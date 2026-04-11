Augsburg vs Hoffenheim 11/04/26 - Trực tiếp
Roma vs Pisa 11/04/26 - Trực tiếp
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers 11/04/26 - Trực tiếp
Real Madrid vs Girona 11/04/26 - Trực tiếp
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Arsenal vs AFC Bournemouth
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Heidenheim vs Union Berlin
Brentford vs Everton
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Milan vs Udinese
Liverpool vs Fulham
Barcelona vs Espanyol
St. Pauli vs Bayern Munich
Atalanta vs Juventus
Sevilla vs Atlético de Madrid
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Real Madrid quyết định “dứt tình” với Arbeloa, chọn thầy của Mbappe làm tân HLV

Real Madrid có vẻ đã quyết định Arbeloa sẽ không tiếp tục dẫn dắt CLB sau mùa giải này.

  

Phải tìm người ngoài

Mùa giải dù chưa kết thúc nhưng có vẻ Alvaro Arbeloa rốt cuộc cũng chỉ là người tạm quyền sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Với triển vọng vô địch La Liga khá thấp, trong khi đã bị dẫn 1-2 sau lượt đi tứ kết Cúp C1 trước Bayern Munich, Real Madrid đang có nguy cơ trắng tay cả mùa giải.

Arbeloa đang đứng trước khả năng phải rời ghế và nếu ông này không muốn tiếp tục làm việc ở đội Castilla như trước khi mùa giải bắt đầu, Real Madrid sẽ lại phải tìm một nhà cầm quân mới bên ngoài. Họ giờ chẳng có ai sáng sủa ở cấp đội trẻ để đôn lên khi cần thay tướng.

Vậy ai có thể được Real Madrid nhắm? Mới đây RMC Sport đã cho biết Didier Deschamps, đương kim HLV trưởng ĐT Pháp, chính là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Deschamps sẽ thôi dẫn dắt “Les Bleus” sau World Cup 2026 và nếu tiếp tục nghề huấn luyện, ông có thể sẽ trở lại với công việc cấp CLB, lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ.

Bên cạnh thành công ở ĐT Pháp, Deschamps trước đó đã đưa Monaco đoạt ngôi Á quân Cúp C1, đưa Juventus trở lại Serie A sau vụ scandal Calciopoli, và giúp Marseille đoạt danh hiệu Ligue 1 gần nhất trong lịch sử vào năm 2010. Chiếc ghế Real Madrid sẽ là một thách thức lớn cho Deschamps, nhưng cũng sẽ là một cơ hội để ông kiếm nhiều tiền.

Chiều lòng Mbappe

Theo RMC Sport, Deschamps được chấm bởi Real Madrid không chỉ vì có uy tín trong làng huấn luyện, mà còn vì Real đã đi quá sâu với “dự án Mbappe” và không muốn rút ra. Kylian Mbappe gia nhập CLB từ mùa hè 2024 và đến nay chưa giành được danh hiệu nào cho đội bóng, kèm theo đó là vô số phàn nàn từ dư luận và CĐV rằng lối chơi vị kỷ của cầu thủ này giúp anh ta ghi nhiều bàn, nhưng Real tụt dốc về hiệu quả thi đấu.

Chủ tịch Florentino Perez vẫn chưa có ý định bỏ cuộc và chọn Deschamps làm HLV trưởng sẽ là một cách để ông này khai thác tối đa tài năng của tiền đạo người Pháp. Bên cạnh Mbappe, Aurelien Tchouameni cũng là một học trò khác của Deschamps trên ĐTQG.

RMC Sport có mối liên hệ với người đại diện của các cầu thủ & HLV (hay trong một số trường hợp là trực tiếp với chính các cầu thủ và HLV đó, như Wesley Fofana của Chelsea). Thông tin này chứng tỏ người đại diện của Deschamps đã mớm tin cho RMC Sport và sự quan tâm của Real ít nhiều có thật. Năm ngoái cũng qua kênh này mà tin đồn Deschamps sang Saudi Arabia hay trở về Juventus bị bác bỏ.

Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Girona: Cơ hội đến tới tấp (La Liga)

Theo Q.D (Tổng hợp RMC Sport)

11/04/2026 00:22 AM (GMT+7)
