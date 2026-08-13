Lê Giang Patrik: Tân binh vừa lên tuyển đã thành thủ môn số 1, tin đồn tình cảm với Á hậu

Từ Slovakia trở về Việt Nam và hành trình khoác áo ĐT Quốc gia

Lê Giang Patrik sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Sở hữu chiều cao 1,88 m, anh trưởng thành từ hệ thống đào tạo của MŠK Žilina và được đôn lên đội một vào năm 2011. Sau đó, Patrik có nhiều năm thi đấu tại Slovakia và CH Czech.

Nam thủ môn từng khoác áo các đội tuyển trẻ Slovakia, trong đó có U19 và U21. Đây cũng là một trong những lý do khiến quá trình để thủ môn này đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Việt Nam trở nên phức tạp hơn.

Năm 2023, Patrik trở về Việt Nam thi đấu, lần lượt khoác áo CLB Công an Hà Nội, TP.HCM theo dạng cho mượn rồi Công an TP.HCM. Sau hơn 3 năm chơi bóng tại V.League, anh hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam vào đầu năm 2026 và tiếp tục chờ FIFA phê duyệt tư cách thi đấu quốc tế.

Lê Giang Patrik cùng đồng đội tại CLB Công an TP.HCM giành Cúp quốc gia 2025/26.

Cột mốc đáng nhớ cuối cùng cũng đến vào ngày 18/7/2026. Patrik có trận ra mắt ĐT Việt Nam trong chiến thắng 4-0 trước ĐT Myanmar. Đây là lần đầu tiên thủ thành sinh năm 1992 khoác áo đội tuyển quốc gia, sau nhiều năm theo đuổi mục tiêu được đại diện cho quê hương của cha.

Từ tân binh thành "người gác đền" số 1

Tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik trao suất bắt chính cho Patrik thay vì Đặng Văn Lâm hay Trung Kiên. Quyết định này nhận được nhiều sự chú ý bởi Văn Lâm từng có thời gian dài là lựa chọn số một của ĐT Việt Nam.

Patrik nhanh chóng chứng minh niềm tin của HLV Kim Sang-sik là có cơ sở. Ở vòng bảng, thủ thành 34 tuổi thi đấu ổn định, có nhiều pha cứu thua quan trọng và góp phần giúp hàng phòng ngự Việt Nam duy trì sự chắc chắn.

Lê Giang Patrik trở thành thủ môn số 1 ĐT Việt Nam, được HLV Kim Sang-sik tin tưởng. (Ảnh: VFF)

Đặc biệt, trong trận hòa ĐT Singapore, Patrik có một số tình huống xử lý đáng chú ý khi đội tuyển chịu sức ép. Khả năng phản xạ, làm chủ không gian và chơi chân là những điểm mạnh giúp thủ thành Việt kiều tạo được sự khác biệt.

Đến trận gặp Campuchia, Patrik lần đầu phải vào lưới nhặt bóng tại ASEAN Cup 2026. ĐT Việt Nam vẫn giành chiến thắng 3-1 và kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng A.

(Ảnh: VFF)

Không chỉ gây chú ý bởi chuyên môn, Patrik còn sở hữu profile khá đặc biệt: cao 1,88 m, có nhiều năm thi đấu tại châu Âu trước khi trở về Việt Nam và hiện khoác áo Công an TP.HCM - đội đương kim vô địch Cúp quốc gia mùa giải 2025/26. Anh từng được trao băng đội trưởng tại CLB.

Sau khi được trao cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam, Patrik cho biết những năm thi đấu tại Việt Nam mang đến cho anh nhiều trải nghiệm và bày tỏ niềm tự hào khi được đại diện cho đội tuyển quê hương của bố.

Tin đồn tình cảm với Á hậu Hoàng Oanh

Không chỉ được quan tâm trên sân cỏ, chuyện tình cảm cá nhân của Patrik Lê Giang cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ chú ý trong thời gian gần đây.

Sau trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Myanmar ngày 18/7 tại SVĐ Thái Nguyên, khoảnh khắc Patrik tiến về phía khán đài và trao áo đấu cho MC, Á hậu Hoàng Oanh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc này làm dấy lên nghi vấn tình cảm giữa Patrik và Hoàng Oanh.

Lê Giang Patrik đưa áo cho Á hậu Hoàng Oanh sau trận đấu đầu tiên ra mắt ĐT Quốc gia. (Ảnh cắt từ clip @pvtiendung)

Trước đó, cư dân mạng cũng phát hiện một số tương tác giữa Patrik và Hoàng Oanh trên mạng xã hội, từ đó liên tục "soi" những chi tiết được cho là có liên quan đến cả hai.

Patrik Lê Giang thường xuyên tương tác với Hoàng Oanh trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Patrik Lê Giang và Hoàng Oanh chưa chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, chuyện hẹn hò giữa thủ môn ĐT Việt Nam và nàng hậu vẫn chỉ dừng ở tin đồn, dựa trên những dấu hiệu được cộng đồng mạng bàn luận.