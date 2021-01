Sài Gòn FC: Trăm sự nhờ... Merlo

Thứ Hai, ngày 01/02/2021 06:02 AM (GMT+7)

Sài Gòn FC có dấu hiệu quá phụ thuộc vào việc lão tướng Merlo có ghi bàn hay không để giành chiến thắng.

Qua ba vòng đấu giải Bóng đá vô địch Quốc gia V-League, Sài Gòn FC đã có được sáu điểm nhờ hai bàn thắng đều do công của Đỗ Merlo.

Trên sân Nha Trang ở vòng đấu thứ 2, khi Đỗ Merlo bị các học trò HLV Nguyễn Đức Thắng của T. Bình Định “chăm sóc” kỹ, cầu thủ này đã không thể ghi bàn khiến Sài Gòn FC trắng tay.

Matsui (bìa phải) đã dần vào guồng cùng các đồng đội CLB Sài Gòn. Ảnh: VPF

Đến vòng 3, trận Sài Gòn FC tiếp SL Nghệ An trên sân Thống Nhất tối 30-1 trong điều kiện sân không khán giả, Merlo ghi bàn duy nhất trận. Bàn thắng ở phút 68 giúp Sài Gòn FC có trọn ba điểm.

Điều này hoàn toàn giống với trận mở màn của giải đấu khi Sài Gòn FC đánh bại HA Gia Lai cũng chỉ với một bàn thắng.

Bruno (áo vàng, SL Nghệ An) trong pha tranh chấp với Matsui. Ảnh: VPF

Trận đấu tối qua diễn ra khá căng thẳng, trọng tài Ngọc Châu đã phải rút đến sáu thẻ vàng, hai cho đội khách và bốn cho chủ nhà Sài Gòn.

Thầy trò HLV Ngô Quang Trường của SL Nghệ An cũng ra sân với quyết tâm không được phép thua. Lý do là hai lượt trận trước đó SL Nghệ An hòa T. Bình Định ngay tại Vinh, rồi trắng tay tại Pleiku...

Trung vệ Thiago (áo xanh) tranh chấp quyết liệt cùng tiền đạo Martin Manuel của SL Nghệ An. Ảnh: VPF

Đá sân khách, SL Nghệ An vẫn quyết tâm đặt mục tiêu ít nhất có ít nhất một điểm. Những tuyển thủ trong màu áo SL Nghệ An như Văn Đức, Xuân Mạnh... chơi rất hăng hái, đáng tiếc không chọc thủng được hàng phòng ngự Sài Gòn FC vốn rất kiên cố.

Lão tướng Matsui của Sài Gòn FC có vẻ đã vào guồng và chơi sắc nét với khả năng cầm bóng, phân phát bóng ấn tượng hơn. Đó cũng là lý do các cầu thủ SL Nghệ An hay phạm lỗi với cựu tuyển thủ Nhật này.

Phần mình, dù đã 35 song Đỗ Merlo vẫn chạy tốt. Anh được HLV Vũ Tiến Thành giao nhiệm vụ nặng nề là không chỉ chờ bóng từ đồng đội hay cầm bóng đột phá mà khi mất bóng còn phải tranh chấp quyết liệt, phòng ngự ngay từ phần sân đối phương.

Nhìn chung chiến thắng thuộc về Sài Gòn FC là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, CLB này có dấu hiệu lộ ra việc phụ thuộc vào mỗi lão tướng Merlo ở khâu ghi bàn. Đúng ra, dàn hỏa lực của đội cần phải “chia lửa” với Merlo nhiều hơn nữa.

