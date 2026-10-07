Ronaldo như "đứa trẻ to xác", bị dàn sao Bồ Đào Nha quay lưng

Dàn sao Bồ Đào Nha quay lưng với Ronaldo

Những tranh cãi giữa Ronaldo và HLV Jesus tiếp tục để lại hệ quả trong đội tuyển Bồ Đào Nha. Mâu thuẫn bùng phát sau trận đấu với Na Uy, khi siêu sao 41 tuổi khởi động trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Sau đó, CR7 rời nơi đóng quân của đội tuyển và khẳng định sẽ công khai lý do cho quyết định của mình khi thời điểm thích hợp.

Ronaldo đã so sánh bản thân với Pele và Maradona trong một thông cáo dài 2.000 từ, nhằm lên tiếng về mâu thuẫn với HLV Jesus của đội tuyển Bồ Đào Nha

Đến rạng sáng 7/10 (giờ Việt Nam), Ronaldo đã lên tiếng. Đúng như lời hứa, siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải một thông cáo, trong đó trực tiếp kể lại những gì đã xảy ra trong đợt tập trung ĐTQG vừa qua.

Ronaldo cho biết HLV Jesus thông báo rằng anh sẽ được thi đấu 30 phút trước Na Uy, sau khi hỏi liệu anh có đủ khả năng ra sân hay không. CR7 bắt đầu khởi động từ giờ nghỉ giữa hai hiệp nhưng cuối cùng không được vào sân. Theo lời kể của Ronaldo, điều này đồng nghĩa HLV Jesus đã không giữ lời.

Ronaldo cũng kể lại cuộc tranh cãi sau đó với HLV Jesus và giải thích rằng anh quyết định rời đội tuyển sau khi cho rằng thỏa thuận giữa hai bên một lần nữa bị phá vỡ. Bên cạnh đó, CR7 khẳng định anh không giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo cho biết nếu có thể trạng tốt, tiếp tục thi đấu cho CLB và hoàn tất án phạt có thể phải nhận từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), anh vẫn sẽ sẵn sàng thi đấu cho đội bóng áo bã trầu.

Sau khi Ronaldo phá vỡ im lặng, một chi tiết khác cũng thu hút sự chú ý là không một cầu thủ Bồ Đào Nha nào nhấn “thích” bài đăng mà siêu sao 41 tuổi công bố. Cũng không có tuyển thủ Bồ Đào Nha nào công khai lên tiếng ủng hộ những chia sẻ của Ronaldo, sau khi CR7 giải thích phiên bản sự việc của mình và kể lại mâu thuẫn với HLV Jesus.

Ronaldo bị chế giễu là "đứa trẻ to xác"

Trên trang Football365, độc giả có tên là James viết: “Thật thú vị khi chứng kiến sự tương phản giữa hai người vào ngày hôm nay. Messi giã từ đội tuyển quốc gia trong bối cảnh gần như tất cả người dân Argentina đều mong anh không làm vậy, nhưng vẫn quyết tâm biến sự kiện này thành một dịp đặc biệt để tri ân anh. Các đồng đội bật khóc, Messi cũng khóc, và anh sẽ được nhớ đến rất nhiều.

Trong khi đó, Ronaldo lại phải đăng một thông cáo sau khi giận dỗi rời khỏi nơi tập trung của tuyển Bồ Đào Nha như một đứa trẻ to xác, chỉ vì một HLV nghĩ rằng họ có quyền nói cho anh biết phải làm gì. Trong khi khoảng một nửa đất nước của Ronaldo có lẽ chỉ mong anh biến mất hoàn toàn. Ở đâu cũng được. Rồi cũng sẽ có những giọt nước mắt khi Ronaldo chia tay đội tuyển, nhưng Ronaldo có lẽ sẽ là người duy nhất khóc vì buồn”.

So sánh sự nghiệp ĐTQG của Messi và Ronaldo

Trong khi đó, tài khoản Ant MUFC bình luận: “Ronaldo lại có một màn ‘dỗi hờn’, lần này vì được thông báo sẽ thi đấu khoảng 30 phút trước Na Uy nhưng cuối cùng không được vào sân. Theo đó, Jesus đã “thất hứa”, khiến Ronaldo tức giận rời khỏi nơi tập trung của tuyển Bồ Đào Nha, rồi tiếp tục đăng tải một thông cáo dài 2.000 từ để giải thích về hành động của mình.

Thật sự quá thảm hại. Ronaldo đã 41 tuổi và, nếu tôi không nhầm, anh ấy vẫn là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, phải không? Một màn thể hiện vai trò thủ lĩnh tuyệt vời, Ronaldo. Không được làm theo ý mình thì giận dỗi, bỏ về, rồi đăng cả một bài viết dài để phân trần. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, HLV không tung Ronaldo vào sân bởi phong độ gần đây của anh không thực sự tốt. Có những lý do hoàn toàn hợp lý về mặt chuyên môn để Ronaldo không còn nghiễm nhiên có một suất đá chính”.

Cây bút Nick Miller của The Athletic nêu quan điểm: “Thông cáo dài 1.700 từ của Ronaldo đã nhận được rất nhiều phản ứng. Phẫn nộ. Cảm thông. Chế giễu. Tuy nhiên, phản ứng đáng chú ý nhất lại đơn giản là: “Tại sao phải làm vậy?”

Chỉ để giải quyết một sự tổn thương mà anh cho rằng mình phải chịu, Ronaldo đang biến màn khép lại sự nghiệp thi đấu của mình thành một mớ hỗn độn đầy bi kịch, đồng thời khiến ngay cả những người hâm mộ trung thành nhất cũng dần mất kiên nhẫn”.

Nhà báo Thom Gibbs của tờ Telegraph bình luận: “Lịch sử có lẽ sẽ không nhớ nhiều về cách cả hai khép lại những năm tháng cuối cùng trên sân cỏ. Tuy nhiên, có điều gì đó rất phù hợp trong cách họ hành xử và hình ảnh mà mỗi người thể hiện trong những ngày qua. Messi điềm đạm, gần như kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn toát lên sức nặng lớn về mặt cảm xúc. Ronaldo thì hờn dỗi, giận dữ và không ngần ngại đặt bản thân lên hàng đầu”.

Tạp chí FourFourTwo tiếc nuối viết: “Nếu treo giày sau chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp cùng Real Madrid năm 2018, huyền thoại Cristiano Ronaldo có lẽ đã trở nên bất khả xâm phạm. Thay vào đó, Ronaldo bắt đầu hành trình chia tay kéo dài 8 năm qua Juventus, MU, Al Nassr và đội tuyển quốc gia. Điều đó đã định hình lại di sản của anh”.