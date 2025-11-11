"Quỷ lùn" Romario "trâu già chán gặm cỏ non", chia tay bạn gái kém 37 tuổi

Huyền thoại Romario đã chia tay Alicya Gomes, 1 sinh viên đại học mới 22 tuổi. Lý do bởi huyền thoại 59 tuổi bị phát hiện có hành động thân mật với người đẹp tóc vàng bí ẩn trong một sự kiện âm nhạc ở Rio de Janeiro. Đôi bên hiện đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Alicya Gomes và Romario mới bắt đầu hẹn hò kể từ tháng 9/2024. Trước đấy, huyền thoại có biệt danh "Quỷ lùn" chia tay người đẹp Marcelle Ceolin kém bản thân 25 tuổi sau 7 tháng hẹn hò để đến với Alicya Gomes.

Romario không còn quan hệ tình cảm với Alicya Gomes

Romario và Alicya Gomes gặp nhau trong 1 chiến dịch tranh cử của ông. Sau đó, họ thường xuyên đi chơi với nhau. Đôi bên từng đến xem ca sĩ Mariah Carey biểu diễn.

Vào đầu năm nay, Alicya Gomes trở thành 1 trong 800 khách mời ở bữa tiệc sinh nhật tuổi 59 của Romario. Chưa hết, trước ngày sinh nhật mình, nhà vô địch World Cup 1994 còn tổ chức bữa tiệc lớn ở biệt thự để chúc mừng sinh nhật Alicya Gomes. Ông gửi thông điệp lãng mạn trên mạng xã hội: "Chúc mừng sinh nhật em. Mong em bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Em thật tuyệt vời ở mọi khía cạnh".

Alicya Gomes được người hâm mộ rất quan tâm ở thời điểm hẹn hò với Romario. Nhưng cô sinh viên ngành dinh dưỡng lại muốn sống kín tiếng với mối quan hệ này, khi để Instagram cá nhân ở trạng thái riêng tư.

Romario là 1 trong những người đào hoa nhất trong làng túc cầu. Ông từng trải qua 3 cuộc hôn nhân và có cho mình 6 người con.

Ông từng có phát ngôn gây sốc khi khuyên hậu bối Gabriel Jesus tích cực "làm chuyện ấy" trước khi thi đấu ở World Cup 2018. Người hâm mộ gán Romario với hình ảnh một người nghiện sex. Huyền thoại này từng thừa nhận "làm chuyện ấy" trước khi thi đấu giúp bản thân bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn.