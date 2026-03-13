Top sao ghi bàn năm 2026: Kane đọ tài Yamal hấp dẫn, Haaland xếp hạng... 114

Haaland là trụ cột không thể thiếu trong đội hình Man City. Nhưng năm 2026 hiện diễn ra đầy khó khăn với ngôi sao người Na Uy.

Cụ thể, anh mới ghi được 4 bàn thắng sau 16 trận đấu ra sân trên mọi đấu trường cho Man City. Trong danh sách các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho CLB châu Âu trong năm 2026 được trang Transfermarkt liệt kê ra, tiền đạo sinh năm 2000 chỉ xếp hạng... 114.

Haaland có phong độ kém cỏi

Sự chững lại của Haaland thực sự đáng lo. Anh gặp khó khăn trong việc ghi bàn cả ở những trận đấu lớn cho tới khi chỉ gặp các đối thủ "vừa miếng". Trận thua 0-3 của Man City trước Real Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Cúp C1 chứng kiến Haaland vô hại tới nhường nào.

Trái ngược với phong độ đáng quên của Haaland là sự thăng hoa đến từ Harry Kane. Tiền đạo người Anh ghi tới 15 bàn sau 12 trận, đạt hiệu suất ghi bàn lên đến 1,25 bàn/trận. Nhờ vậy, anh xếp số một trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho CLB châu Âu trong năm 2026.

Joao Pedro đứng thứ 2 ở danh sách này khi có 11 lần phá lưới các đối thủ trong màu áo Chelsea. Anh có cùng số bàn thắng so với Lamine Yamal nhưng xếp ngay trên do có số trận ít hơn (16 trận so với 17 trận).

Yamal hiện phát triển bản thân đáng kể để trở thành tay săn bàn đáng sợ trong màu áo Barcelona. Nhưng đội bóng chủ sân Camp Nou hiện vẫn thi đấu bất ổn do hàng thủ của họ gặp nhiều vấn đề. Cụ thể, trong 7 trận đấu gần nhất, Barcelona chỉ giữ sạch lưới trong 3 trận.