Mbappe bị nghi giả vờ chấn thương, ĐT Pháp dễ loạn vì ưu ái ngôi sao

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Pháp Kylian Mbappe
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cựu tuyển thủ Pháp không hài lòng khi Mbappe nhận được sự ưu ái từ ĐT Pháp so với các đồng đội khác.

⚠️ Nghi vấn Mbappe giả vờ chấn thương để rút khỏi ĐT Pháp

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Pháp xác nhận Kylian Mbappe được phép rời khỏi trại tập trung của đội tuyển quốc gia nước này trước trận gặp Azerbaijan ở vòng loại World Cup (0h.17/11) vì chấn thương mắt cá.

Tuy nhiên, bình luận trên Mundo Deportivo, cựu tuyển thủ Pháp Jerome Rothen tỏ ra không hài lòng khi Mbappe nhận được sự đối đãi đặc biệt, thậm chí đặt nghi vấn ngôi sao 26 tuổi giả vờ chấn thương: "Mbappé là đội trưởng của ĐT Pháp, cậu ấy nhận được sự đãi ngộ đặc biệt, điều đó không sao. 

Mbappe được phép rời khỏi ĐT Pháp vì chấn thương

Mbappe được phép rời khỏi ĐT Pháp vì chấn thương

Nhưng cậu ấy có đồng đội. Liệu bạn có nghĩ rằng những người đi đến Baku, những người chơi ngang ngửa hoặc nhiều hơn Mbappe trong suốt cả năm qua, không mệt mỏi và không muốn thi đấu trong trận đấu không quan trọng này? Không. Nhưng họ phải đi vì họ phải đi. Chúng ta đã tự hỏi nhau cùng một câu vào phút thứ 80, khi đang dẫn 4-0, ai sẽ giả vờ chấn thương để tránh phải đi Baku?

⚽ Nội bộ ĐT Pháp dễ lục đục vì Mbappe

Trước đó, Mbappe tỏa sáng khi giúp ĐT Pháp đánh bại ĐT Ukraine 4-0 để giành vé dự World Cup 2026. Với cú đúp ở trận đấu trên sân Công  viên Các hoàng tử, anh cũng nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 400, trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt được cột mốc này.

Mặt khác, Rothen cho rằng sự ưu ái dành cho Mbappe có thể gây ra mâu thuẫn trong phòng thay đồ ĐT Pháp, đặc biệt khi đội tuyển không duy trì phong độ tốt: " Khi đội đang thắng, không ai nói gì. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu không suôn sẻ, những quyết định như vậy sẽ có hậu quả. Việc đưa ra những quyết định như thế này có thể tạo ra vấn đề trong phòng thay đồ, và tôi vẫn tin rằng có những cầu thủ đã mệt mỏi với sự đãi ngộ đặc biệt này".

Trong khi ĐT Pháp chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup, Real Madrid đang rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của Mbappe trước khi La Liga trở lại vào cuối tuần tới. "Đội bóng Hoàng gia" sẽ gặp Elche vào ngày 23/11 với mục tiêu duy trì ngôi đầu bảng (hiện đang hơn Barcelona 3 điểm sau 12 vòng).

Mbappé đang có phong độ cao trong mùa giải 2025/26, ghi 13 bàn tại La Liga và 5 bàn/4 trận đấu tại Champions League. Real Madrid hy vọng, tiền đạo người Pháp sẽ sớm hồi phục để tiếp tục giúp đội bóng chủ quản duy trì thành tích ấn tượng.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

16/11/2025 09:16 AM (GMT+7)
