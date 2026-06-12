VTVcab ra mắt siêu sự kiện tương tác số "Trước Giờ Bóng Lăn" trên VTVprime và ON Plus trước thềm World Cup 2026

Sự kiện Trước Giờ Bóng Lăn được thiết kế nhằm khai thác bản quyền phát sóng trọn vẹn 104 trận đấu kịch tính của vòng chung kết FIFA World Cup 2026™ trên hệ sinh thái thể thao số của VTVcab. Bên cạnh việc tiếp dẫn nguyên vẹn luồng tín hiệu các trận cầu đỉnh cao từ VTV, VTVcab chủ động đa dạng hóa tài nguyên nội dung thông qua hệ thống chương trình đồng hành hấp dẫn. Bước đi chiến lược này đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu khẳng định vị thế dẫn đầu của hai nền tảng ứng dụng VTVprime và ON Plus trên thị trường truyền thông số thế hệ mới.

Xuyên suốt hành trình dõi theo "nhịp bóng lăn" khán giả có cơ hội trở thành nhân tố chủ động tương tác theo thời gian thực với tính năng Tương tác trực tiếp (ITR) trong luồng stream trận đấu. Theo đó, cơ chế tính năng độc quyền tại các nền tảng ứng dụng truyền hình trực tiếp trực thuộc hệ sinh thái VTVcab cho phép người dùng thực hiện tích lũy điểm số thông qua việc hoàn thành chuỗi nhiệm vụ ngày phong phú như điểm danh hệ thống, chia sẻ nội dung lên các nền tảng mạng xã hội, đăng ký các gói cước dữ liệu tích hợp ưu việt từ nhà mạng viễn thông Vinaphone và tham gia dự đoán kết quả tỷ số. Điểm số được cập nhật liên tục trên bảng xếp hạng, tạo nên sân chơi cạnh tranh và kết nối cộng đồng người hâm mộ bóng đá trên toàn quốc.

Để duy trì sức nóng xuyên suốt mùa giải, chương trình triển khai hệ thống giải thưởng với tổng giá trị lên tới 500 triệu đồng, được phân bổ theo từng giai đoạn của World Cup 2026. Sau mỗi vòng đấu từ Vòng bảng đến Chung kết, người tham gia có cơ hội nhận nhiều phần quà công nghệ và gia dụng giá trị thông qua bảng xếp hạng riêng của từng chặng đua. Càng theo dõi nhiều, tương tác nhiều và dự đoán chính xác, người chơi càng có cơ hội bứt phá thứ hạng. Đặc biệt, sau khi sự kiện khép lại, những người dẫn đầu bảng xếp hạng tổng sẽ bước vào cuộc đua cho các giải thưởng chung cuộc hấp dẫn. Trong đó, giải thưởng cao nhất là một chiếc ô tô dành cho vị trí Top 1, cùng nhiều phần quà giá trị khác như Samsung Z Fold 7, tivi màn hình lớn và voucher mua sắm dành cho các thứ hạng tiếp theo.

Khán giả có thể tham gia sự kiện Trước Giờ Bóng Lăn tại: https://wc26.vtvcab.vn/

Không chỉ là một sân chơi dự đoán, Trước Giờ Bóng Lăn còn là bước tiến mới trong hành trình phát triển truyền hình tương tác của VTVcab. Thông qua việc kết hợp nội dung thể thao đỉnh cao với các công nghệ tương tác thời gian thực và hệ sinh thái dịch vụ số, sự kiện hướng tới việc biến mỗi trận đấu thành một trải nghiệm mà khán giả có thể trực tiếp tham gia, cạnh tranh và kết nối cùng cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm của VTVcab trong dịp World Cup 2026, góp phần mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá hiện đại, hấp dẫn và gần gũi hơn với người hâm mộ Việt Nam.