Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Thành Phố Đồng Nai vs Công An Hà Nội
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Bournemouth vs Liverpool
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Leeds United vs Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Deportivo de A Coruña vs Real Betis
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Villarreal vs Levante
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Valencia vs Real Sociedad
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-

Bayern Munich lên kế hoạch giải cứu Wirtz, Olise có thể trở lại Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Bóng đá Liverpool Florian Wirtz

Bayern Munich đang theo dõi sát Florian Wirtz tại Liverpool, trong bối cảnh tương lai của Michael Olise ở Allianz Arena xuất hiện nhiều dấu hỏi.

   

Bayern tính phương án “giải cứu” Wirtz

Theo BILD, Bayern Munich đang theo dõi sát tình hình của Florian Wirtz sau khởi đầu không như kỳ vọng của tiền vệ người Đức tại Liverpool. Đội bóng Bundesliga xem Wirtz là một trong những mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng tới.

Bayern tính phương án “giải cứu” Wirtz

Bayern tính phương án “giải cứu” Wirtz

Wirtz mới có 1 pha kiến tạo sau 4 lần ra sân mùa này. Dù những con số chưa thực sự ấn tượng, Bayern vẫn đánh giá rất cao tài năng của cựu ngôi sao Bayer Leverkusen và tin rằng anh phù hợp với kế hoạch dài hạn tại Allianz Arena.

Việc đưa những tài năng hàng đầu của bóng đá Đức trở về Bundesliga vốn phù hợp với định hướng tuyển dụng của Bayern. Vì vậy, nếu có cơ hội, “Hùm xám” có thể tìm cách đưa Wirtz rời Anfield và trở lại quê nhà.

Iraola lên tiếng bảo vệ Wirtz

Bất chấp những lời chỉ trích xoay quanh đóng góp vào bàn thắng của Wirtz, HLV Andoni Iraola vẫn dành sự ủng hộ cho tiền vệ người Đức. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng không nên đánh giá một cầu thủ chỉ thông qua bàn thắng hay kiến tạo.

Iraola nói: “Tôi không quá chú trọng đến các con số. Ngày nay mọi thứ đều xoay quanh các con số, ai cũng bảo các cầu thủ phải kiến tạo, phải ghi bàn. Với tôi, điều quan trọng là phải giúp đội bóng chơi tốt. Sẽ có người ghi bàn nếu chúng ta chơi tốt một cách tập thể”.

Quan điểm của Iraola cho thấy Wirtz vẫn nhận được niềm tin tại Liverpool. Trước mắt, tiền vệ người Đức cần cải thiện màn trình diễn để chứng minh giá trị, đồng thời dập tắt những đồn đoán về khả năng sớm chia tay sân Anfield.

Olise có thể trở lại Ngoại hạng Anh

Sự quan tâm của Bayern dành cho Wirtz còn liên quan tới tương lai Michael Olise. Cầu thủ người Pháp đã gây ấn tượng kể từ khi chuyển tới Đức năm 2024, nhưng xuất hiện những lo ngại rằng anh có thể muốn trở lại Ngoại hạng Anh trong tương lai.

Olise có thể trở lại Ngoại hạng Anh

Olise có thể trở lại Ngoại hạng Anh

Hợp đồng hiện tại của Olise với Bayern có thời hạn đến cuối mùa 2028/29. Ưu tiên của đội bóng Đức là thuyết phục ngôi sao người Pháp ký một thỏa thuận mới nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của anh tại Allianz Arena.

Tuy nhiên, nếu Olise không đồng ý gia hạn và Bayern buộc phải tính đến phương án bán cầu thủ này, Wirtz được xem là sự thay thế lý tưởng. Vì vậy, tương lai của hai ngôi sao có thể liên quan mật thiết với nhau, dù Bayern trước mắt vẫn ưu tiên giữ chân Olise thay vì lập tức xúc tiến thương vụ Wirtz.

8

Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Atlético Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Antony tinh quái phá tan hàng thủ Real, "Phù thủy" Wirtz tung phép thuật phút bù giờ
Antony tinh quái phá tan hàng thủ Real, "Phù thủy" Wirtz tung phép thuật phút bù giờ

(Clip phút 90+) Real Madrid, Liverpool và West Ham đều trải qua những màn so tài giàu kịch tính, với điểm nhấn đến ở thời khắc cuối cùng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 14:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN