Danh sách các đội dự play-off Cúp C1 châu Âu: Bất ngờ Real Madrid và PSG

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Danh sách các đội dự play-off Cúp C1 châu Âu: Bất ngờ Real Madrid và PSG

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26

Danh sách các đội dự play-off Cúp C1 châu Âu, PSG cùng Real Madrid sẽ là các đội bóng lớn phải thi đấu vòng đấu này để tìm vé vào vòng 1/8.

Sau khi kết thúc vòng đấu bảng, BTC Cúp C1 châu Âu đã xác định được 24 đội bóng giành quyền đi tiếp vào vòng tiếp theo. Trong đó, 8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8, 16 đội xếp từ hạng 9 đến 24 sẽ phải thi đấu vòng knockout play-off để tìm ra 8 đội vào vòng 1/8. 

Ảnh: Reuters.&nbsp;

Ảnh: Reuters. 

8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8 gồm có: Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barca, Chelsea, Sporting và Man City. 16 đội xếp kế tiếp phải dự vòng knockout play-off gồm: Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica. 

16 đội đá knockout play-off sẽ được chia thành 8 cặp thi đấu trong tháng 2/2026 để xác định 8 đội còn lại vào vòng 1/8. Lễ bốc thăm chia cặp knockout play-off sẽ diễn ra vào ngày 30/1. 

Trong số 16 đội tham dự vòng knockout play-off, đáng chú ý có một số tên tuổi lớn như ĐKVĐ PSG, Real Madrid, Inter Milan, Juventus. Điều đó sẽ làm vòng đấu này có sức hút lớn hơn với người hâm mộ trên toàn thế giới. 

Lộ trình “đại chiến" tới chung kết Champions League của 6 đại diện Anh
Lộ trình “đại chiến" tới chung kết Champions League của 6 đại diện Anh

Dự báo 6 đại diện Anh sẽ phải đụng độ nhiều đối thủ lớn từ vòng 16 đội trên hành trình đi tới trận chung kết Champions League 2025-2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/01/2026 09:15 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN