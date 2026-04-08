Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sporting Braga vs Real Betis
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Freiburg vs Celta de Vigo
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Porto vs Nottingham Forest
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bologna vs Aston Villa
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Real thua đau: Arbeloa đòi đuổi sao Bayern, Neuer "xấu hổ" vì bị thủng lưới

Cup C1 - Champions League 2025/26 Real Madrid Bayern Munich

Trong khi HLV Arbeloa tỏ ra tức giận vì trọng tài đã không rút thẻ đỏ với Tah, trong khi Neuer cảm thấy xấu vì bị ghi bàn.

  

Arbeloa đòi đuổi sao Bayern vì phạm lỗi với Mbappe

Real Madrid vừa để thua 1-2 trước Bayern Munich trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League 2025/26. Kết quả này khiến "Kền kền trắng" rơi vào hiểm cảnh bởi trận lượt về sẽ diễn ra trên đất Đức. Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Arbeloa chia sẻ về thất bại này với giới truyền thông.

Arbeloa đòi trọng tài phải phạt thẻ đỏ với Johnathan Tah

"Tôi nghĩ kết quả có thể đã tốt nếu chúng tôi có đủ may mắn. Chúng tôi để thua từ 2 tình huống mất bóng, đó là điều không thể chấp nhận được. Chơi bóng ở cấp độ này, những sai lầm ấy là chí mạng. Nhưng các bạn cứ yên tâm, nếu đội bóng nào có thể thắng Bayern trên sân nhà, đó chính là Real Madrid. Chúng tôi là Real Madrid. Mọi việc sẽ rất khó nhưng chúng tôi sẽ làm được".

Khi được hỏi về việc Tchouameni sẽ bị cấm thi đấu trong trận lượt về do đã nhận đủ thẻ phạt, Arbeloa cho biết. "Đó rõ ràng là mất mát quá lớn nhưng chúng tôi vẫn còn phương án khác. Tôi không đồng tình với một vài quyết định của trọng tài. Tôi không hiểu vì sao ông ta không rút thẻ đỏ với cầu thủ đã phạm lỗi với Mbappe. Điều đó thực sự khó hiểu".

Arbeloa cũng cho biết thêm về quyết định để Bellingham trên ghế dự bị. "Không phải là tôi không muốn dùng Bellingham mà là cậu ấy đã quá lâu không thi đấu. Tôi chưa bao giờ mất niềm tin ở cậu ấy cả. Tôi chỉ đang cố bảo vệ cậu ấy. Chúng tôi cần những cầu thủ như Bellingham, có thể đột phá rồi chuyền bóng. Tôi tin rằng Bellingham sẽ giúp chúng tôi chiến thắng ở Munich".

Neuer "xấu hổ" vì Bayern Munich không thắng 2-0

Trong khi đó, thủ thành Manuel Neuer, cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu cảm thấy tiếc nuối vì Bayern Munich không thắng 2-0. "Thật là xấu hổ khi không thể thắng 2-0. Tôi nói thật lòng ấy. Mọi người đều biết Real Madrid nguy hiểm thế nào và chúng ta đã thấy điều đó ngày hôm nay. Họ có cơ hội và bỏ lỡ. Chúng tôi hài lòng với chiến thắng này nhưng trận lượt về vẫn sẽ khó khăn".

Neuer nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Neuer nhận giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận"

Khi được hỏi về việc suýt cứu thua thành công bàn thắng của Mbappe, Neuer tỏ ra rất thoải mái. "Bóng có thực sự vào lưới không ấy nhỉ? Thật không thể tin được. Trong trường hợp này, tôi nghĩ bàn thua là do thủ môn. Mặc dù vậy, Mbappe và Vinicius đã chơi rất hay.

Họ nằm trong nhóm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Cả hai đều có thể sút bằng hai chân và rê bóng tốt. Tất nhiên, chúng tôi phải có sự chuẩn bị kỹ ở hàng phòng ngự nên tình huống dễ xử lý hơn. Để một đối một với họ là điều thật sự khó khăn".

Bayern "gieo sầu" cho Real: Mãn nhãn đại tiệc tấn công, Mbappe "chào thua" Neuer
Bayern Munich và Real Madrid đã cống hiến cho khán giả bữa tiệc tấn công mãn nhãn tại Bernabeu.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

08/04/2026 05:39 AM (GMT+7)
Bày tỏ ý kiến của bạn trên Mạng xã hội 24h
Real thua đau thế này, ai là người phải chịu trách nhiệm nhất? 😮 Bình luận ngay! 5
Xem các ý kiến khác Gửi ý kiến
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN