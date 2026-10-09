MU nhắm HLV Fabregas thay Carrick, gửi đề nghị cuối cho thần đồng Gabriel

Man Utd xem Fabregas là ứng viên thay Carrick

Michael Carrick đang đối mặt tương lai bất định tại Manchester United sau khi đội bóng chỉ giành 5 điểm qua 5 trận đầu mùa giải. Được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền sau khi Ruben Amorim bị sa thải, chiến lược gia người Anh sau đó được trao vị trí chính thức nhờ giúp CLB cán đích trong top 3 Ngoại hạng Anh.

HLV Fabregas có thể là ứng viên thay Carrick

Tuy nhiên, thành tích sa sút đầu mùa giải 2026/27 khiến ban lãnh đạo Man Utd phải xem xét lại tương lai của Carrick. Theo truyền thông, nếu kết quả không cải thiện trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 11, tập đoàn INEOS có thể quyết định sa thải nhà cầm quân người Anh.

Thách thức dành cho Carrick càng lớn khi Man Utd sắp bước vào lịch thi đấu khó khăn, với những đối thủ như Tottenham, Atletico Madrid, Chelsea, Roma và Aston Villa, bên cạnh chuyến làm khách trước Como.

Trong bối cảnh đó, Cesc Fabregas được đưa vào danh sách ứng viên thay thế. Theo tờ Daily Express, Man Utd xem cựu tiền vệ Arsenal là một lựa chọn nghiêm túc nếu quyết định chia tay Carrick.

Fabregas đang gây ấn tượng trên cương vị HLV của CLB Como. Đội bóng Italia thăng tiến mạnh mẽ và đã tạo tiếng vang tại Champions League. Cựu đội trưởng Chelsea - John Terry từng gọi Fabregas là “bộ óc bóng đá xuất sắc nhất” mà ông từng chứng kiến.

Dù vậy, khả năng Man Utd đưa nhà cầm quân người Tây Ban Nha về Old Trafford giữa mùa giải không cao. Fabregas đang hài lòng với công việc tại Como, nơi ông có dàn cầu thủ trẻ triển vọng như Nico Paz, Assane Diao và Martin Baturina. Ông cũng là cổ đông thiểu số của CLB, khiến mối liên hệ với đội bóng Italia càng thêm bền chặt.

Mùa giải Trận Thắng Hòa Thua Tỷ lệ chiến thắng 2023/24 – Serie B 7 3 3 1 42,9% 2024/25 – Serie A 39 13 11 15 33,3% 2025/26 – Serie A + Coppa Italia 44 23 13 8 52,3% 2026/27 6 4 1 1 66,7%

Man Utd đề nghị hợp đồng, quyết giữ Gabriel JJ

Bên cạnh vấn đề HLV trưởng, Man Utd còn đối mặt nguy cơ mất Gabriel JJ, tài năng trẻ 16 tuổi đang được nhiều đội bóng lớn săn đón.

Đội chủ sân Old Trafford đã chính thức đưa ra đề nghị hợp đồng học bổng nhằm thuyết phục Gabriel thay đổi ý định ra đi. Tổng giám đốc Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox trực tiếp tham gia đàm phán với gia đình cầu thủ.

Tài năng trẻ Gabriel JJ nhận được sự chú ý đặc biệt

Tuy nhiên, Gabriel cùng người đại diện đã thông báo mong muốn rời CLB. Nguyên nhân được cho là cơ hội thi đấu hạn chế ở đội một, bên cạnh những lo ngại về sự sa sút của Man Utd kể từ sau thời Sir Alex Ferguson.

Theo Daily Mail, cầu thủ trẻ muốn được phát triển trong môi trường tốt nhất để khai thác tối đa tiềm năng. Bayern Munich được cho là đã trao đổi với đại diện Gabriel, trong khi Real Madrid và Barcelona cũng theo dõi sát sao tình hình.

Tổng giá trị thương vụ, bao gồm phí chuyển nhượng, tiền thưởng và các khoản liên quan, có thể vượt 10-15 triệu euro. Tuy nhiên, theo The Guardian, căn cứ cơ chế bồi thường đào tạo của FIFA dành cho cầu thủ thuộc học viện hạng I, Man Utd có thể chỉ nhận khoảng 350.000 bảng nếu Gabriel chuyển ra nước ngoài.