MMA Việt cực nóng: "Nữ tổng tài" Ngọc Linh khiến hot girl tán thủ "ôm hận"

Sự kiện LION Championship 34 tối nay (15/8/2026) tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM đã bùng nổ thực sự với trận đại chiến hạng 56kg chuyên nghiệp (Pro) nữ. Vượt qua áp lực nghẹt thở, "nữ tổng tài" Võ Nguyễn Ngọc Linh đã xuất sắc đả bại "hot girl" Tạ Mai Hương sau 3 hiệp đấu bản lĩnh.

Ngọc Linh (áo xanh) thể hiện sự lạnh lùng cả trước và sau trận đấu

Sức hút từ "nữ tổng tài" lạnh lùng và hot girl Tán thủ

Trước khi bước vào lồng bát giác, cặp đấu này đã chiếm trọn tâm điểm của cộng đồng MMA Việt Nam nhờ hồ sơ cá nhân và cá tính trái ngược vô cùng thú vị:

Võ Nguyễn Ngọc Linh, "nữ tổng tài" quyền lực, đại diện của Raptor MMA sở hữu thần thái vô cùng lạnh lùng, sang chảnh và đầy uy lực giống như một nữ doanh nhân thành đạt ngoài đời. Điềm tĩnh và quyết đoán, Ngọc Linh bước vào trận đấu với tư thế của một kẻ đi săn làm chủ cuộc chơi.

Tạ Mai Hương, "hot girl" tài sắc vẹn toàn. Đại diện đến từ Trends MMA sở hữu gương mặt xinh đẹp, khả ái chuẩn hot girl nhưng lại mang trong mình dòng máu "quái kiệt" với bộ sưu tập huy chương tán thủ và Muay quốc gia danh giá.

Màn mặt đối mặt giằng co từng ánh mắt

Sức nóng của trận đấu đã được đẩy lên đỉnh điểm từ buổi lễ cân ký trước đó. Tại buổi Face-off (mặt đối mặt), cả hai nữ võ sĩ đã tạo nên một màn đấu trí nghẹt thở bằng ánh mắt.

Nếu như Mai Hương tiến đến với nụ cười tự tin, sắc sảo thì "nữ tổng tài" Ngọc Linh lại đáp trả bằng cái nhìn sắc lẹm, bất động và hoàn toàn băng giá. Không một ai chịu nhường ai, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ tính bằng centimet.

Màn "bắn lửa" đầy kịch tính này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, khiến các diễn đàn MMA như MMA Vietnam Group bùng nổ hàng nghìn lượt bình luận. Dân mạng liên tục tranh cãi, đặt cược xem "nhan sắc" hay "thần thái" sẽ chiếm trọn sàn đấu.

Hot girl tán thủ Mai Hương (bên trái) cũng đã thể hiện màn trình diễn vô cùng nỗ lực

Bản lĩnh lồng bát giác: Chiến thắng ấn tượng

Đáp lại kỳ vọng từ khán giả, trận đấu diễn ra vô cùng chặt chẽ. Lợi thế về kỹ năng địa chiến (grappling) đã giúp Võ Nguyễn Ngọc Linh chiếm hoàn toàn thế thượng phong.

Cô liên tục áp sát, kéo đối phương xuống sàn và chiếm được vị trí đè (mount) vô cùng lợi thế. Mặc dù Tạ Mai Hương rất kiên cường phòng thủ để không bị dính các đòn khóa siết kết liễu, thế trận áp đảo suốt 3 hiệp đã giúp Võ Nguyễn Ngọc Linh giành chiến thắng tính điểm đồng thuận (Unanimous Decision) từ tổ trọng tài. Chiến thắng này giúp Raptor MMA "phục hận" thành công trước kỳ phùng địch thủ Trends MMA.

Cư dân mạng liên tục dành mưa lời khen cho bản lĩnh "tổng tài" của Ngọc Linh, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng cho tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của hot girl Mai Hương.