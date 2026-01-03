Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Barcelona chưa chốt mua đứt Rashford, hé lộ lý do ngôi sao sẽ bị trả về MU

Sự kiện: La liga 2025-26 Manchester United Marcus Rashford

Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Barcelona chưa chắc chắn mua đứt tiền đạo Marcus Rashford dù cho anh có nhiều cống hiến cho đội chủ sân Camp Nou.

  

Rashford đã ghi 7 bàn thắng và kiến tạo 8 lần cho Barcelona từ khi chuyển tới sân Camp Nou. Bản thân tiền đạo người Anh cũng không còn mong muốn thi đấu tại MU. Chính vì vậy, nhiều CĐV tin rằng Barcelona sẽ mua đứt Rashford khi hợp đồng cho mượn giữa các bên hết hạn.

Nhưng tờ Mundo Deportivo lại cho biết Rashford chưa hề được đảm bảo tương lai. Cụ thể, tờ báo thân Barcelona này tiết lộ ban huấn luyện Barcelona tin rằng anh vẫn cần cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự và pressing. Nếu Rashford làm được việc đó, Barcelona sẽ cân nhắc mua đứt cầu thủ sinh năm 1997. 

Rashford chưa được Barcelona chốt mua đứt

Rashford chưa được Barcelona chốt mua đứt

Phía Barcelona còn phải cân nhắc nhiều bởi có một số cầu thủ khác sắp hết hợp đồng như tiền đạo chủ lực Robert Lewandowski và hậu vệ Andreas Christensen chưa muốn rời đi. Họ hiện nỗ lực tối đa để mong được đội bóng xứ Catalan gia hạn hợp đồng. 

Hợp đồng cho mượn của Rashford bao gồm điều khoản mua đứt có giá trị 30 triệu euro. Con số này thấp hơn nhiều so với giá trị thị trường của cầu thủ có thành tích và danh tiếng như anh. Nhưng Barcelona hiện chưa thoát hẳn khỏi cơn khủng hoảng tài chính nên họ sẽ cố gắng thương thảo với MU mức phí chuyển nhượng thấp hơn. 

Rashford từng chia sẻ bản thân cảm thấy vô cùng thoải mái và không gặp áp lực từ khi đến với Barcelona: "Tôi không xem bất cứ điều gì ở đây là áp lực. Tôi chỉ đến đây để chơi bóng. Mọi thứ thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy được chào đón, cảm thấy như ở nhà. Tôi chỉ đang tận hưởng. Có những điều nhỏ mà tôi chưa làm được hoàn hảo, như học ngôn ngữ và văn hóa, tất cả đều thú vị đối với tôi.

Tôi luôn là người ngưỡng mộ bóng đá Tây Ban Nha, giống như nhiều người trên thế giới. Được chơi cho câu lạc bộ lớn nhất Tây Ban Nha là vinh dự lớn. Tôi mong chờ được thi đấu nhiều trận hơn ở đây, chỉ cố gắng làm những điều tốt nhất và giúp đội bóng giành chiến thắng".

Video bóng đá Villarreal - Barcelona: Yamal - Raphinha tỏa sáng (La Liga)
Video bóng đá Villarreal - Barcelona: Yamal - Raphinha tỏa sáng (La Liga)

(Vòng 17 La Liga) Hai cầu thủ chạy cánh Raphinha và Lamine Yamal đã ghi dấu ấn quyết định, giúp Barcelona giành chiến thắng trên sân của Villarreal.

Bấm xem >>

Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

-03/01/2026 10:05 AM (GMT+7)
