Bayern Munich lên kế hoạch giải cứu Wirtz, Olise có thể trở lại Ngoại hạng Anh

Bayern tính phương án “giải cứu” Wirtz

Theo BILD, Bayern Munich đang theo dõi sát tình hình của Florian Wirtz sau khởi đầu không như kỳ vọng của tiền vệ người Đức tại Liverpool. Đội bóng Bundesliga xem Wirtz là một trong những mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng tới.

Bayern tính phương án “giải cứu” Wirtz

Wirtz mới có 1 pha kiến tạo sau 4 lần ra sân mùa này. Dù những con số chưa thực sự ấn tượng, Bayern vẫn đánh giá rất cao tài năng của cựu ngôi sao Bayer Leverkusen và tin rằng anh phù hợp với kế hoạch dài hạn tại Allianz Arena.

Việc đưa những tài năng hàng đầu của bóng đá Đức trở về Bundesliga vốn phù hợp với định hướng tuyển dụng của Bayern. Vì vậy, nếu có cơ hội, “Hùm xám” có thể tìm cách đưa Wirtz rời Anfield và trở lại quê nhà.

Iraola lên tiếng bảo vệ Wirtz

Bất chấp những lời chỉ trích xoay quanh đóng góp vào bàn thắng của Wirtz, HLV Andoni Iraola vẫn dành sự ủng hộ cho tiền vệ người Đức. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng không nên đánh giá một cầu thủ chỉ thông qua bàn thắng hay kiến tạo.

Iraola nói: “Tôi không quá chú trọng đến các con số. Ngày nay mọi thứ đều xoay quanh các con số, ai cũng bảo các cầu thủ phải kiến tạo, phải ghi bàn. Với tôi, điều quan trọng là phải giúp đội bóng chơi tốt. Sẽ có người ghi bàn nếu chúng ta chơi tốt một cách tập thể”.

Quan điểm của Iraola cho thấy Wirtz vẫn nhận được niềm tin tại Liverpool. Trước mắt, tiền vệ người Đức cần cải thiện màn trình diễn để chứng minh giá trị, đồng thời dập tắt những đồn đoán về khả năng sớm chia tay sân Anfield.

Olise có thể trở lại Ngoại hạng Anh

Sự quan tâm của Bayern dành cho Wirtz còn liên quan tới tương lai Michael Olise. Cầu thủ người Pháp đã gây ấn tượng kể từ khi chuyển tới Đức năm 2024, nhưng xuất hiện những lo ngại rằng anh có thể muốn trở lại Ngoại hạng Anh trong tương lai.

Olise có thể trở lại Ngoại hạng Anh

Hợp đồng hiện tại của Olise với Bayern có thời hạn đến cuối mùa 2028/29. Ưu tiên của đội bóng Đức là thuyết phục ngôi sao người Pháp ký một thỏa thuận mới nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của anh tại Allianz Arena.

Tuy nhiên, nếu Olise không đồng ý gia hạn và Bayern buộc phải tính đến phương án bán cầu thủ này, Wirtz được xem là sự thay thế lý tưởng. Vì vậy, tương lai của hai ngôi sao có thể liên quan mật thiết với nhau, dù Bayern trước mắt vẫn ưu tiên giữ chân Olise thay vì lập tức xúc tiến thương vụ Wirtz.