếp hạng Cúp C1: Bayern Munich - Arsenal ngạo nghễ vượt "Nhà vua" PSG

Chiến thắng ấn tượng ở lượt trận thứ 4 giúp Bayern Munich và Arsenal chễm chệ ở những vị trí dẫn đầu vòng bảng Champions League.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/11/2025 08:25 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN