Báo Tây Ban Nha lí giải vì sao Rashford liên tục dự bị ở Barcelona

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona Marcus Rashford

Các trang báo Tây Ban Nha đánh giá về màn trình diễn của Rashford cũng như lí giải nguyên nhân khiến anh không còn thường xuyên đá chính ở Barcelona.

  

📰 Báo Tây Ban Nha tiếc vì Rashford không ghi bàn

Trong trận thắng 2-0 của Barcelona trước Villarreal ở vòng 17 La Liga, Marcus Rashford chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, HLV Hansi Flick đặt niềm tin vào Raphinha ở hành lang cánh trái. Kết quả, cầu thủ người Brazil ghi dấu ấn bằng bàn mở tỷ số ở phút 12, trước khi Lamine Yamal ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca trong hiệp 2.

Rashford chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng thi đấu đầy cố gắng

Rashford chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng thi đấu đầy cố gắng

Về phần Rashford, tiền đạo người Anh được tung vào sân từ phút 63 và thi đấu năng nổ, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là tình huống Rashford đối mặt với thủ môn Luiz Junior, nhưng cú dứt điểm của anh bị hậu vệ Sergi Cardona cản phá ngay trên vạch vôi.

Sau trận, tờ Marca không giấu được sự tiếc nuối khi Rashford không thể ghi tên mình lên bảng tỷ số: “Barcelona phối hợp rất nhanh ở khu vực tấn công. Rashford đối mặt trực tiếp với thủ môn Luiz Junior, anh bấm bóng nhưng cú dứt điểm quá nhẹ, tạo điều kiện để Cardona phá bóng ngay trong khu vực 5m50".

Mặt khác, Marca dành những nhận xét tích cực cho Rashford: "Rashford vào sân ở phút 63. Cầu thủ người Anh luôn tạo cảm giác rất nguy hiểm, và chỉ có Cardona mới ngăn cản được anh ghi bàn".

⏱️ Báo thân Barca lí giải nguyên nhân Rashford dự bị

Trong khi đó, Sport - trang báo thân Barca - cho rằng việc HLV Hansi Flick sử dụng Raphinha thay vì Rashford là lựa chọn hợp lý, trong bối cảnh cầu thủ người Brazil vượt trội về khả năng hỗ trợ phòng ngự và cường độ hoạt động:

“Không ai có thể phàn nàn về màn trình diễn của Rashford trong thời gian Raphinha vắng mặt, nhưng thực tế là cầu thủ người Brazil mang lại sự tích cực về khía cạnh hỗ trợ phòng ngự lẫn cường độ hoạt động".

Dù vậy, Rashford vẫn được Sport chấm 7/10 điểm cho màn trình diễn khi vào sân từ ghế dự bị. Tờ báo này cũng ghi nhận khả năng gây đột biến của anh: “Rashford chơi thoải mái hơn khi có không gian, tận dụng điều đó bằng những pha bứt tốc dài và rê bóng đầy dũng mãnh.

Anh ta di chuyển linh hoạt sang hai cánh, liên tục đưa ra các phương án tạo cơ hội cho đồng đội, luôn đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu. Sự cam kết và tinh thần cống hiến của anh là trọn vẹn".

Rashford chưa thể cạnh tranh suất đá chính với Raphinha

Rashford chưa thể cạnh tranh suất đá chính với Raphinha

⚽ Rashford được ca ngợi nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến

Nhật báo AS đặc biệt nhấn mạnh vào tốc độ và khả năng đi bóng của Rashford, cho rằng đây là những yếu tố giúp anh gây nhiều khó khăn cho Villarreal: “Rashford sử dụng sức mạnh và tốc độ của mình để gây ra rất nhiều rắc rối từ cánh trái".

Trong khi đó, Mundo Deportivo gọi Rashford là “nhân tố có thể thay đổi cục diện trận đấu”. Tờ báo này tóm tắt màn trình diễn của anh bằng từ “Tươi mới", đồng cho rằng “Tốc độ là vũ khí lợi hại nhất của Rashford. Buchanan đã phải kéo ngã anh ta trong một pha bứt tốc, qua đó phải nhận thẻ vàng".

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

23/12/2025 11:50 AM (GMT+7)
