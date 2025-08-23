Haaland cưỡi "quái thú" 12 tỷ tới sân tập, bộ sưu tập xe khủng trị giá 53 tỷ đồng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Haaland cưỡi "quái thú" 12 tỷ tới sân tập, bộ sưu tập xe khủng trị giá 53 tỷ đồng

Sự kiện: Erling Haaland Manchester City Tottenham

Erling Haaland tiếp tục khiến fan ngỡ ngàng khi ung dung lái chiếc Ferrari 12Cilindri mới tinh trị giá 350.000 bảng (khoảng 12 tỷ VNĐ) tới sân tập Man City.

🚗 Siêu xe “khuấy đảo” sân tập Etihad

Erling Haaland xuất hiện tại Etihad Campus với chiếc Ferrari 12Cilindri màu bạc lấp lánh. Mẫu xe này được mệnh danh là “sự thể hiện thuần khiết nhất”, sở hữu động cơ V12 với công suất 830 mã lực, tốc độ tối đa 211 dặm/giờ và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây.

Haaland lái siêu xe&nbsp;tới sân tập Man City

Haaland lái siêu xe tới sân tập Man City

Mặc dù chiếc xe sở hữu sức mạnh khủng khiếp, Haaland lại lái xe khá điềm tĩnh khi tiến vào sân tập, chuẩn bị cho trận đại chiến với Tottenham vào 18h30 ngày 23/8.

Với mức giá khởi điểm 350.000 bảng (khoảng hơn 12 tỷ VNĐ), Ferrari 12Cilindri hiện là chiếc xe đắt đỏ nhất của Haaland. Con số này chỉ tương đương 5 ngày lương trong bản hợp đồng “bom tấn” mà tiền đạo người Na Uy ký hồi tháng 1/2025, trị giá 500.000 bảng/tuần (gần 18 tỷ VNĐ).

Trước đó, Haaland đã tự thưởng cho mình một chiếc Porsche 911 GT3 trị giá 160.000 bảng ngay sau khi đặt bút ký hợp đồng 10 năm với Man City. Tính cả “ngựa chiến” Ferrari mới, bộ sưu tập xe của tiền đạo Na Uy hiện đã chạm mốc 1,5 triệu bảng (gần 53 tỷ VNĐ) - một con số khiến bất kỳ ngôi sao sân cỏ nào cũng phải ghen tị.

Với phong cách sống xa hoa cùng dàn siêu xe sang chảnh, Haaland đang chứng minh anh không chỉ là “quái vật” ghi bàn trên sân cỏ mà còn là tay chơi thứ thiệt ngoài đời.

🔥 Cột mốc đáng nhớ ngay trận mở màn Ngoại hạng Anh

Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, góp phần quan trọng giúp Man City vùi dập Wolves 4-0 trong trận khai màn Ngoại hạng Anh. Với thành tích này, chân sút người Na Uy đã cán mốc 87 bàn thắng chỉ sau 98 trận cho nửa xanh thành Manchester, chính thức vượt qua Raheem Sterling (85 bàn/194 trận) và Sergio Aguero (82 bàn/125 trận) - những kỷ lục gia dưới thời Guardiola.

Bước vào mùa giải 2025/26, Haaland vẫn duy trì phong độ hủy diệt và được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vàng cho Man City cũng như bóng đá Anh.

Ferrari 12Cilindri - món đồ chơi mới nhất trong gara siêu xe triệu bảng của Haaland

Ferrari 12Cilindri - món đồ chơi mới nhất trong gara siêu xe triệu bảng của Haaland

“Quái vật” F150 Shelby khổng lồ của tiền đạo Na Uy từng gây khó khi vào cổng Etihad

“Quái vật” F150 Shelby khổng lồ của tiền đạo Na Uy từng gây khó khi vào cổng Etihad

Haaland còn sở hữu Aston Martin DBX 707 - mẫu xe được dùng làm xe an toàn F1

Haaland còn sở hữu Aston Martin DBX 707 - mẫu xe được dùng làm xe an toàn F1

Trong gara của chân sút sinh năm 2000 không thể thiếu chiếc Mercedes sang trọng

Trong gara của chân sút sinh năm 2000 không thể thiếu chiếc Mercedes sang trọng

Chiếc Porsche 911 GT3 của Haaland có giá khoảng 160.000 bảng Anh

Chiếc Porsche 911 GT3 của Haaland có giá khoảng 160.000 bảng Anh

Rolls-Royce Cullinan - xe siêu sang trong bộ sưu tập khủng của tiền đạo 25 tuổi

Rolls-Royce Cullinan - xe siêu sang trong bộ sưu tập khủng của tiền đạo 25 tuổi

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Alvarez chán nản ở Atletico, rời Man City tới La Liga là sai lầm
Alvarez chán nản ở Atletico, rời Man City tới La Liga là sai lầm

Tỏa sáng với siêu phẩm nhưng rồi bị rút khỏi sân ở trận đầu ra quân ở La Liga 2025/26, Alvarez để lại ánh nhìn buồn bã, dấu hiệu cho thấy anh không...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/08/2025 07:46 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Erling Haaland Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN