Ronaldo bảo vệ quyết định của Felix: “Không ai cướp của ai, cậu ấy đã chọn đúng”

Sau trận, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã dành thời gian trả lời báo chí về nhiều vấn đề “nóng” – từ giai đoạn chuẩn bị mùa giải, sự xuất hiện của HLV Jorge Jesus, cho tới vụ Joao Felix gia nhập Al Nassr và tình hình của Sporting Lisbon sau khi chia tay Viktor Gyokeres.

Ronaldo thi đấu nỗ lực

⚽ Tiền mùa giải: Lấy sức và tìm nhịp thi đấu

Ronaldo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn thể lực và bắt nhịp trở lại: “Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là tập luyện chăm chỉ, lấy lại nhịp và chuẩn bị tốt cho trận đấu chính thức đầu tiên vào ngày 19 tại Hong Kong (Trung Quốc). Ghi bàn luôn tốt, nhưng giá mà chúng được tính chính thức. Tôi hài lòng vì mọi thứ đang đi đúng hướng”.

🔥 Jorge Jesus mang “làn gió mới”

CR7 đánh giá cao nguồn năng lượng và triết lý mới từ HLV người Bồ Đào Nha: “Ông ấy mang đến năng lượng khác biệt, có những khái niệm riêng. Cả đội đang tập rất tốt, và tôi hy vọng chúng tôi sẽ duy trì được sự ổn định để chinh phục danh hiệu”.

🕊 Chia buồn trước sự ra đi của Jorge Costa

Siêu sao 39 tuổi gửi lời chia buồn sâu sắc: “Tuy không quen biết nhiều, nhưng ông ấy luôn đối xử tốt với tôi. Xin gửi một cái ôm lớn đến gia đình”.

🏆 Sporting không Gyokeres vẫn có thể vô địch

Dù chân sút người Thụy Điển đã rời đi, Ronaldo tin Sporting vẫn đủ sức cạnh tranh: “Gyokeres là cầu thủ đặc biệt, nhưng chỉ những người ở lại mới quan trọng. Suarez từ Almeria là tiền đạo chất lượng, Harder trẻ trung, tiềm năng. Tôi xem Siêu cúp, Sporting đã chơi tốt trước Benfica, chỉ tiếc không thắng”.

Ronaldo phản bác đanh thép

🌟 Bảo vệ quyết định của Joao Felix

Trước ý kiến cho rằng Al Nassr “cướp” Felix khỏi Benfica, Ronaldo phản bác mạnh mẽ: “Không ai cướp gì của ai cả. Joao rất tài năng và sẽ giúp ích nhiều cho chúng tôi ở một giải đấu rất cạnh tranh như Saudi Pro League. Đây là quyết định đúng đắn hơn so với việc trở lại giải Bồ Đào Nha, dù không dự Champions League. Tôi không gọi để thuyết phục cậu ấy – đó không phải việc của tôi”.