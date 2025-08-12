Thực hư đội PVF-CAND đổi tên thành Hưng Yên FC

Như đã biết, cơ hội lịch sử mở ra với CLB PVF-CAND khi suất tham dự V-League 2025 bất ngờ bị bỏ trống, sau quyết định rút lui của Quảng Nam và việc Đồng Nai từ chối góp mặt. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thạch Bảo Khanh, PVF-CAND nhận suất đặc cách thăng hạng, chính thức lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

PVF-CAND trẻ trung và đầy khát khao

Kể từ khi đặt chân vào giải hạng Nhất năm 2019 với tên CLB Phố Hiến, rồi đổi thành PVF-CAND, đội đã trải qua 7 mùa giải đầy biến động. Dù hai lần cán đích ở vị trí á quân (2019 và 2023/24), đội bóng này đều lỡ hẹn tấm vé V-League sau các trận play-off đầy tiếc nuối. Lần thăng hạng đặc cách này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, vừa là phần thưởng, vừa là thử thách lớn cho cả tập thể.

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng PVF-CAND sẽ đổi tên thành CLB Hưng Yên khi dự V-League 2025/26. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đội bóng đã phủ nhận tin đồn này. "Trước mắt, chúng tôi vẫn là PVF-CAND khi tham dự mùa giải 2025/26 của bóng đá Việt Nam", một vị lãnh đạo đội bóng khẳng định.

Logo mới ra mắt của CLB PVF-CAND

Với lực lượng trẻ trung và khát khao, nhiều thành viên U23 Việt Nam như Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Anh Quân, Xuân Bắc cùng sự bổ sung một số ngoại binh và cựu binh dạn dày kinh nghiệm, CLB PVF-CAND hứa hẹn sẽ là một hiện tượng thú vị của V-League mùa tới.

Trận ra quân, PVF-CAND sẽ tiếp SLNA trên sân nhà vào 18h ngày 17-8-2025.