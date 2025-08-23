Haaland cưỡi "quái thú" 12 tỷ tới sân tập, bộ sưu tập xe khủng trị giá 53 tỷ đồng

🚗 Siêu xe “khuấy đảo” sân tập Etihad

Erling Haaland xuất hiện tại Etihad Campus với chiếc Ferrari 12Cilindri màu bạc lấp lánh. Mẫu xe này được mệnh danh là “sự thể hiện thuần khiết nhất”, sở hữu động cơ V12 với công suất 830 mã lực, tốc độ tối đa 211 dặm/giờ và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây.

Haaland lái siêu xe tới sân tập Man City

Mặc dù chiếc xe sở hữu sức mạnh khủng khiếp, Haaland lại lái xe khá điềm tĩnh khi tiến vào sân tập, chuẩn bị cho trận đại chiến với Tottenham vào 18h30 ngày 23/8.

Với mức giá khởi điểm 350.000 bảng (khoảng hơn 12 tỷ VNĐ), Ferrari 12Cilindri hiện là chiếc xe đắt đỏ nhất của Haaland. Con số này chỉ tương đương 5 ngày lương trong bản hợp đồng “bom tấn” mà tiền đạo người Na Uy ký hồi tháng 1/2025, trị giá 500.000 bảng/tuần (gần 18 tỷ VNĐ).

Trước đó, Haaland đã tự thưởng cho mình một chiếc Porsche 911 GT3 trị giá 160.000 bảng ngay sau khi đặt bút ký hợp đồng 10 năm với Man City. Tính cả “ngựa chiến” Ferrari mới, bộ sưu tập xe của tiền đạo Na Uy hiện đã chạm mốc 1,5 triệu bảng (gần 53 tỷ VNĐ) - một con số khiến bất kỳ ngôi sao sân cỏ nào cũng phải ghen tị.

Với phong cách sống xa hoa cùng dàn siêu xe sang chảnh, Haaland đang chứng minh anh không chỉ là “quái vật” ghi bàn trên sân cỏ mà còn là tay chơi thứ thiệt ngoài đời.

🔥 Cột mốc đáng nhớ ngay trận mở màn Ngoại hạng Anh

Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, góp phần quan trọng giúp Man City vùi dập Wolves 4-0 trong trận khai màn Ngoại hạng Anh. Với thành tích này, chân sút người Na Uy đã cán mốc 87 bàn thắng chỉ sau 98 trận cho nửa xanh thành Manchester, chính thức vượt qua Raheem Sterling (85 bàn/194 trận) và Sergio Aguero (82 bàn/125 trận) - những kỷ lục gia dưới thời Guardiola.

Bước vào mùa giải 2025/26, Haaland vẫn duy trì phong độ hủy diệt và được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vàng cho Man City cũng như bóng đá Anh.

Ferrari 12Cilindri - món đồ chơi mới nhất trong gara siêu xe triệu bảng của Haaland

“Quái vật” F150 Shelby khổng lồ của tiền đạo Na Uy từng gây khó khi vào cổng Etihad

Haaland còn sở hữu Aston Martin DBX 707 - mẫu xe được dùng làm xe an toàn F1

Trong gara của chân sút sinh năm 2000 không thể thiếu chiếc Mercedes sang trọng

Chiếc Porsche 911 GT3 của Haaland có giá khoảng 160.000 bảng Anh

Rolls-Royce Cullinan - xe siêu sang trong bộ sưu tập khủng của tiền đạo 25 tuổi