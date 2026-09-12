Man City không thắng MU tại Old Trafford từ 2024: Thời cơ phá dớp là đây

Cuối tuần này MU sẽ đón tiếp Man City trong trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải 2026/27. MU đã thắng chỉ 1 trận sau 3 vòng và cũng chỉ là thắng đội mới lên hạng Ipswich Town, thậm chí vẫn bị dẫn bàn trước ở trận đó. Man City của HLV Enzo Maresca dù có một số chệch choạc nhưng vẫn thắng cả 3 trận đầu tiên để chiếm ngôi nhất bảng.

Man City đã không thắng tại Old Trafford từ năm 2024

Mặc dù vậy, MU khi đá derby vẫn là một đội bóng khác hẳn với năng lượng tràn trề, chưa kể họ có thêm sự tiếp sức từ các khán đài Old Trafford. Man City đã không thắng tại Old Trafford kể từ năm 2024: 2 trận derby gần nhất tại Old Trafford trong khuôn khổ Premier League đã kết thúc với 1 trận hòa 0-0 và một thắng lợi 2-0 cho MU.

Tuy nhiên nếu có thời điểm nào lý tưởng nhất để dứt mạch không thắng đó, Chủ nhật này chính là cơ hội tốt nhất cho Man City. Dù họ đã có nhiều xáo trộn và không còn được Pep Guardiola dẫn dắt, nhưng có nhiều yếu tố thuận lợi cho “The Citizens”.

1) Man City được nghỉ nhiều hơn MU 2 ngày và có thời gian chuẩn bị thêm. MU may mắn không phải bay sang Azerbaijan nhưng họ vẫn phải đá trận gặp Sabah vào đêm thứ Năm, và dù đá “chill” đến mấy thì thời gian hồi phục vẫn ít hơn. Chưa kể việc Bruno Fernandes tập tễnh rời sân còn gây lo lắng lớn cho các fan.

Carrick đầu năm nay còn là ấn số cho ban huấn luyện Man City nhưng giờ thì không

2) Khi Man City thua tại Old Trafford mùa trước, Michael Carrick vẫn còn là một ẩn số cho Pep Guardiola và các cộng sự. Họ có thông tin về Carrick thời còn ở Middlesbrough lẫn trong thời gian ngắn tạm quyền MU sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải, nhưng MU của mùa 2025/26 có đội hình khác hẳn và Man City còn chưa biết trận đầu tiên của MU thời Carrick sẽ đá thế nào.

Còn bây giờ thông tin đã đủ, điều này không chỉ đúng cho Man City mà cả các CLB khác. Hull City ngay trận đầu tiên đã khai thác được điểm yếu bóng chết của MU để chiến thắng, dựa trên dữ liệu từ mùa trước. Vậy hãy chờ xem Man City có thể tìm ra điểm yếu nào từ phía MU để tận dụng.

3) Hàng phòng thủ của Man City mùa trước khi thua tại Old Trafford gồm Ake, Alleyne, Lewis và Khusanov. Giờ chỉ có Khusanov chắc chắn đá chính, Ake đã ra đi còn Alleyne và Lewis chưa đủ trình, nhưng bù lại Man City tăng cường Guehi cũng như có Ruben Dias và Josko Gvardiol khỏe mạnh, chưa kể Nico O’Reilly càng đá càng hay.

Hàng thủ Man City đã mạnh lên sau khi Guehi gia nhập

Với một hàng thủ mạnh nhất, Man City đủ sức phong tỏa các mũi nhọn MU. Mùa trước ở Etihad tuyến dưới của “The Citizens” đã đủ bộ tứ Gvardiol – Dias – Khusanov – O’Reilly và họ đã thắng đậm 3-0 trước một MU có Fernandes, Mbeumo, Diallo và Sesko trên sân.