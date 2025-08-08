Đội Ronaldo đón sao Barcelona miễn phí, nhắm chiêu mộ tiền đạo 40 triệu bảng

✍️Martinez chuẩn bị sát cánh Ronaldo

Hai tờ báo Marca và Sport của Tây Ban Nha đồng loạt xác nhận, Martinez đang trên đường rời Barcelona. Trung vệ người Tây Ban Nha đã đàm phán trong nhiều ngày qua để hoàn tất việc chuyển đến Al Nassr. Các cuộc thương lượng giữa đôi bên hiện đã tiến triển tích cực và chỉ còn chờ thỏa thuận cuối cùng, dự kiến sẽ được hoàn tất trong thời gian ngắn tới.

Martinez sẽ rời Barcelona theo dạng tự do để gia nhập Al Nassr

Barcelona không có ý định gây khó dễ trong thương vụ này. Đội bóng xứ Catalunya sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, Martinez có điều khoản bí mật trong hợp đồng với Barcelona rằng anh được phép ra đi tự do nếu nhận được lời đề nghị từ các CLB Saudi Arabia, và cầu thủ 34 tuổi đã kích hoạt điều khoản đó để rời Barcelona ngay lập tức để hoàn tất việc chuyển đến Al Nassr trong tuần này.

Martinez sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2026, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa giải. Mọi thỏa thuận giữa các bên đã được thống nhất. Dù không thu được đồng nào từ thương vụ này, Barcelona sẽ giải phóng được 12 triệu euro tiền lương mà lẽ ra phải trả cho trung vệ người Tây Ban Nha trong mùa giải tới.

Al Nassr nhắm chiêu mộ mục tiêu trị giá 40 triệu bảng

Theo tờ L’Équipe (Pháp), Al Nassr của Ronaldo đang theo đuổi tiền đạo Yoane Wissa của Brentford và sẵn sàng đáp ứng mức định giá 40 triệu bảng mà đội bóng nước Anh đưa ra cho cầu thủ 28 tuổi. Trước đó, cả Tottenham, Newcastle và CLB Neom SC của Saudi Pro League cũng được cho là quan tâm đến chân sút người Congo.

Wissa được Brentford định giá 40 triệu bảng

Các CĐV Newcastle đang cảm thấy bất an khi tiền đạo ngôi sao Alexander Isak muốn ra đi, trong khi mục tiêu thay thế anh là Benjamin Sesko lại đang tiến gần tới một bản hợp đồng với MU. Nếu tiếp tục để mất Wissa, “Chích chòe” sẽ bước vào mùa giải mới với đội hình suy yếu đáng kể.

Kể từ khi gia nhập Brentford từ Lorient với giá khoảng 10 triệu euro vào năm 2021, Wissa đã ghi 49 bàn sau 149 lần ra sân cho đội bóng thành London, trong đó có 20 pha lập công ở mùa giải trước. Dù hợp đồng chỉ còn 1 năm, Brentford vẫn đòi hỏi mức phí chuyển nhượng cao cho chân sút trụ cột của mình.