PSG ngự trị trên đỉnh cao: HLV Enrique đi vào lịch sử, Arsenal thiết lập cột mốc buồn

Video trao cúp cho PSG

Kỳ tích của HLV Enrique

Với chức vô địch vừa giành được, Luis Enrique đã đi vào lịch sử khi trở thành một trong năm nhà cầm quân sở hữu từ ba danh hiệu Cúp C1 châu Âu/Champions League trở lên. Chiến lược gia người Tây Ban Nha gia nhập nhóm HLV huyền thoại gồm Carlo Ancelotti với 5 lần đăng quang, cùng Bob Paisley, Zinedine Zidane và Pep Guardiola, những người đều có 3 chức vô địch giải đấu danh giá nhất cấp CLB của bóng đá châu Âu.

HLV Enrique đi vào lịch sử Champions League sau khi giúp PSG đăng quang 2 năm liên tiếp

Luis Enrique đã trở thành HLV người Tây Ban Nha đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp C1 châu Âu/Champions League kể từ thời Jose Villalonga. Trước đó, chiến lược gia huyền thoại này từng dẫn dắt Real Madrid giành hai chức vô địch liên tiếp ở các mùa giải 1955/56 và 1956/57, trong giai đoạn sơ khai của giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu.

Arsenal tái hiện kịch bản buồn sau 20 năm

Arsenal đã bất bại trên hành trình tiến vào chung kết Champions League ở cả hai mùa giải 2006 và 2026. Nhưng rồi đều phải nhận thất bại ở trận đấu cuối cùng, lỡ hẹn với chức vô địch châu Âu.