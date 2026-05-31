Trận đấu nổi bật

PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
PSG ngự trị trên đỉnh cao: HLV Enrique đi vào lịch sử, Arsenal thiết lập cột mốc buồn

Sự kiện: PSG - Arsenal: Định đoạt vua châu Âu

PSG đã xuất sắc vượt qua Arsenal trong loạt luân lưu nghẹt thở để bảo vệ thành công danh hiệu Champions League. Nhờ vậy, HLV Luis Enrique đã thiết lập cột mốc ấn tượng.

  

Kỳ tích của HLV Enrique

Với chức vô địch vừa giành được, Luis Enrique đã đi vào lịch sử khi trở thành một trong năm nhà cầm quân sở hữu từ ba danh hiệu Cúp C1 châu Âu/Champions League trở lên. Chiến lược gia người Tây Ban Nha gia nhập nhóm HLV huyền thoại gồm Carlo Ancelotti với 5 lần đăng quang, cùng Bob Paisley, Zinedine Zidane và Pep Guardiola, những người đều có 3 chức vô địch giải đấu danh giá nhất cấp CLB của bóng đá châu Âu.

HLV Enrique đi vào lịch sử Champions League sau khi giúp PSG đăng quang 2 năm liên tiếp

Luis Enrique đã trở thành HLV người Tây Ban Nha đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp C1 châu Âu/Champions League kể từ thời Jose Villalonga. Trước đó, chiến lược gia huyền thoại này từng dẫn dắt Real Madrid giành hai chức vô địch liên tiếp ở các mùa giải 1955/56 và 1956/57, trong giai đoạn sơ khai của giải đấu danh giá nhất cấp CLB châu Âu.

Arsenal tái hiện kịch bản buồn sau 20 năm

Arsenal đã bất bại trên hành trình tiến vào chung kết Champions League ở cả hai mùa giải 2006 và 2026. Nhưng rồi đều phải nhận thất bại ở trận đấu cuối cùng, lỡ hẹn với chức vô địch châu Âu.

Đỉnh cao chung kết Cúp C1: Rice đấu Kvaratskhelia, định đoạt đua Quả bóng vàng?

Trận chung kết Champions League 2026 không chỉ là cuộc chiến giữa Arsenal và PSG vì chiếc cúp danh giá châu Âu, mà còn có thể trở thành bước ngoặt...

-31/05/2026 01:50 AM (GMT+7)
