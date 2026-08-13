Lê Phạm Thành Long liệu có trở thành điểm yếu của ĐT Việt Nam?

Lê Phạm Thành Long và nỗi lo “phương án B”

Lê Phạm Thành Long khởi đầu ASEAN Cup 2026 với vai trò dự bị ở ĐT Việt Nam. Trong trận ra quân gặp ĐT Timor Leste, khi sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn, HLV Kim Sang-sik có lý khi sử dụng cặp tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3 là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức. ĐT Việt Nam đã thắng dễ 7-0 và một số tình huống sơ hở tại khu trung tuyến chưa mang đến nỗi lo quá lớn.

Đến trận thứ hai, khi Lê Phạm Thành Long tiếp tục dự bị và chỉ vào sân trong vài phút cuối, ĐT Việt Nam đã bộc lộ nhiều vấn đề hơn khi bị ĐT Singapore cầm hòa 0-0. Quang Hải và Hoàng Đức cùng có thiên hướng tấn công nên khả năng hỗ trợ phòng ngự của bộ đôi này cũng không đạt hiệu quả cao như kỳ vọng.

Lê Phạm Thành Long nhanh chóng chứng tỏ được tài năng khi đá chính. Ảnh: VFF

Nhận ra vấn đề, đến trận thứ ba có tính chất vô cùng quan trọng gặp ĐT Indonesia, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội đá chính cho Lê Phạm Thành Long. Ngay lập tức, Lê Phạm Thành Long thể hiện được những phẩm chất xuất sắc nhất của mình khi có sự che chắn, bọc lót từ xa cực hay cho hàng thủ. Không những vậy, từ vị trí tiền vệ đánh chặn, Lê Phạm Thành Long còn biết cách tung ra các pha chuyền dài để giúp ĐT Việt Nam phản công nhanh cực kỳ hiệu quả và điểm nhấn chính là đường chuyền xuyên tuyến để Nguyễn Hai Long ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng ĐT Indonesia 3-0.

Sau đó, Lê Phạm Thành Long có luôn suất đá chính khi ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Campuchia. Sự ổn định và chắc chắn cả về chuyên môn lẫn tinh thần của Lê Phạm Thành Long khiến anh được đánh giá cao, điển hình là việc khi vòng bảng kết thúc, cầu thủ này được chuyên trang Sofascore chấm điểm trung bình 7,8, cao thứ hai của ĐT Việt Nam và chỉ đứng sau Nguyễn Đình Bắc (trung bình 8,4 điểm).

Tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ đọ sức với ĐT Malaysia. Khi sự cẩn trọng được ưu tiên hơn tính chất mạo hiểm, Lê Phạm Thành Long càng có lý do để được HLV Kim Sang-sik tin dùng, đặc biệt khi ĐT Việt Nam phải chơi trận lượt đi trên sân khách.

Nhưng phong độ cao của Lê Phạm Thành Long lại tiềm ẩn những nỗi lo không nhỏ với ĐT Việt Nam. Lý do: Tại ASEAN Cup 2026, Lê Phạm Thành Long là tiền vệ phòng ngự duy nhất mà HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách dự giải.

HLV Kim Sang-sik cần phải tính toán kỹ lưỡng để xác định rõ mọi tình huống liên quan đến Lê Phạm Thành Long (áo số 8). Ảnh: Lê Hiếu

Nếu Lê Phạm Thành Long sa sút phong độ hoặc gặp vấn đề về thể trạng, thẻ phạt, ĐT Việt Nam hiển nhiên sẽ nhanh chóng đối diện với vấn đề không dễ khắc phục. “Phương án B” để thay cho Lê Phạm Thành Long vào thời điểm này là khá nan giải. ĐT Malaysia đương nhiên đã nghiên cứu kỹ tình hình của ĐT Việt Nam cả về chiến thuật lẫn nhân sự và không loại trừ khả năng họ dồn sức ép hoặc thậm chí tăng cường tranh chấp mang tính quyết liệt với Lê Phạm Thành Long.

HLV Kim Sang-sik có thừa bản lĩnh cầm quân và chắc chắn ông cũng hiểu vấn đề của ĐT Việt Nam vào lúc này. Do đó, chiến lược gia người Hàn Quốc phải có những tính toán đầy đủ, để không bị bất ngờ trong mọi tình huống nhằm giúp Lê Phạm Thành Long tiếp tục tỏa sáng và cũng sẵn sàng có cách để tránh sự bị động khi có rắc rối nào đó xảy ra với cầu thủ mang áo số 8.