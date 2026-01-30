Danh sách các đội dự play-off Cúp C1 châu Âu: Bất ngờ Real Madrid và PSG

Sau khi kết thúc vòng đấu bảng, BTC Cúp C1 châu Âu đã xác định được 24 đội bóng giành quyền đi tiếp vào vòng tiếp theo. Trong đó, 8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8, 16 đội xếp từ hạng 9 đến 24 sẽ phải thi đấu vòng knockout play-off để tìm ra 8 đội vào vòng 1/8.

Ảnh: Reuters.

8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8 gồm có: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barca, Chelsea, Sporting và Man City. 16 đội xếp kế tiếp phải dự vòng knockout play-off gồm: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica.

16 đội đá knockout play-off sẽ được chia thành 8 cặp thi đấu trong tháng 2/2026 để xác định 8 đội còn lại vào vòng 1/8. Lễ bốc thăm chia cặp knockout play-off sẽ diễn ra vào ngày 30/1.

Trong số 16 đội tham dự vòng knockout play-off, đáng chú ý có một số tên tuổi lớn như ĐKVĐ PSG, Real Madrid, Inter Milan, Juventus. Điều đó sẽ làm vòng đấu này có sức hút lớn hơn với người hâm mộ trên toàn thế giới.