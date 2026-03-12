Real Madrid vắng Mbappe không vấn đề, Valverde sẵn sàng gánh mọi trọng trách

Valverde rực sáng với cú hat-trick ấn tượng

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Manchester City (3-0) nhanh chóng trở thành sân khấu của Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay có một trong những màn trình diễn nổi bật nhất kể từ khi gia nhập "đội bóng Hoàng gia".

Valverde (phải) tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Man City.

Ngay từ những phút đầu trận, Valverde đã cho thấy nguồn năng lượng dồi dào với những pha bứt tốc và khả năng hoạt động rộng khắp khu trung tuyến. Cầu thủ sinh năm 1998 liên tục xuất hiện ở những điểm nóng trên sân, vừa hỗ trợ phòng ngự vừa tham gia vào các pha tấn công của Real Madrid.

Bàn mở tỷ số của Valverde đến sau một pha dốc bóng vào vòng cấm đầy quyết đoán trước khi tung cú dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn đối phương. Không lâu sau đó, tiền vệ người Uruguay tiếp tục ghi dấu ấn khi tận dụng tốt khoảng trống để ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà.

Sự bùng nổ của Valverde được đẩy lên cao trào vào cuối hiệp một. Sau một pha bóng lộn xộn trước vòng cấm, anh tung cú vô lê đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào lưới, hoàn tất cú hat-trick trong sự phấn khích của khán giả tại Bernabéu.

Không chỉ ghi ba bàn thắng, Valverde còn gây ấn tượng với khả năng di chuyển không biết mệt, pressing mạnh mẽ và hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Màn trình diễn toàn diện này tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của anh trong đội hình Real Madrid.

Real Madrid đứng vững trước sức ép Man City

Sau khi bị dẫn trước, Manchester City vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc dưới sự chỉ đạo của HLV Pep Guardiola. Đội khách liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

Tuy nhiên, hàng thủ của Real Madrid đã thi đấu đầy tập trung. Thủ môn Thibaut Courtois có một số pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là tình huống phản xạ ở cự ly gần giúp đội chủ nhà giữ vững lợi thế.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid cũng có cơ hội gia tăng cách biệt khi Vinicius Junior mang về một quả phạt đền. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil lại không thể tận dụng cơ hội để ghi thêm bàn thắng.

Dù vậy, chiến thắng vẫn thuộc về Real Madrid, và tâm điểm của trận đấu không ai khác chính là Valverde. Trong ngày Mbappe vắng mặt vì chấn thương, Valverde đã trở thành cứu tinh cho đội bóng áo trắng. Với cú hat-trick ấn tượng, tiền vệ người Uruguay đã có một đêm thi đấu đáng nhớ tại Bernabéu và tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình trong màu áo "đội bóng Hoàng gia".