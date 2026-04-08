Real thua đau: Arbeloa đòi đuổi sao Bayern, Neuer "xấu hổ" vì bị thủng lưới

Arbeloa đòi đuổi sao Bayern vì phạm lỗi với Mbappe

Real Madrid vừa để thua 1-2 trước Bayern Munich trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2025/26. Kết quả này khiến "Kền kền trắng" rơi vào hiểm cảnh bởi trận lượt về sẽ diễn ra trên đất Đức. Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Arbeloa chia sẻ về thất bại này với giới truyền thông.

Arbeloa đòi trọng tài phải phạt thẻ đỏ với Johnathan Tah

"Tôi nghĩ kết quả có thể đã tốt nếu chúng tôi có đủ may mắn. Chúng tôi để thua từ 2 tình huống mất bóng, đó là điều không thể chấp nhận được. Chơi bóng ở cấp độ này, những sai lầm ấy là chí mạng. Nhưng các bạn cứ yên tâm, nếu đội bóng nào có thể thắng Bayern trên sân nhà, đó chính là Real Madrid. Chúng tôi là Real Madrid. Mọi việc sẽ rất khó nhưng chúng tôi sẽ làm được".

Khi được hỏi về việc Tchouameni sẽ bị cấm thi đấu trong trận lượt về do đã nhận đủ thẻ phạt, Arbeloa cho biết. "Đó rõ ràng là mất mát quá lớn nhưng chúng tôi vẫn còn phương án khác. Tôi không đồng tình với một vài quyết định của trọng tài. Tôi không hiểu vì sao ông ta không rút thẻ đỏ với cầu thủ đã phạm lỗi với Mbappe. Điều đó thực sự khó hiểu".

Arbeloa cũng cho biết thêm về quyết định để Bellingham trên ghế dự bị. "Không phải là tôi không muốn dùng Bellingham mà là cậu ấy đã quá lâu không thi đấu. Tôi chưa bao giờ mất niềm tin ở cậu ấy cả. Tôi chỉ đang cố bảo vệ cậu ấy. Chúng tôi cần những cầu thủ như Bellingham, có thể đột phá rồi chuyền bóng. Tôi tin rằng Bellingham sẽ giúp chúng tôi chiến thắng ở Munich".

Neuer "xấu hổ" vì Bayern Munich không thắng 2-0

Trong khi đó, thủ thành Manuel Neuer, cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu cảm thấy tiếc nuối vì Bayern Munich không thắng 2-0. "Thật là xấu hổ khi không thể thắng 2-0. Tôi nói thật lòng ấy. Mọi người đều biết Real Madrid nguy hiểm thế nào và chúng ta đã thấy điều đó ngày hôm nay. Họ có cơ hội và bỏ lỡ. Chúng tôi hài lòng với chiến thắng này nhưng trận lượt về vẫn sẽ khó khăn".

Neuer nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Khi được hỏi về việc suýt cứu thua thành công bàn thắng của Mbappe, Neuer tỏ ra rất thoải mái. "Bóng có thực sự vào lưới không ấy nhỉ? Thật không thể tin được. Trong trường hợp này, tôi nghĩ bàn thua là do thủ môn. Mặc dù vậy, Mbappe và Vinicius đã chơi rất hay.

Họ nằm trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Cả hai đều có thể sút bằng hai chân và rê bóng tốt. Tất nhiên, chúng tôi phải có sự chuẩn bị kỹ ở hàng phòng ngự nên tình huống dễ xử lý hơn. Để một đối một với họ là điều thật sự khó khăn".